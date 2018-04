El Premio del Jurado de los Premios Sakip Sabanci a la Investigación Internacional 2018 fue otorgado a Adam Przeworski, profesor de Política Carroll and Milton Petrie de la Universidad de Nueva York

ESTAMBUL, 17 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- En homenaje al difunto Sakip Sabanci, que fue empresario, filántropo y presidente honorario del Consejo de Administración de la Universidad Sabanci de Turquía, el 10 de abril de 2018 se entregaron los Premios Sakip Sabanci a la Investigación Internacional (Sakip Sabanci International Research Awards) en Estambul (Turquía).

Estos premios estimulan la investigación sobre todos los aspectos de la cultura, la sociedad y la política, y reconocen a los ejemplos distinguidos de nuevas investigaciones, con miras a atraer la atención intelectual hacia el papel de Turquía en el mundo contemporáneo. En los últimos 13 años se han otorgado premios en temas que abarcan desde la economía hasta la política exterior, la historia y la dinámica social. Para los 13 premios concedidos hasta ahora se presentaron más de 370 propuestas de 31 países. El tema de 2018 fue "Desafíos para la gobernabilidad democrática y la convivencia en Turquía y el mundo".

Güler Sabanci, presidente fundador del Consejo de Administración de la Universidad Sabanci, afirmó en la ceremonia de premiación que "Turquía ha sido un puente entre Oriente y Occidente a nivel geopolítico y cultural, y ha actuado como potencia regional y actor global para la paz mundial. Para que Turquía pueda tener la eficacia, la capacidad y la coherencia necesarias para buscar soluciones para los problemas regionales y globales, tenemos que priorizar la generación de conocimientos, la investigación, el pensamiento científico y el debate". El tema establecido para los premios 2019 es "El futuro del multipartidismo en el caos global: repensar la seguridad, la economía y la democracia".

El ganador del Premio del Jurado fue Adam Przeworski, un experimentado politólogo que lleva 50 años trabajando sobre las democracias y ha inspirado a muchos politólogos más jóvenes de Turquía y el mundo. Przeworski, profesor de Política Carroll and Milton Petrie en la Universidad de Nueva York, ganó el Premio del Jurado por su notable trabajo sobre los regímenes democráticos y los mercados.

En su discurso en la ceremonia de premiación, Przeworski sostuvo: "Compartimos problemas transnacionales cuyas soluciones requieren esfuerzos internacionales". Destacó además que el premio era especialmente importante para los científicos jóvenes para poder continuar sus iniciativas globales.

Los premios de Ensayo se otorgaron a los jóvenes investigadores Selim Erdem Aytac, por el ensayo "The Appeal of Populism and the Role of Elite Discourse: Evidence from Turkey" (El atractivo del populismo y la función del discurso de élite: evidencias de Turquía), İpek Çinar, por el ensayo "Democracy Dismantled: Strategic Choices of Would-be Autocrats" (La democracia desmantelada: elecciones estratégicas de autócratas en potencia) y Berk Esen, por el ensayo "Elective Affinities between Democratic Backsliding and Populism: the Cases of Turkey and Hungary in Comparative Perspective" (Afinidades electivas entre la recaída democrática y el populismo: los casos de Turquía y Hungría en perspectiva comparativa).

