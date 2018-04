Prêmio do Júri da Sakip Sabanci International Research Awards 2018 foi concedido ao professor da cátedra Carroll and Milton Petrie de política da Universidade de Nova York Adam Przeworski

ISTAMBUL, 17 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Em honra do falecido Sakip Sabanci, empresário, filantropo e presidente honorário do Conselho de Administração da Universidade Sabanci, na Turquia, a "Sakip Sabanci International Research Awards" foi apresentada em 10 de abril de 2018, em Istambul, Turquia.

A premiação encoraja a pesquisa em todos os aspectos da cultura, sociedade e política e visa apoiar exemplos notáveis de pesquisa atual com a visão de envolver a atenção intelectual sobre o papel da Turquia no mundo contemporâneo. Nos últimos 13 anos, a premiação foi concedida em tópicos que variavam de economia a política externa, história e dinâmica social. Mais de 370 inscrições foram recebidas de 31 países para os 13 prêmios concedidos até agora. O tema de 2018 foi "Desafios à governança democrática e à vida em conjunto na Turquia e no mundo" ("Challenges to Democratic Governance and Living together in Turkey and the world").

O presidente fundador do Conselho de Administração da Universidade Sabanci, Güler Sabanci, declarou na cerimônia de premiação: "A Turquia tem sido uma ponte entre o Ocidente e o Oriente em níveis geopolíticos e culturais, agindo como um poder regional e protagonista global para a paz mundial. Precisamos dar prioridade à geração de conhecimentos, pesquisa, pensamento e discussão científicos, para habilitar a Turquia para se tornar eficaz, capaz e consistente na busca de soluções para problemas regionais e globais". O tema da premiação de 2019 será "O futuro do multipartidarismo em desordem global: repensando segurança, economia e democracia" ("The Future of Multipartisanism in Global Disorder: Rethinking Security, Economy and Democracy").

O vencedor do Prêmio do Júri foi Adam Przeworski, um veterano de ciência política que vem trabalhando em democracias por mais de 50 anos e inspirando muitos cientistas políticos mais jovens na Turquia e no mundo. Adam Przeworski, professor da cátedra Carroll and Milton Petrie de política da Universidade de Nova York, ganhou o Prêmio do Júri por seu excelente trabalho sobre regimes e mercados democráticos.

Em seu discurso na cerimônia de premiação, Adam Przeworski declarou: "Nós compartilhamos problemas transnacionais que requerem esforços internacionais para serem resolvidos. Ele observou que a premiação foi especialmente relevante para jovens cientistas darem continuidade a seus esforços globais".

O Prêmio Ensaio (Essay Awards) foi concedido aos jovens pesquisadores Selim Erdem Aytac pelo ensaio "O apelo do populismo e o papel do discurso da elite: evidências da Turquia" ("The Appeal of Populism and the Role of Elite Discourse: Evidence from Turkey"), İpek Çinar pelo ensaio "Democracia desmantelada: escolhas estratégicas de aspirantes a autocratas" ("Democracy Dismantled: Strategic Choices of Would-be Autocrats") e Berk Esen pelo ensaio "Afinidades eletivas entre retrocesso democrático e populismo: os casos da Turquia e da Hungria em perspectiva comparativa" ("Elective Affinities between Democratic Backsliding and Populism: the Cases of Turkey and Hungary in Comparative Perspective").

