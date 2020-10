El "Programa de Resiliencia Familiar" de Montefiore alivia el estrés financiero a familias que hayan perdido a un ser querido a causa del COVID-19

BRONX, New York, 20 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Montefiore Health System y el Albert Einstein College of Medicine han creado el Programa de Resiliencia Familiar para dar asesoramiento y, en determinados casos, apoyo financiero a familias de la ciudad de Nueva York y del Lower Hudson Valley que hayan perdido a un ser querido a causa del COVID-19.

El Programa de Resiliencia Familiar está dotado con una subvención de la asociación Robin Hood, a la que contribuye la Coach Foundation de Tapestry's Inc. Esta subvención ha sido otorgada para dar a las familias elegibles una ayuda de $2,000 para alimentos, vivienda, electricidad, gas y agua corriente, y gastos de guardería o child care. Las familias deben ser derivadas al programa por un médico, enfermera, trabajadora social u otro profesional clínico, y deberán ser evaluadas por el personal de Montefiore.

Para ser elegibles a esta ayuda las familias deben reunir los siguientes criterios:

Haber perdido a causa del COVID-19 a un ser querido que aportara ingresos o que cuidara a algún miembro de la familia. En esta categoría se incluyen los abuelos fallecidos que cuidaran de niños o cualquier adulto cuyo salario estuviera destinado a pagar facturas de la familia.

Tener en el hogar a un hijo o un joven adulto de menos de 26 años.

Vivir en la Ciudad de Nueva York o en el Lower Hudson Valley .

o en el Tener dificultades para pagar facturas de alquiler de vivienda, alimentos, agua o electricidad y cuidados de niños.

Cientos de familias de la Ciudad de Nueva York y del Lower Hudson Valle se verán beneficiados de este fondo de $700,000.

Todas las familias referidas al programa, incluidas aquellas que no reúnan los criterios para recibir fondos en efectivo, podrán contar con una trabajadora social para identificar servicios de apoyo mediante programas federales y estatales, incluido el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria y el de Asistencia Temporal a Familias Necesitadas.

"La labor de Montefiore no se limita a consultorios médicos y hospitales; nuestra misión es ayudar a comunidades como la del Bronx que han padecido los terribles efectos del COVID-19 exacerbados por décadas de desigualdades en atención médica y problemas económicos", explica la doctora Anna Flattau, Profesora Adjunta y Vice Chair de Servicios Clínicos del Departamento de Medicina Familiar y Social de Montefiore y Einstein. "Este programa da asistencia temporal para aliviar las necesidades financieras inmediatas que enfrentan las familias en situación de trauma y duelo, mientras buscan otros beneficios y programas".

"Los médicos y trabajadores sociales de Montefiore se comprometen a buscar formas innovadoras de ayudar a los pacientes y a sus familias, que enfrentan desafíos extremos debido a la pandemia del COVID-19", asegura Adam Sirois, director de Beneficencia Institucional de Montefiore. "Estamos agradecidos de contar con socios como la Asociación Robin Hood y la Coach Foundation, que nos han ayudado a actuar con gran rapidez en el apoyo de familias en situación de duelo y ansiedad económica".

Si usted es un profesional médico que desea derivar a una familia a este programa, por favor escriba a [email protected]. Para hacer una donación o hacerse miembro, por favor acuda a https://www.montefiore.org/family-social-medicine.

Sobre el Montefiore Health System

El Montefiore Health System es uno de los principales sistemas de salud académicos de Nueva York y es un líder reconocido en la prestación de atención médica personalizada de calidad excepcional responsable de aproximadamente tres millones de personas en comunidades del Bronx, Westchester y Hudson Valley. Consta de 10 hospitales, incluido el Children's Hospital at Montefiore, el Burke Rehabilitation Hospital y más de 200 centros de atención ambulatoria. La investigación clínica y traslacional avanzada del Albert Einstein College of Medicine recae directamente en la atención al paciente y mejora los resultados. Desde los Centros de Excelencia Montefiore-Einstein en cáncer, cardiología y cuidados vasculares, pediatría y trasplantes, hasta su destacado programa de salud escolar, Montefiore es un sistema de atención médica totalmente integrado que da servicios médicos integrales y coordinados tanto a los pacientes como a sus familias. Más información en www.montefiore.org. Síganos en Twitter y visítenos en Facebook y YouTube.

Sobre el Albert Einstein College of Medicine

El Albert Einstein College of Medicine es uno de los principales centros de investigación, formación médica e investigación clínica del país. Durante el año académico 2019-20, Einstein ha formado a 724 estudiantes; a 158 . estudiantes de doctorado; a 106 estudiantes del programa combinado de licenciatura y doctorado (M.D./Ph.D) y a 265 becarios de investigación posdoctoral. El Albert Einstein College of Medicine tiene un profesorado de más de 1,800 miembros a tiempo completo distribuidos en el campus principal y sus filiales clínicas. En 2019, Einstein recibió más de $178 millones en becas del Instituto Nacional de la Salud (NIH en sus siglas en inglés) Esto incluye la financiación de los principales centros de investigación de Einstein sobre envejecimiento, trastornos del desarrollo intelectual, diabetes, cáncer, investigación clínica y traslacional, enfermedad hepática y SIDA. El Albert Einstein College of Medicine también centra su trabajo en la investigación del desarrollo del cerebro, neurociencia, enfermedades cardiacas y en las iniciativas para reducir y eliminar las disparidades étnicas y raciales en la prestación de servicios de salud. Asociado a Montefiore, el Hospital Universitario y Centro Médico Académico de Einstein, hacen progresar la investigación clínica y traslacional con el fin de acelerar la transformación de los nuevos descubrimientos en tratamientos y terapias al servicio de los pacientes. A través de Montefiore y su amplia red de hospitales y centros médicos afiliados en el Bronx, Brooklyn y Long Island, Einstein dirige uno de los programas de formación de residentes y becarios más extensos en las profesiones médicas y dentales de Estados Unidos. Para más información, por favor visite www.einstein.yu.edu, lea nuestro blog, síganos en Twitter, gústenos en Facebook , y véanos en YouTube.

Sobre Robin Hood

Robin Hood es una organización fundada en 1988 dedicada a dar energía, crear y buscar soluciones escalables y de más impacto para sacar de la pobreza a familias de la ciudad de Nueva York con modelos extrapolables a todo el país. Robin Hood invierte casi $120 millones anuales para dar servicios legales, vivienda, comida, formación laboral, programas educativos y mucho más a familias en situación de pobreza en la ciudad de Nueva York. Robin Hood rastrea cada programa con métricas rigurosas; todos los gastos generales de Robin Hood corren a cargo de la Junta Directiva de la organización, de manera que el cien por cien de cada donación tiene un impacto directo en la lucha contra la pobreza. Más información en www.robinhood.org; siga a Robin Hood en Facebook, Twitter e Instagram.

Sobre Tapestry Inc. y Coach Foundation

Tapestry, Inc. es una casa de marcas modernas de artículos de lujo con sede en Nueva York. Entre las marcas de la compañía destacan Coach, Kate Spade y Stuart Weitzman. Fundada en 2008, la Coach Foundation se encarga de dar vida a las iniciativas filantrópicas de Coach. Hasta la fecha ha donado más de $50 millones en subvenciones a filiales sin ánimo de lucro de todo el mundo. Para obtener más información sobre las iniciativas filantrópicas de Coach, visite https://www.coach.com/dreamitreal.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/675671/Montefiore_Logo.jpg

FUENTE Montefiore Health System

Related Links

http://www.montefiore.org



SOURCE Montefiore Health System