El programa Future of STEM Scholars Initiative le da la bienvenida a 151 nuevos becarios

WASHINGTON, 18 de agosto de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El programa Future of STEM Scholars Initiative (FOSSI) se complace en dar la bienvenida a la nueva clase de becarios FOSSI, elegidos entre más de 1,700 postulantes. Los becarios FOSSI 2021 representan a 28 estados de todo el país y planean cursar 17 programas exclusivos de STEM en 26 de las universidades y colegios universitarios históricamente afroestadounidenses (HBCU).

Lanzada en 2020 por el Consejo Americano de Química (ACC), el Instituto Americano de Ingenieros Químicos (AIChE), The Chemours Company y la HBCU Week Foundation, FOSSI es un programa nacional para toda la industria química que ofrece becas a estudiantes de programas de las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en HBCU. La FOSSI también conecta a estos estudiantes con oportunidades de desarrollo de liderazgo, tutoría y pasantías en más de 40 empresas patrocinadoras.

"Los 151 estudiantes elegidos para la versión de este año del programa Future of STEM Scholars representan a algunos de los estudiantes más brillantes y ambiciosos de todo el país, y estamos encantados de reconocer y premiar sus logros", declaró Mark Vergnano, presidente de la junta de Chemours y presidente fundador de FOSSI.

"El mundo de hoy enfrenta enormes desafíos, desde abordar el cambio climático hasta mejorar la infraestructura de nuestra nación y garantizar la seguridad de nuestro país contra los ciberataques. Las habilidades, el talento y los diversos orígenes de nuestros becarios ayudarán a impulsar soluciones innovadoras para hacer del mundo un mejor lugar para todos nosotros", continuó Vergnano.

Los becarios fueron invitados a participar en una celebración de bienvenida virtual el 30 de julio, que presentará comentarios de los socios fundadores de la FOSSI, oportunidades para que se vinculen entre sí y con los patrocinadores de la FOSSI, y una presentación de apertura de la Dra. Christine Grant, profesora de Ingeniería Química y decana adjunta de Desarrollo de Facultad en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Además, Grant es la fundadora de STEM Resilience, que ofrece recursos a las personas que siguen carreras en STEM, y la presidenta electa de AIChE.

Al aceptar una beca FOSSI, Nia Richardson, futura estudiante de ciencias ambientales en Howard University, comentó: "Esta beca marcará una enorme diferencia en mi educación. Con una inversión tan grande en mi carrera y un grupo de personas listas para guiarme en el camino, obtener buenos resultados en la escuela es un hecho".

Tras superar el ambicioso objetivo inicial del programa de financiar 150 becas en 2021, FOSSI planea apoyar a 1000 estudiantes en los próximos años. Las solicitudes para las becas FOSSI 2022 comienzan el 1 de octubre.

Para obtener más información acerca de la FOSSI, visite FutureofSTEMscholars.org.

Acerca de la Future of STEM Scholars Initiative

La Future of STEM Scholars Initiative fue fundada en 2020 por el Consejo Americano de Química, The Chemours Company, el Instituto Americano de Ingenieros Químicos (AIChE) y la HBCU Week Foundation. FOSSI es un programa nacional para toda la industria química que ofrece becas a estudiantes que cursan estudios en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en universidades y colegios universitarios históricamente afroestadounidenses (HBCU), que ayuda a superar obstáculos financieros para grupos históricamente subrepresentados. Patrocinada por fabricantes de productos químicos y otras partes interesadas de la industria, la FOSSI ofrece becas de $10,000 por año durante cuatro años y acerca a esos estudiantes a oportunidades de desarrollo de liderazgo, tutoría y pasantías en las empresas participantes. Hasta la fecha, la FOSSI ha recaudado más de $11 millones y ha patrocinado 151 becas. Obtenga más información en FutureofSTEMscholars.org.

