El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió un Fan ID

MOSCÚ, 10 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- El Ministerio de Comunicaciones y Medios Masivos de la Federación Rusa informó que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, recibió un Fan ID de la Copa Mundial de la FIFA™ 2018. La ceremonia oficial se celebró en el Centro de Distribución de Fan ID del Parque Olímpico de Sochi. Durante el evento, el ministro de Comunicaciones y Medios Masivos de la Federación Rusa, Nikolái Nikiforov, informó al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, sobre la implementación del proyecto Fan ID. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también recibió un Fan ID.

Vladimir Putin. Photo from kremlin.ru

Para ver el Comunicado de Prensa Multimedia, haga clic aquí: https://www.multivu.com/players/uk/8325451-fan-id-vladimir-putin-world-cup/

"Rusia es el primer país del mundo que implementó el proyecto Fan ID en los partidos de la FIFA. La excepcional tecnología permite verificar a los participantes del torneo con antelación y asegurar un elevado nivel de seguridad durante los partidos. Aplicamos de manera satisfactoria esta tecnología en la Copa FIFA Confederaciones 2017. En total, podemos expedir hasta dos millones de Fan ID. Hasta el momento se han solicitado más de 675.000 Fan ID", declaró el ministro de Comunicaciones y Medios Masivos de la Federación Rusa.

Un Fan ID es una tarjeta personalizada de espectador, que es parte del sistema de identificación de los aficionados del fútbol. El contratista ejecutivo para la implementación del proyecto es el Ministerio de Comunicaciones y Medios Masivos de la Federación Rusa.

El Fan ID es personal y se emite gratis una sola vez para todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2018. Todo espectador que haya adquirido una entrada para un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2018 debe recibir un Fan ID. Para hacerlo, es necesario presentar una solicitud en http://www.fan-id.ru/ o registrarse en un Centro de Distribución de Fan ID. En combinación con una entrada para un partido, un Fan ID asegura un acceso cómodo y rápido al estadio para todos los espectadores. Los espectadores extranjeros pueden entrar a Rusia con un Fan ID sin visado. El Fan ID también habilita al titular a viajar gratis en trenes especiales entre las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2018 y en transporte público de las ciudades anfitrionas los días de partido. El Fan ID se expide en los Centros de Distribución de Fan ID de Rusia, las oficinas extranjeras de Rossotrudnichestvo, los Centros Globales de Solicitud de Visas VFS de todo el mundo, o puede solicitar que le envíen uno por correo.

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/688377/Russian_Federation_FAN_ID.jpg)

FUENTE Ministry of Telecom and Mass Communications of the Russian Federation

SOURCE Ministry of Telecom and Mass Communications of the Russian Federation

Related Links

http://www.fan-id.ru