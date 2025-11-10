La Fundación The Home Depot invierte $30 millones adicionales para ayudar a miles de veteranos a tener acceso a y permanecer en sus hogares

ATLANTA, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Con anticipación al día de los Veteranos, la Fundación The Home Depot invirtió más de $30 millones en nuevas subvenciones para ayudar a miles de veteranos a conseguir y mantener una vivienda segura y accesible mediante reparaciones domésticas esenciales, modificaciones inteligentes en el hogar y programas para quienes salen de una situación de estar sin techo. Con estas 44 subvenciones a organizaciones de servicios para veteranos, la Fundación se acerca a su compromiso de invertir $750 millones en causas relacionadas con los veteranos para 2030.

Si bien el país ha logrado avances importantes para garantizar que los héroes de nuestra nación tengan acceso a una vivienda, al reducir la cantidad de veteranos sin hogar en más de un 55% desde 2010, aún queda trabajo por hacer. Cada noche, casi 33,000 veteranos no tienen un lugar seguro donde dormir o al cual llamar vivienda. De quienes tienen un espacio, más de 2.75 millones viven en viviendas inadecuadas. En un momento en el que la oferta de viviendas sigue sin alcanzar la demanda y el costo de los alquileres aumenta, se necesitan soluciones innovadoras y colaboraciones para garantizar que los veteranos de nuestro país dispongan de viviendas que se adapten a sus necesidades.

"Los veteranos son de las últimas personas en pedir ayuda y, a menudo, las primeras en dar una mano cuando se necesita. Por ello es muy lamentable que muchas personas sigan sin tener hogar o vivan en viviendas que necesitan reparaciones urgentes", afirmó Erin Izen, directora ejecutiva de la Fundación The Home Depot. "La vivienda para veteranos ha sido una prioridad clave para la Fundación desde 2011 y esta nueva inversión de $30 millones demuestra nuestra prioridad constante por garantizar que los veteranos puedan acceder a la vivienda que necesitan para prosperar".

Las nuevas subvenciones apoyarán a la red nacional de socios sin fines de lucro de la Fundación en sus esfuerzos por abordar tanto las necesidades inmediatas de vivienda de los veteranos como soluciones más complejas y a largo plazo, entre las que se incluyen:

Nuevas viviendas inteligentes para veteranos gravemente heridos

La Fundación colabora con varias organizaciones sin fines de lucro para construir viviendas inteligentes, en especial viviendas adaptadas y sin hipoteca para veteranos que han sufrido heridas catastróficas en combate. Estas viviendas están construidas a medida para satisfacer sus necesidades individuales, ya sea que hayan sufrido una lesión cerebral traumática o una o varias amputaciones.

El anuncio de financiamiento de hoy incluye subvenciones a la Fundación Gary Sinise, la Fundación Tunnel to Towers y Jared Allen's Homes for Wounded Warriors para apoyar la construcción de nuevas viviendas accesibles y personalizadas. Además, las subvenciones ayudarán a ofrecer modificaciones completas a las viviendas que cumplan con la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) para veteranos que han sufrido lesiones relacionadas con el combate.

Reparaciones domésticas esenciales para más de 1,000 personas mayores, discapacitadas y veteranos con bajos ingresos

Aproximadamente la mitad de todos los veteranos tiene 65 años o más y muchos de ellos padecen discapacidades o viven con ingresos fijos. Organizaciones sin fines de lucro como Meals on Wheels America, Habitat for Humanity International, Purple Heart Homes y otras realizan reparaciones esenciales en las viviendas de personas mayores, discapacitadas y veteranos con bajos ingresos, lo que garantiza que sus viviendas sean cómodas y accesibles por muchos años.

"Agradecemos profundamente el apoyo de la Fundación The Home Depot y el impacto que hemos logrado juntos durante los últimos 10 años, para ayudar a 4,000 veteranos de edad avanzada a vivir de forma más segura en sus viviendas mediante nuestro programa Helping Homebound Heroes" declaró Ellie Hollander, presidente y director ejecutivo de Meals on Wheels America. Lo que pueden parecer pequeñas modificaciones, instalar barras de apoyo, reparar barandillas inestables o puertas dañadas, pueden suponer una enorme diferencia para un veterano de guerra mayor que no puede salir de su vivienda. Nos enorgullece seguir honrando a estos héroes ayudándoles a envejecer con comodidad, seguridad y dignidad en sus propios hogares".

