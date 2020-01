El programa de preparación de impuestos GRATUITO (VITA) regresa al condado como Broward Tax Pro

HOLLYWOOD, Fla., 21 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Programa de Asistencia Voluntaria para la Preparación de Impuestos, (VITA, por sus siglas en inglés) regresa al condado bajo el nombre de Broward Tax Pro. El programa brindará el servicio de preparación de impuestos, sin costo alguno, a individuos y familias con un ingreso anual de menos de $ 55,000, comenzando desde el 21 de enero hasta el 15 de abril de 2020. Estos servicios son proporcionados por profesionales de impuestos certificados por el IRS, ubicados en 16 sitios permanentes en todo el condado de Broward, incluidas organizaciones locales sin fines de lucro, bibliotecas públicas, además de 25 sitios móviles de impuestos, donde se le brinda apoyo y fácil acceso a la comunidad. Para encontrar el sitio VITA más cercano, llame al 211 o visite www.VITATaxesFree.org.

Este servicio gratuito de preparación de impuestos también está disponible para personas con discapacidades, veteranos y personas de la tercera edad. Los servicios están disponibles en inglés, español, francés, haitiano-creole, portugués y lenguaje de señas estadounidense. Los participantes del programa recibirán además orientación financiera sobre varias formas de maximizar su reembolso.

"Durante la temporada de impuestos de 2019, se reembolsaron $ 6.3 millones de dólares en impuestos a individuos y familias trabajadoras en el condado de Broward y se atendió a más de 7,000 personas en 16 ubicaciones con $ 1.5 millones de dólares en ahorros en tarifas de preparación de impuestos", dijo Josie Bacallao, Presidente / CEO de Hispanic Unity of Florida (HUF), el mayor proveedor de estos servicios en el condado de Broward.

Broward Tax Pro, una iniciativa para toda la comunidad, es posible gracias al apoyo de Children's Services Council of Broward County (CSC), el IRS, Hispanic Unity of Florida (HUF), United Way of Broward County y Citi Community Development. Otros socios y patrocinadores clave incluyen: Community Access Center (CAC), Bank of America, Third Federal Savings & Loan, 211 Broward, HandsOn Broward, Broward County, Broward College y Broward County Libraries.

Acerca de Hispanic Unity of Florida (HUF):

Hispanic Unity of Florida (HUF) es una organización sin fines de lucro fundada hace 37 años por líderes comunitarios para facilitar el proceso de integración a los recién llegados de otras naciones. Hoy, HUF brinda asistencia a través de 12 programas y más de 30 servicios en cuatro idiomas a la diversa comunidad del sur de la Florida. HUF, una afiliada de UnidosUS, es una de las agencias más grandes del sur de la Florida dedicada a la población inmigrante, brindándoles las herramientas que necesitan para construir una nueva vida. En 2019, la agencia atendió a más de 15,000 niños y familias. HUF ofrece asistencia en cuatro oficinas principales y ofrece servicios extendidos en más de 50 ubicaciones, incluidos servicios de ciudadanía en bibliotecas, preparación gratuita de impuestos en sitios móviles y servicios de educación en escuelas públicas, entre otros.

Contacto:

Arminda Resto, Sr. Publicist

AResto@Latin2Latin.com

954-376-4800

FUENTE Hispanic Unity of Florida (HUF)

