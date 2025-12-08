El Programa de Cannabis Medicinal reduce el consumo de opioides

BRONX, N.Y., 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los adultos con dolor crónico que participaron en el Programa de Cannabis Medicinal del estado de Nueva York fueron significativamente menos propensos a recurrir a opioides recetados, según un nuevo estudio publicado hoy en JAMA Internal Medicine y dirigido por investigadores de Albert Einstein College of Medicine y Montefiore Health System.

"El dolor crónico y la adicción a los opioides son dos de los problemas de salud más acuciantes en Estados Unidos", afirma Deepika E. Slawek, MD, MS, autora principal del estudio, profesora adjunta de medicina en Einstein y especialista en medicina interna y medicina de adicciones en Montefiore. "Nuestros hallazgos indican que el cannabis medicinal, cuando se dispensa a través de un sistema supervisado por farmacéuticos, puede aliviar el dolor crónico y, al mismo tiempo, reducir significativamente la dependencia de los pacientes a los opioides recetados. El consumo controlado del cannabis medicinal podría ser una herramienta clave para combatir la crisis de los opioides".

En el estudio participaron 204 adultos a los que se les recetaron opioides para el dolor crónico y que obtuvieron recientemente la certificación para el consumo de cannabis medicinal entre septiembre de 2018 y julio de 2023. Se realizó un seguimiento de los participantes durante 18 meses, recopilando datos sobre su consumo de cannabis y opioides a partir del Programa de Control de Recetas Médicas del estado de Nueva York.

Al inicio del estudio, la mayoría de los participantes reportaron elevados niveles de dolor y tomaban una dosis diaria de opioides equivalente a 73.3 mg de morfina. Durante el periodo de seguimiento de 18 meses, esa dosis diaria se bajó a 57 mg, una reducción del 22 %.

Más concretamente, los participantes que recibieron un suministro de cannabis medicinal para 30 días consumieron una media de 3.5 mg menos de morfina al día que aquellos que no lo recibieron durante el mismo mes. "Estos cambios pueden parecer pequeños, pero las reducciones graduales en el uso de opioides son más seguras y sostenibles para las personas que padecen dolor crónico y que dejar de tomarlos de forma brusca", señala la doctora Slawek.

"Esta investigación se suma al creciente conjunto de evidencias que respaldan un modelo medicalizado del consumo de cannabis, en el que los farmacéuticos participan activamente en los dispensarios y el cannabis se trata como cualquier otro medicamento recetado", asegura Julia Arnsten, MD, MPH, autora sénior del estudio, chief de la división de medicina interna general de montefiore einstein y profesora de medicina, epidemiología y salud pública, psiquiatría y ciencias del comportamiento. "Esperamos que estos hallazgos den lugar a nuevas políticas que fomenten el tratamiento efectivo del dolor crónico con sustancias reguladas".

Otros investigadores de Montefiore Einstein fueron Chenshu Zhang, PhD; Yuval Zolotov, PhD; Joanna L. Starrels, MD, MS; Yuting Deng, PhD; Giovanna Calderon DiFrancesca, BA; Jonathan Ross, MD, MS; y Chinazo O. Cunningham, MD, MS.

