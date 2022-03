El Programa Empowering Latinas de CENTURY 21® se Asocia con la Hispanic Heritage Foundation y Gaby Natale para crear Oportunidades de Carrera en Bienes Raíces para Latinas a Nivel Nacional.

"Según el Urban Institute, durante los próximos 20 años, se proyecta que los latinos representarán el 70 por ciento del crecimiento de la propiedad de vivienda nueva en Estados Unidos.*, por lo que hoy es más importante que nunca que nuestra industria de profesionales inmobiliarios represente el mismo nivel de diversidad como aquellas comunidades a las que servimos en los mercados de todo el país", dijo Mike Miedler, presidente y director ejecutivo de Century 21 Real Estate LLC. "Es crucial que no solo abramos la puerta para que más candidatos diversos ingresen a nuestra industria, sino, que les brindemos los recursos financieros, educativos y comerciales fundamentales y el apoyo para encaminarnos hacia el éxito inmobiliario. Estamos entusiasmados de llevar el programa Empowering Latinas al siguiente nivel a medida que identificamos a las empresarias latinas más prometedoras de todo el país".

Como parte de los esfuerzos de la marca para promover aún más la equidad y la representación dentro de la profesión de bienes raíces, Century 21 Real Estate organizará su primer evento virtual de empoderamiento, "IMPARABLES: An Empowering Latinas Event", enfocado en inspirar a la próxima generación de líderes de bienes raíces. Disponible para los asistentes de todo el país, el evento será organizado por la periodista ganadora de tres premios Emmy, autora de éxitos de ventas de "El Círculo Virtuoso", oradora motivacional y empresaria, Gaby Natale, y contará con líderes latinas de la industria de bienes raíces que compartirán sus propias experiencias y viajes dentro de la industria, así como las mejores prácticas para lograr el éxito como profesional de bienes raíces. La inscripción gratuita al evento está disponible en century21empoweringlatinas.splashthat.com/.

"Como alguien que pasó de estar desempleado a administrar un negocio rentable y convertirse en autora bestseller, sé cómo la vida puede cambiar dramáticamente para mejor cuando encuentras la tribu y las herramientas adecuadas", dijo Natale. "Las latinas se encuentran entre las personas más resistentes y emprendedoras de nuestro tiempo, pero no todas las mujeres hispanas tienen acceso a las herramientas y la educación que necesitan para lograr la libertad financiera y crear riqueza generacional. Por eso estoy emocionada de asociarme con el programa Empowering Latinas de CENTURY 21 a medida que ayudamos a poner a más latinas en el camino hacia el éxito".

"Recibir el subsidio educativo de Empowering Latinas fue un momento crucial en mi vida y carrera", dijo Jeanette Avellaneda, agente afiliada de CENTURY 21 Garlington & Associates y galardonada con el Programa Empowering Latinas 2018. "En ese momento yo era una madre desempleada de cuatro hijos que acababa de divorciarse y corría peligro de ser desalojada de nuestro apartamento. Nunca podría haber imaginado cómo la solicitud de este programa cambiaría nuestras vidas para siempre. Con el apoyo de la marca CENTURY 21, pude comenzar una carrera satisfactoria que me permitió comprar la primera casa de mi familia, darle a mi hija la fiesta de Quinceañera de sus sueños y participar en todas las actividades de graduación de mi hijo. Más allá de la seguridad financiera, esta carrera me sacó de mi zona de confort y me dio la oportunidad de ayudar a mis compatriotas latinos que de otra manera sienten que nunca podrían alcanzar sus sueños de ser propietarios de una vivienda".

Las latinas interesadas en solicitar el subsidio educativo pueden hacerlo en línea en C21EmpoweringLatinas.com a partir del 1 de marzo hasta el 30 de abril de 2022. Para calificar para el programa Empowering Latinas de CENTURY 21, las solicitantes deben tener al menos 18 años, ser de ascendencia hispana, tener un título de escuela secundaria o GED, y ser ciudadana estadounidense o residente legal de los Estados Unidos. Visite el sitio web de Empowering Latinas para obtener detalles adicionales del programa y formularios de solicitud.

*Fuente: Decennial census data and Urban Institute projections. https://www.urban.org/urban-wire/number-hispanic-households-will-skyrocket-2040-how-can-housing-industry-support-their-needs

