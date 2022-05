El octavo informe anual "Insights U.S. Spam & Scam Report" de Truecaller revela que los hispanos en los Estados Unidos sufrieron pérdidas financieras debido a estafas telefónicas a un ritmo más alto que la población general en el 2021

La pérdida financiera para los hispanos en los Estados Unidos es la más alta jamás registrada en ocho años de investigación de llamadas fraudulentas y spam por parte de Truecaller

WASHINGTON, 24 de mayo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Truecaller , la plataforma global líder para verificar contactos y bloquear comunicaciones no deseadas, anunció hoy los resultados de su octavo informe anual Insights U.S. Spam & Scam. La investigación realizada en colaboración con The Harris Poll muestra que los latinos en los Estados Unidos experimentan pérdidas financieras debido al spam y las estafas telefónicas a un ritmo desproporcionadamente más alto que la población general. En los últimos 12 meses, el 35% de los hispanos en los Estados Unidos reportaron haber perdido dinero debido a estafas telefónicas en comparación con el 26% de la población general.

Los hispanos en los Estados Unidos dependen con mayor frecuencia de las llamadas telefónicas internacionales de familiares que viven en países extranjeros y, por lo tanto, son más propensos a confundir el identificador de llamadas cuando intentan descifrar la legitimidad de las llamadas telefónicas entrantes no reconocidas. Los hispanos en los Estados Unidos tienen un 7% menos de probabilidades de ignorar un número de teléfono desconocido en comparación con la población general. Del mismo modo, solo el 59% de los hispanos dice que borrará un mensaje de texto de un número de teléfono desconocido en comparación con el 62% de la población general. La investigación muestra que es más probable que los hispanos interactúen con llamadas y mensajes de texto no identificados, lo que aumenta sus posibilidades de interactuar con estafadores. Los hispanos también tienen un 38% menos de probabilidades de registrarse en programas o aplicaciones que los ayudarían a protegerse contra llamadas no deseadas en comparación con la población general.

Las llamadas fraudulentas pueden ser un gran trastorno para la vida diaria. En el 2021, el 35% de los hispanos tomaron la difícil decisión de cancelar sus tarjetas de crédito luego de ser estafados. Los datos muestran que los hispanos son víctimas y sufren el impacto financiero de las estafas telefónicas a un ritmo mayor que la población general. El estudio de Truecaller mostró que en el 2021 los hispanos perdieron dinero a una tasa de 35%, más alta en comparación con la población general y también fueron víctimas de estafas telefónicas generales a una tasa de un 39%. A pesar del aumento en la tasa de víctimas y pérdidas financieras de los hispanos, recibieron un 35% menos de llamadas no deseadas que la población general, lo que indica la tasa desproporcionada en la que los latinos están siendo víctimas.

"Los hispanos que viven en los Estados Unidos necesitan más protección contra las llamadas de spam en comparación con la población en general", dice Clayton LiaBraaten, asesor estratega de Truecaller. "Estos estafadores han evolucionado para convertirse en ingenieros sociales muy sofisticados y continúan encontrando formas innovadoras de atacar a las víctimas. Las estafas de inmigración y del Servicio de Rentas Internas (I.R.S, por sus siglas en inglés), son temas de elección cuando se trata de los hispanos en los Estados Unidos porque resuenan mucho entre la población".

De los latinos que perdieron dinero por estafas telefónicas en los últimos 12 meses, los Robocallers representaron el 74% de esas estafas entre los hispanos, en comparación con el 61% en la población general.

Las llamadas automáticas más comunes que reciben los hispanos incluyen:

Garantías de automóviles (45%)

Dinero adeudado por impuestos o multas legales (40%)

Ofertas para cambiar o agrupar TV móvil/por cable/satélite (33%)

Impuestos (32%)

Loterías/Sorteos (32%)

Medicare (31%)

El número de seguro social ha sido suspendido (29%)

Invertir en criptomonedas (17%)

Otros (10%)

Metodología de la encuesta:

La encuesta sobre estafas telefónicas fue realizada para TrueCaller por The Harris Poll del 22 al 24 de marzo de 2022 y participaron 2065 adultos mayores de 18 años.

Acerca de Truecaller:

Nuestros usuarios utilizan Truecaller para mantenerse a la vanguardia. Les ayuda a saber quién se está poniendo en contacto, filtra llamadas y SMS no deseados, y a concentrarse en lo que realmente importa. La empresa ofrece un conjunto de servicios exclusivos, como un marcador que identifica llamadas, detección de spam, mensajería y más. La misión de Truecaller es generar confianza al hacer que la comunicación sea segura y eficiente. Con sede en Estocolmo, Suecia, la empresa fue fundada en el 2009 por Alan Mamedi y Nami Zarringhalam. Los inversionistas incluyen Sequoia Capital, Atomico y Kleiner Perkins.

Acerca de la encuesta de Harris:

Harris Poll es una de las encuestas con más tiempo en el mercado en los Estados Unidos que rastrea la opinión pública, las motivaciones y el sentimiento social desde 1963; que ahora forma parte de Harris Insights & Analytics, una firma global de consultoría e investigación de mercado. Nos esforzamos por revelar los valores auténticos de la sociedad moderna para inspirar a los líderes a crear un mañana mejor. Trabajamos con clientes en tres áreas principales: construyendo una reputación corporativa del siglo XXI, elaborando una estrategia de marca y un seguimiento del rendimiento y ganando medios orgánicos a través de la investigación de relaciones públicas. Nuestra misión es proporcionar información y asesoramiento para ayudar a los líderes a tomar las mejores decisiones. Para obtener más información visita: www.theharrispoll.com .

