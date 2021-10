El programa Wellvolution de Blue Shield of California ahora ofrece la aplicación Headspace para ayudar a los miembros a reducir su estrés y aumentar su resiliencia

OAKLAND, Calif., 26 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California anunció hoy que la aplicación de mindfulness (atención consciente plena) y meditación Headspace ya está disponible para los miembros a través de su programa Wellvolution.

Headspace cuenta con cientos de herramientas y más de 1,000 ejercicios para reducir el estrés y mejorar el bienestar mental. La aplicación se suma a los numerosos recursos disponibles en Wellvolution de Blue Shield, una plataforma digital de salud y medicina del estilo de vida ofrecida en colaboración con Solera Health que puede personalizarse según las necesidades y preferencias de cada miembro.

La incorporación de Headspace expande Wellvolution al ofrecer apoyo a la salud mental. Los miembros de Blue Shield que ya disfrutan del servicio de Wellvolution pueden ahora sumar Headspace a su sistema de apoyo sin costo adicional. Blue Shield of California sigue desarrollando su programa de salud mental para sus miembros y la comunidad, y ahora ofrece más opciones de telesalud y BlueSky, su iniciativa a largo plazo que apoya la salud mental juvenil en todo el estado.

"No hay duda de que la actual pandemia de COVID-19 aumentó los niveles de estrés en todo el mundo", dijo Bryce Williams, vicepresidente de Medicina Mente Cuerpo de Blue Shield of California. "Con Headspace, nuestros miembros reciben una solución científicamente validada y clínicamente eficaz para mejorar su bienestar y salud mental".

Las investigaciones de Headspace demuestran que las meditaciones guiadas de la aplicación pueden reducir el estrés y la ansiedad, mejorar la calidad del sueño y aumentar la concentración, la autoestima y la resiliencia. La empresa demostró que:

10 días de uso de Headspace derivaron en una reducción del estrés del 14%.

8 semanas de uso de utilizan Headspace dieron como resultado una reducción del 31% de los síntomas de ansiedad y del 46% de los síntomas de depresión.

Alrededor de dos años después de su inicio, la pandemia sigue afectando las vidas de muchas personas y el estrés sigue planteando problemas. Según la Asociación Americana de Psicología, el 78% de los adultos afirma que la pandemia de coronavirus es una fuente importante de estrés en sus vidas, y el 67% dice haber notado un aumento del estrés en el transcurso de la pandemia.

"En los últimos años observamos un aumento considerable de las necesidades de acceso a servicios de apoyo a la salud mental y Headspace ha logrado ayudar a las personas a estresarse menos, a ser más resilientes y a dormir mejor", dijo Sarah Romotsky, directora de Soluciones de Alianzas Sanitarias de Headspace. "Mediante esta valiosa colaboración con Blue Shield, esperamos que la mindfulness sea fácil y accesible para todos".

Wellvolution es la plataforma digital de Blue Shield enfocada en la salud y en la medicina del estilo de vida que puede personalizarse según las preferencias y necesidades sanitarias individuales. Creada en colaboración con Solera Health, Wellvolution ofrece a los miembros acceso inmediato y guiado a una red personalizada de aplicaciones clínicamente validadas que utilizan el estilo de vida para prevenir, tratar e incluso revertir enfermedades. La plataforma está disponible sin costo adicional para la mayoría de los miembros de Blue Shield con su plan de beneficios y es un ejemplo de cómo el plan de salud no lucrativo está reimaginando la salud de las personas, las familias y las comunidades.

"Estamos muy complacidos de continuar nuestra colaboración con un plan de salud tan innovador como Blue Shield of California para ayudar a atender las necesidades de salud mental de sus miembros a través de nuestra red de salud conductual", dijo Mary Langowski, directora ejecutiva de Solera Health. "Hay una gran demanda y necesidad de estos servicios, y es un gusto colaborar, con nuestro aliado Headspace, para facilitar a los consumidores el acceso a los programas de mindfulness y bienestar mental".

Para obtener más información sobre los recursos para la salud mental disponibles a través de la plataforma Wellvolution de Blue Shield, visite wellvolution.com/mentalhealth.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.5 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $21 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cuatro años, la compañía donó más de $150 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

Acerca de Headspace

Headspace se creó con una misión: mejorar la salud y la felicidad del mundo. Con 70 millones de usuarios en 190 países, Headspace fue una de las primeras aplicaciones de meditación a nivel mundial y sigue siendo líder en mindfulness y entrenamiento mental. Headspace se esfuerza por fomentar el campo de la mindfulness a través de investigaciones clínicamente validadas, y es una de las principales fuentes de investigaciones entre las empresas digitales de salud y bienestar. Headspace opera una actividad B2B (Headspace for Work) para ofrecer sus productos y servicios de mindfulness a más de 2,200 empresas, incluidas Starbucks, Adobe, Hyatt y Unilever, a fin de ayudarlas a crear culturas más sanas y productivas, además de incentivar el rendimiento. Headspace apoya a entidades gubernamentales como el Estado de Nueva York y el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) del Reino Unido para ofrecer herramientas digitales de salud mental. Headspace colabora con muchas de las marcas más reconocidas del mundo, incluyendo a Apple, Sesame Street, Spotify, Amazon y Nike, así como Netflix para una serie de tres capítulos sobre mindfulness que se estrenó en 2021. Headspace fue reconocida por TIME100 como una las empresas más influyentes de 2021, por Fast Company como una de las 10 empresas de bien social más innovadoras de 2021, y una de las empresas más innovadoras del mundo. Otros reconocimientos incluyen el premio Mejor del 2018 de Apple, Mejor del 2019 de Samsung y a una de las mejores empresas de salud digital de CB Insights, además de haber sido seleccionada para siete premios Webby en podcasts, salud y fitness. Para más información, visítenos en www.headspace.com o síganos en Facebook, Twitter e Instagram.

Acerca de Solera

Solera Health está comprometida a cambiar vidas al guiar a las personas hacia mejores soluciones de salud, a la vez que ofrece a los pagadores y empleadores las herramientas adecuadas para administrar a los proveedores y los resultados de varias enfermedades. La plataforma de Solera ofrece un mercado de redes cuidadosamente seleccionadas de soluciones digitales y comunitarias enfocadas en las intervenciones sociales, conductuales y de estilo de vida a fin de producir un impacto en las enfermedades crónicas más prevalentes y costosas. Solera conecta estratégicamente a los consumidores con la solución que se adapta mejor a sus necesidades y los ayuda a mantener su compromiso para lograr resultados de salud satisfactorios.

