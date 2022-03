El programa Path to Pro de The Home Depot Foundation amplía la capacitación técnica a más de 250 escuelas en más de 30 estados

La inversión de 5 millones de dólares tiene como objetivo ayudar a cerrar la brecha laboral

ATLANTA, 2 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot Foundation destinó 5 millones de dólares a ampliar su programa de capacitación técnica Path to Pro a más de 250 escuelas en más de 30 Estados, en alianza con Home Builders Institute (HBI) y Construction Ready.

En 2018, la Fundación anunció un compromiso de 50 millones de dólares para capacitar a la próxima generación de técnicos calificados, diversificar la industria de carreras técnicas y abordar la creciente escasez de mano de obra en los Estados Unidos. El aumento de los fondos ampliará el camino hacia la capacitación profesional y las oportunidades de certificación para los jóvenes, los estudiantes de secundaria, los miembros del servicio militar que dejan de prestar servicio y las comunidades desatendidas.

El plan de estudios del Certificado de Precapacitación de Aprendiz (PACT) de HBI, que incluye capacitación práctica, se ofrecerá a estudiantes de los grados 11 y 12 interesados en explorar oportunidades profesionales en oficios relacionados con la construcción. En 2021, la alianza impulsó programas en más de 30 escuelas categoría Title 1, donde más del 40 % de los estudiantes vive en comunidades de bajos ingresos.

Además, la Fundación y HBI inaugurarán un nuevo programa académico en Sacramento para capacitar a cientos de trabajadores calificados que ayudarán a satisfacer las necesidades del mercado inmobiliario de la ciudad. Este programa educativo comunitario ofrece capacitación y certificación para poblaciones adultas diversas, reuniendo a estudiantes de diferentes edades, géneros, razas y orígenes. Hasta la fecha, las academias BuildStrong financiadas por Path to Pro de Denver y Orlando han capacitado con éxito a 422 personas.

Construction Ready, socio sin fines de lucro, ayuda a la Fundación a retribuir con programas de capacitación técnica para jóvenes de ambos sexos y comunidades desatendidas en la parte occidental de Atlanta y en todo Georgia a través de cursos de capacitación teóricos y prácticos.

"A medida que Path to Pro entra en su quinto año, el programa ha iniciado a más de 15,000 personas en oficios especializados", señaló Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "La Fundación está ampliando eficazmente las oportunidades a quienes apoyarán los esfuerzos de construcción del país y da seguimiento a su compromiso de 50 millones de dólares. Este crecimiento no es posible sin nuestros socios líderes en la industria que nos ayudan a atender a las comunidades subrepresentadas y a diversificar el talento en reserva para sobrellevar la considerable escasez de técnicos calificados. Anhelamos promover nuestra iniciativa con este compromiso progresivo para apoyar este asunto crítico".

La Fundación presentó por primera vez su programa de capacitación técnica con HBI en 2018 en una base militar de los Estados Unidos. En la actualidad, el programa dirigido a militares Path to Pro se imparte en 10 bases militares de los Estados Unidos y ofrece a los miembros que dejan de prestar servicio acceso a un programa gratuito de 12 semanas que ofrece certificaciones PACT y OSHA 10 reconocidas por la industria. Los programas impartidos en bases militares se asocian con Habitat for Humanity International, otro socio sin fines de lucro de la Fundación, para atender a las comunidades locales, adquirir experiencia de campo y forjar relaciones en la industria. En algunas ocasiones, las filiales de Habitat for Humanity contrataron a estudiantes del programa dirigido a militares después de graduarse.

"Gracias a The Home Depot Foundation y a su alianza con Home Builders Institute, pude asistir a un programa Path to Pro que no solo me ayudó con la capacitación en construcción residencial, sino que también puedo atribuir directamente mi trabajo en Habitat for Humanity de Fayetteville a la capacitación que recibí", expresó John Pomelow, egresado del programa dirigido a militares Path to Pro y veterano. "Todo comenzó con el programa Path to Pro y ahora soy supervisor de obra y cumplo con los requisitos de un contratista general. Desde que fui contratado, he ayudado a construir aproximadamente 40 viviendas nuevas, he participado en cinco proyectos de rehabilitación y he completado varias reparaciones de viviendas para veteranos y familias afectadas por huracanes".

Acerca de The Home Depot Foundation

The Home Depot Foundation trabaja para mejorar las viviendas y la vida de los veteranos de los Estados Unidos, capacitar a técnicos calificados para cerrar la brecha laboral y apoyar a las comunidades afectadas por los desastres naturales. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $400 millones en causas relacionadas con los veteranos y ha mejorado para ellos más de 50,000 viviendas e instalaciones. La Fundación se comprometió a invertir $500 millones en causas de veteranos para 2025 y $50 millones en programas de formación para la próxima generación de técnicos calificados a través del programa Path to Pro. Para conocer más acerca de The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

