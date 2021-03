El programa Hilco College Scholarship anuncia la tercera beca anual para estudiantes de Little Village en Chicago

CHICAGO, 26 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hilco Global anunció que por tercer año consecutivo ofrecerá dos oportunidades de beca para estudiantes que vivan en la comunidad de Little Village en Chicago. El Programa de Becas de Hilco, denominado "Hilco Scholars", está aceptando en este momento solicitudes en su página www.HilcoScholars.com de candidatos calificados que asistan o piensen asistir a uno de los colegios universitarios municipales de Chicago. El proceso de postulación está abierto hasta el 2 de mayo de 2021 y la beca se concederá antes del inicio del semestre de otoño de 2021.

"Ofrecer este programa por tercer año demuestra el continuo apoyo de Hilco Redevelopment Partners a nuestros vecinos en la comunidad de Little Village", señaló Roberto Pérez, director ejecutivo de Hilco Redevelopment Partners. "Los estudiantes que apoyamos todos los años continúan asombrándome; estamos honrados de ser parte de sus travesías educacionales".

"El programa Hilco Scholars fue una oportunidad que no podía rechazar", señaló Rudy Cordero, anterior beneficiaria de la beca Hilco Scholar. "Cuando comencé mis postulaciones a la educación superior, estaba preocupada por el esfuerzo económico que tendría que hacer mi familia. Gracias a esta beca, he proseguido mi educación en Yale y no podría haberlo hecho sin este programa".

La beca 2021 se otorgará a dos estudiantes que vivan en el vecindario de Little Village y estén cursando una carrera en un programa de oficios especializados en uno de los siete colegios universitarios municipales de Chicago. Se les otorgará cada año académico y es renovable hasta por dos años, siempre que los estudiantes mantengan su buen rendimiento académico y cumplan con los criterios de elegibilidad. La beca se puede utilizar para gastos relacionados con educación, incluidos matrícula, aranceles, libros y equipamiento necesario para completar el programa de la carrera.

Acerca del programa Hilco Scholars: El programa Hilco Scholars estará disponible para los estudiantes para el semestre de otoño de 2021.

Los postulantes deben residir en el vecindario de Little Village en Chicago (códigos postales 60608 o 60623)

(códigos postales 60608 o 60623) Los postulantes deben residir en la ciudad de Chicago y cumplir los requisitos para optar a los aranceles de matrícula para estudiantes del distrito.

y cumplir los requisitos para optar a los aranceles de matrícula para estudiantes del distrito. Se dará preferencia a los postulantes interesados en obtener un título técnico en cualquiera de los siete colegios universitarios de Chicago , en un área de oficios especializados de su elección, entre ellas manufactura e ingeniería, gestión en construcción, transporte, distribución y logística, y tecnología de la información.

, en un área de oficios especializados de su elección, entre ellas manufactura e ingeniería, gestión en construcción, transporte, distribución y logística, y tecnología de la información. Los postulantes deben ser graduados de enseñanza secundaria o haber recibido el GED.

El programa es administrado por OFIC y, en conjunto con el liderazgo de Hilco, realizarán la selección final de los beneficiarios de la beca. Para obtener más información e iniciar el proceso de postulación, visite la página de Hilco Scholars en www.HilcoScholars.com.

Acerca de Hilco Redevelopment Partners (HRP): HRP (www.hilcoredev.com) ofrece una solución integrada única para maximizar el valor de los sitios industriales. Como uno de los líderes de la industria en la reformulación de grandes proyectos industriales, HRP es un socio confiable y principal inversionista que crear valor excepcional al desarrollar y gestionar proyectos de uso mixto, bodegas de última generación, centros de distribución e instalaciones industriales cerca de importantes núcleos de transporte, puertos y activos de infraestructura estratégica. Las instalaciones de HRP están desarrolladas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes al ubicarlas en mercados con sólidos equipos de trabajo y cerca de centros urbanos importantes. HRP es una unidad operativa de Hilco Global (www.hilcoglobal.com), una compañía privada de servicios financieros diversificados y la autoridad preeminente en la maximización del valor de los activos para las empresas con buena salud financiera y para las que están en dificultades. Hilco Global opera como un conglomerado compuesto por más de 20 unidades de negocio especializadas que trabajan para ayudar a las empresas a comprender el valor de sus activos y luego monetizar ese valor.

