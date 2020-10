O primeiro Congresso Mundial de Jovens de Jiangmen on-line começou em Jiangmen, Guangdong

JIANGMEN, China, 15 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Na manhã de 15 de outubro, foi realizado o primeiro Congresso Mundial de Jovens de Jiangmen on-line, com a sessão principal em Jiangmen, Guangdong e sessões paralelas nos Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, Venezuela, Austrália, Malásia e Macau, região administrativa especial da China. O evento deste ano, que reuniu pessoas de todo o mundo que compartilham a mesma origem em um encontro on-line, atraiu 350 grupos de chineses que vivem no exterior em 75 países e regiões, com dezenas de milhares de convidados do exterior e moradores locais que assistiram ao evento on-line, e representantes e empreendedores relevantes de Jiangmen que participaram de interações on-line e off-line.

De acordo com o comitê preparatório do 7° Congresso Mundial de Jovens de Jiangmen, o evento foi dividido em três partes: encontro on-line, oportunidades de negócios on-line e diálogo on-line, com enfoque nas áreas de economia e cooperação comercial, herança cultural, atendimento aos chineses que vivem em outros países, etc., com mais atenção à diversidade e à inovação tanto na forma quanto no conteúdo, com o objetivo de criar um congresso mundial contínuo de jovens.

No evento, Pang Guomei, diretora do departamento de assuntos internacionais de Guangdong, disse que o congresso on-line foi uma tentativa inovadora realizada em resposta à nova situação e às novas condições. Ela esperava que os chineses que vivem no exterior participassem ativamente desta forma inovadora de plataforma de troca, aproveitassem essas grandes oportunidades, tirassem proveito de todo o potencial e atingissem um novo desenvolvimento na carreira.

Liu Yi, prefeito da cidade de Jiangmen, estendeu suas sinceras saudações para todas as pessoas, tanto locais quanto do exterior, com origem em Jiangmen, além de a todos os antigos e novos amigos de todo o mundo, e disse que apesar de não ter sido possível se encontrar pessoalmente para este grande evento neste momento, isso não manteve as pessoas separadas e que a amizade e a conectividade foram conseguidas por meio da conexão em tempo real.

A cidade de Jiangmen é conhecida como "a Capital dos chineses no exterior". Atualmente, mais de 4 milhões de chineses e compatriotas de Hong Kong, Macau e Taiwan têm origem em Jiangmen e vivem em mais de 107 países e regiões de todo o mundo, de quem a cidade de Jiangmen recebeu doações que totalizaram 27.323 milhões de yuans, com a doação em dinheiro equivalente a 13.395 milhões de yuans e o equivalente a 13.928 milhões de yuans em materiais, respectivamente, desde o início da epidemia de COVID-19 neste ano.

Desde a criação do Congresso Mundial de Jovens de Jiangmen há 12 anos, a escala e a influência deste evento bienal aumentaram gradualmente, com cada sessão anterior atraindo mais de 1.000 jovens de elite de mais de 30 países ou regiões globalmente. No presente, 26 federações de jovens de Jiangmen Wuyi foram estabelecidas em 21 países e regiões, gradualmente criando uma rede global de jovens para os contatos internacionais de Jiangmen, e criando um ambiente de jovens para Jiangmen e até mesmo para a troca e a cooperação da China com o mundo.

FONTE The Preparatory Committee of the 7th World Youth Congress of Jiangmen

