Vladimir Putin, o presidente da Rússia, recebeu seu documento de identidade de FÃ

MOSCOU, 10 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- O ministro das comunicações e mídia de massas da federação russa anunciou que Vladimir Putin, presidente da federação russa recebeu seu documento de identidade de FÃ da Copa do Mundo da FIFA™ 2018. A cerimônia oficial realizou-se no centro de distribuição de documentos de identidade de FÃ no Parque Olímpico de Sochi. Durante o evento, Nikolai Nikiforov, chefe do ministério das comunicações e mídia de massas da federação russa informou a Vladimir Putin, presidente da federação russa, sobre a implementação do projeto dos documentos de identidade de FÃ. Gianni Infantino, presidente da FIFA também recebeu seu documento.

"A Rússia é o primeiro país do mundo a implementar o projeto de documentos de identidade de FÃ nos jogos da FIFA. A tecnologia exclusiva torna possível verificar os participantes do torneio antecipadamente e garantir um alto nível de segurança durante os jogos. Experimentamos esta tecnologia com sucesso na Copa das Confederações da FIFA 2017. No total, podemos emitir até dois milhões de documentos de identidade de FÃ. Até agora recebemos acima de 675 mil solicitações para estes documentos", disse o chefe do ministério das comunicações e mídia de massas da federação russa.

O documento de identidade de FÃ é um cartão de espectador personalizado que faz parte do sistema de identificação de fãs do futebol. O ministério das comunicações e mídia de massas da federação russa é o provedor executivo da implementação do projeto.

O documento de identidade de FÃ é pessoal e emitido gratuitamente uma vez para todos os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2018. Todos os espectadores que compraram um ingresso do jogo da Copa devem receber um documento de identidade de FÃ. Para obter o documento é necessário submeter um formulário em http://www.fan-id.ru/ ou inscrever-se no centro de distribuição de documentos de identidade de FÃ. Em combinação com um ingresso do jogo, o documento garante a todos os espectadores o acesso rápido e confortável ao estádio. Espectadores estrangeiros podem entrar na Rússia sem a necessidade de visto com este documento de identidade. O documento também dá direito ao portador de viajar gratuitamente nos trens especiais entre as cidades onde se realiza a Copa do Mundo 2018 e no transporte público das cidades sede dos jogos no dia em que estes são realizados. O documento de identidade de FÃ é emitido pelos centros de distribuição destes documentos na Rússia, nos escritórios internacionais de Rossotrudnichestvo, nos centros de solicitação de visto global VFS ou através de pedido para entrega pelo correio.

