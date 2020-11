El programa Wellvolution de Blue Shield of California lanza aplicaciones digitales innovadoras para dejar de fumar

OAKLAND, Calif., 18 de noviembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Como parte de sus esfuerzos continuos por ayudar a los habitantes de California a realizar cambios sostenibles en sus estilos de vida para su salud y bienestar a largo plazo, Blue Shield of California anunció hoy la incorporación de tres proveedores de servicios digitales para dejar de fumar a su popular plataforma Wellvolution, la principal red terapéutica y comunitaria digital de la industria de la salud.

El anuncio coincide con El Gran Día De No Fumar de la Sociedad Americana contra el Cáncer que se llevará a cabo el 19 de noviembre y recuerda a millones de fumadores los beneficios vitalicios de dejar el tabaco.

"Nos sumamos a este importante mensaje con tres nuevos programas digitales clínicamente validados para ayudar a la gente a dejar de fumar, tanto cigarrillos comunes como electrónicos", dijo Angie Kalousek, directora de Medicina Mente-Cuerpo de Blue Shield. "Las investigaciones indican que 49 millones de estadounidenses consumen actualmente algún tipo de tabaco, y los cigarrillos, los cigarros puros y los cigarrillos electrónicos son los primeros en la lista. Este es un número alarmante de personas que están poniendo su salud en riesgo de sufrir enfermedades múltiples".

Las tres nuevas soluciones de salud clínicamente probadas que ahora están disponibles en línea para los participantes de la plataforma Wellvolution de Blue Shield son:

El Programa EX ® de Truth Initiative ofrece a los miembros de Blue Shield acceso a un plan personalizado para dejar de fumar, acompañamiento por chat en vivo y asesoramiento sobre medicación a cargo de especialistas, ayuda mutua 24/7 de otros participantes, herramientas y videos interactivos para dejar de fumar y mensajes de texto personalizados. Creado por la organización nacional de salud pública Truth Initiative en colaboración con la Clínica Mayo, el programa surgió como resultado de sus estudios pioneros y larga trayectoria a la hora de desarrollar intervenciones digitales modernas que inspiran vidas libres de tabaco, cigarrillos electrónicos y nicotina.

ofrece a los miembros de Blue Shield acceso a un plan personalizado para dejar de fumar, acompañamiento por chat en vivo y asesoramiento sobre medicación a cargo de especialistas, ayuda mutua 24/7 de otros participantes, herramientas y videos interactivos para dejar de fumar y mensajes de texto personalizados. Creado por la organización nacional de salud pública Truth Initiative en colaboración con la Clínica Mayo, el programa surgió como resultado de sus estudios pioneros y larga trayectoria a la hora de desarrollar intervenciones digitales modernas que inspiran vidas libres de tabaco, cigarrillos electrónicos y nicotina. Clickotine de Click Therapeutics, Inc. es un programa terapéutico digital integral para dejar de fumar que se puede descargar en un teléfono inteligente. La aplicación ofrece un programa individualizado que se integra por completo con la terapia de sustitución de la nicotina. Gracias a mecanismos cognitivos y neuroconductuales, Click's Digital Therapeutics™ facilita el cambio interior de las personas. Estos mecanismos pueden usarse independientemente o en conjunto con tratamientos biomédicos.

es un programa terapéutico digital integral para dejar de fumar que se puede descargar en un teléfono inteligente. La aplicación ofrece un programa individualizado que se integra por completo con la terapia de sustitución de la nicotina. Gracias a mecanismos cognitivos y neuroconductuales, Click's Digital Therapeutics™ facilita el cambio interior de las personas. Estos mecanismos pueden usarse independientemente o en conjunto con tratamientos biomédicos. A lo largo de 12 sesiones, QuitSmart Mindfully de eMindful ofrece a los fumadores consultas virtuales interactivas en vivo con instructores y estrategias personalizadas que pueden integrar en sus vidas diarias. El programa demuestra cómo los fumadores pueden minimizar el estrés y los antojos, crear conciencia de sus patrones de comportamiento, identificar los factores principales que impulsan la toma de decisiones y el cambio de comportamientos, y abordar los problemas de la adicción a la nicotina y al hábito de fumar.