Ayuda para alrededor de 5,000 veteranos desde Hawái hasta Washington D. C. a acceder a una vivienda

La Fundación colabora con organizaciones sin fines de lucro para brindar soluciones de vivienda a veteranos sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar. En combinación con el acceso a servicios integrales esenciales, como asesoramiento, formación laboral, programas de educación financiera y atención sanitaria, estos programas ayudan a satisfacer las necesidades inmediatas y a largo plazo de veteranos que buscan refugio.

Un ejemplo de ello es el programa piloto "master lease", puesto en marcha hace dos años por U.S.VETS, socio de la Fundación, en Los Ángeles y Hawái, con el objetivo de ampliar las oportunidades de vivienda para los veteranos en situación de riesgo y que anteriormente se encontraban sin hogar. Este programa permite a U.S.VETS alquilar viviendas y asumir cualquier riesgo percibido asociado con el alquiler directo a veteranos que, de otro modo, podrían haber tenido dificultades para obtener la aprobación debido a su historial de alquiler o crédito. Con la financiación de este año, el programa se está ampliando a Washington D. C. y Prescott, Arizona.

Las subvenciones anunciadas hoy incluyen financiamiento para Volunteers of America para construir o rehabilitar viviendas, así como apoyo para los grupos de viviendas de transición, viviendas de apoyo permanentes y reparaciones domésticas críticas de Operation Homefront, lo que repercute directamente en cientos de veteranos y sus familias.

"En Operation Homefront, nuestra misión es garantizar que las familias militares sean fuertes, estables y seguras. Nuestro programa de viviendas de transición (Villages) ofrece un apoyo fundamental durante un momento especialmente vulnerable y estresante, en el que los veteranos y sus familias se enfrentan a la atención médica, la separación del servicio militar y la transición a la vida civil", afirmó Regan Huneycutt, directora de Ingresos de Operation Homefront. "Gracias al generoso apoyo de socios como la Fundación The Home Depot, podemos ofrecer estos programas que cambian vidas sin costo alguno a las familias que tanto han dado a nuestra nación y que ahora necesitan una mano amiga a cambio".

Honor en acción: homenaje a los veteranos con proyectos comunitarios en todo el país

Esta inversión histórica se produce durante la campaña anual Celebration of Service (Celebración del servicio) de la Fundación The Home Depot, que rinde homenaje a los veteranos con cientos de proyectos de servicio en todo el país. Desde el Día de los Patriotas hasta el Día de los Veteranos, el equipo de The Home Depot estará presente en comunidades de todo el país para renovar, reparar y acondicionar viviendas y centros para veteranos. Hasta la fecha, la Fundación The Home Depot ha invertido más de $600 millones en causas para veteranos y ha mejorado más de 65,000 viviendas y centros para veteranos. Para más información acerca de la Fundación The Home Depot, visite: https://corporate.homedepot.com/page/home-depot-foundation.

Dado que decenas de miles de empleados de Home Depot son veteranos, cónyuges de militares o miembros en servicio activo, retribuir a los veteranos es algo muy personal y un componente clave de la cultura de The Home Depot. Más información sobre las inversiones de The Home Depot en familias militares en www.homedepot.com/military.

Acerca de la Fundación The Home Depot

La Fundación The Home Depot, organización sin fines de lucro apoyada por The Home Depot, trabaja para mejorar las viviendas y las vidas de los veteranos estadounidenses, apoyar a las comunidades afectadas por catástrofes naturales y formar a profesionales calificados para suplir la carencia de mano de obra. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $600 millones en causas para veteranos y ha mejorado más de 65,000 viviendas y centros para veteranos. La Fundación se ha comprometido a invertir $750 millones en causas de veteranos para 2030 y $50 millones en la formación de la próxima generación de profesionales calificados mediante el programa Path to Pro para 2028. Para obtener más información sobre la Fundación The Home Depot, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en X @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/403438/The_Home_Depot_Foundation_Logo.jpg

FUENTE The Home Depot Foundation