El primer congreso mundial juvenil virtual de Jiangmen da inicio en Jiangmen, Guangdong

JIANGMEN, China, 15 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- En la mañana del 15 de octubre, se inició el primer congreso mundial juvenil virtual de Jiangmen, con sede principal en Jiangmen, Guangdong, y sesiones paralelas en los Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, Venezuela, Australia, Malasia y la Región Administrativa Especial de Macao en China. Este año, el evento que reúne a jóvenes de todo el mundo que comparten la misma procedencia, será virtual, y ha atraído a 350 grupos chinos residentes en el extranjero de 75 países y regiones, y a decenas de miles de invitados extranjeros y locales que lo verán en línea. Además, connotados representantes y emprendedores de Jiangmen participarán en interacciones en línea y presenciales.

De acuerdo con la comisión de preparación del 7.º Congreso mundial juvenil de Jiangmen, el evento se divide en tres partes: la reunión virtual, la oportunidad de negocios virtuales y el diálogo virtual, que se enfoca en los ámbitos de la cooperación económica y comercial, el patrimonio cultural, la atención a los chinos residentes en el extranjero, entre otros, y se prestará mayor atención a la diversidad y a la innovación tanto en forma como en contenido, con miras a establecer un congreso mundial juvenil permanente.

En el evento, Pang Guomei, directora de la oficina de asuntos de los chinos residentes en el extranjero de Guangdong, afirmó que el congreso virtual fue una iniciativa innovadora que responde a la nueva situación y a las nuevas condiciones. Ella espera que los chinos residentes en el extranjero participen activamente en esta innovadora forma de plataforma de intercambio, aprovechen estas oportunidades de lujo, saquen el máximo provecho de su potencial y consigan que se desarrollen nuevas carreras.

Liu Yi, alcalde de la ciudad de Jiangmen, saludó afectuosamente a todos los participantes, tanto en el país como en el extranjero, y que provienen de Jiangmen, así como a los nuevos y viejos amigos de todo el mundo, y señaló que: "aunque este año no fue posible la reunión cara a cara para este extraordinario evento, los corazones de nuestra gente siguen unidos, y pudimos mantener nuestra amistad y la conectividad a través de la conexión en tiempo real".

La ciudad de Jiangmen es conocida como "la capital de los chinos residentes en el extranjero". Hoy, más de cuatro millones de chinos residentes en el extranjero y compatriotas de Hong Kong, Macao y Taiwán nacieron en Jiangmen y viven en 107 países y regiones de todo el mundo, y desde el brote de la pandemia de COVID-19 este año, ellos han donado a la ciudad de Jiangmen unos 27,323 millones de yuanes (13,395 millones de yuanes en efectivo y 13,928 millones de yuanes en materiales).

Desde que se estableció el congreso mundial juvenil de Jiangmen hace 12 años, la escala y la influencia de este evento que tiene lugar cada dos años se han incrementado gradualmente, y cada edición anterior atrajo a más de 1.000 élites juveniles de más de 30 países o regiones de todo el mundo. En la actualidad, 26 federaciones de jóvenes de Jiangmen, en la región Wuyi, se han establecido en 21 países y regiones, desarrollando gradualmente una red juvenil global para los contactos internacionales de Jiangmen, y estableciendo una organización juvenil para los intercambios y la cooperación entre Jiangmen, e incluso China, y el mundo.

FUENTE The Preparatory Committee of the 7th World Youth Congress of Jiangmen