"Como grupo de empleadores que a lo largo de los años ha trabajado en estrecha colaboración con Blue Shield en el desarrollo y la administración de un programa de incentivos para los no fumadores entre nuestros empleados, nos complace poder ofrecer estas nuevas opciones virtuales durante la pandemia de COVID-19 a fin de ayudar a aquellos que desean dejar de fumar y alcanzar sus objetivos de salud y bienestar", dijo Tom Hatch, director de recursos humanos del condado de Orange.

Kalousek agregó: "Sumamos tres programas nuevos para dejar de fumar ya que cada uno ofrece a los miembros una experiencia única. No todas las personas dejan de fumar de la misma manera y estas opciones permiten que los miembros elijan la más adecuada".

Datos sobre el tabaquismo:

Fumar es la principal causa prevenible de muerte y enfermedades en el mundo.

Más de 16 millones de personas en Estados Unidos sufren una enfermedad relacionada con el tabaquismo (por ejemplo, cáncer, enfermedades cardíacas, hipertensión y diabetes).

Todos los años, más de 480,000 personas en Estados Unidos mueren por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, lo que representa una de cada cinco muertes en el país. 1

millones de estadounidenses consumen algún tipo de tabaco.

Cigarrillos – 32.4 millones



Cigarros puros – 9.6 millone



Cigarrillos electrónicos – 8.1 millone



Tabaco sin humo (para mascar)– 5.9 millones



Pipas – 2.62

Wellvolution es una plataforma digital enfocada en la salud y en la medicina del estilo de vida que puede personalizarse según las necesidades y preferencias de cada uno de sus miembros. Creada en colaboración con Solera Health, Wellvolution ofrece a los miembros acceso inmediato y guiado a una red personalizada de aplicaciones clínicamente probadas que utilizan el estilo de vida para prevenir, tratar e incluso revertir enfermedades. La plataforma está disponible sin costo adicional para la mayoría de los miembros de Blue Shield con su plan de beneficios, y es un ejemplo de cómo el plan de salud no lucrativo está reimaginando la salud de las personas, las familias y las comunidades.

1 www.cancer.org

2 Creamer MC et al. Tobacco Product Use and Cessation Indications Among Adults –United States, 2018. MMWR, 2019

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Cross Blue Shield Association y cuenta con 4 millones de clientes, 6,800 empleados y más de $20 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. Desde 2002, la compañía donó más de $500 millones a la Fundación Blue Shield of California para el beneficio de las comunidades de California. Para obtener más información sobre Blue Shield of California, visite news.blueshieldca.com

Acerca de Solera

Solera está comprometida a cambiar vidas al guiar a las personas hacia una mejor salud en sus comunidades. La compañía desarrolló una plataforma dinámica que ofrece intervenciones sociales intensivas basadas en la ciencia y enfocadas en el estilo de vida y en el comportamiento a fin de producir un impacto en las enfermedades crónicas más costosas del país. El mercado de Solera conecta estratégicamente a los consumidores con programas de prevención de enfermedades de una red de organizaciones comunitarias y proveedores de terapias digitales que ofrecen los resultados de salud más significativos. Solera está certificada por HITRUST, la certificación más prestigiosa en materia de cumplimiento de las reglamentaciones sanitarias y los requisitos de protección y seguridad de la información privada de salud. Para obtener más información, visite Solera en www.soleranetwork.com

CONTACTO:

Mashi Nyssen

Blue Shield of California

510-607-2359

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/810201/blue_jpg_Logo.jpg

FUENTE Blue Shield of California

Related Links

www.bcbs.com



SOURCE Blue Shield of California