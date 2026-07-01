El estilo renovado le da al Niro una apariencia más audaz, con parachoques delanteros y traseros rediseñados y luces distintivas tipo Star Map.

Nuevas tecnologías de asistencia al conductor disponibles 1 en el Niro, las funciones como Highway Drive Assist 2 y Forward Collision Avoidance 2 contribuyen a inspirar confianza al conductor.

El sistema Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) de próxima generación de Kia, disponible con transmisión inalámbrica 2 las actualizaciones aportan una comodidad y conectividad muy deseables.

Centrado exclusivamente en la propulsión híbrida, el Niro se basa en la ya consolidada combinación de rendimiento ágil, utilidad diaria y practicidad

Se espera que salga a la venta este verano

IRVINE, Calif., 1 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Desde su lanzamiento hace una década, el Kia Niro se ha labrado un lugar único en la gama de Kia al combinar potencia híbrida, versatilidad crossover y practicidad para el día a día en un tamaño ideal. Para el 2027, el Niro perfecciona esta fórmula con un estilo renovado, tecnología ampliada y un enfoque continuo en los atributos que lo han convertido en una opción atractiva para los clientes desde su debut como modelo 2017.

EL PRÓXIMO KIA NIRO DEL 2027 PERFECCIONA SU FÓRMULA DE CROSSOVER HÍBRIDO CON UN RENOVADO ESTILO Y AMPLIADA TECNOLOGÍA

«El Niro se ha consolidado como una parte importante de la gama de Kia y sigue teniendo una gran acogida entre los clientes», declaró Orth Hedrick, director ejecutivo de Planificación de Producto de Kia Norteamérica. «Para el nuevo año modelo, hemos realizado importantes inversiones en diversas áreas del vehículo para mejorar aún más la experiencia de propiedad y garantizar que el Niro siga siendo una opción atractiva durante muchos años».

Disponible exclusivamente como híbrido, la gama Niro HEV del 2027 se amplía para incluir una nueva versión S, junto con los modelos LX, EX y SX. Los precios y otros detalles se anunciarán próximamente.

Una expresión más segura

En línea con el lenguaje de diseño "Opposites United" (Opuestos y unidos) de Kia, el renovado Niro adopta una apariencia más segura y contemporánea, manteniendo el carácter distintivo que ayudó a definir el modelo.

En el frente, un frontal rediseñado incorpora los elementos de iluminación Star Map característicos de Kia y gráficos de luces diurnas que enfatizan las líneas horizontales y verticales, creando una presencia visual más amplia y robusta en la carretera. Los nuevos diseños del parachoques y la parrilla delantera contribuyen a una apariencia más limpia y sofisticada. La transformación continúa en la parte trasera, donde el nuevo portón trasero presenta luces traseras rediseñadas con estilo 3D y un parachoques trasero liso que crea una apariencia más armoniosa. Los revestimientos de los pasos de rueda enfatizan la practicidad del crossover, mientras que los pilares C del color de la carrocería y la línea del techo fluida contribuyen a un perfil más limpio y moderno.

Los nuevos colores de pintura exterior son Plata Marfil y Beige Atardecer. En el interior, el habitáculo se ha rediseñado en torno a una nueva pantalla panorámica curva que combina una pantalla de info-entretenimiento estándar de 12,3 pulgadas con un cuadro de instrumentos digital opcional de 12,3 pulgadas (el cuadro de instrumentos digital de 4 pulgadas viene de serie), ofreciendo una experiencia de conducción más moderna e inmersiva. Un nuevo volante bicolor realza la estética del habitáculo, creando un ambiente refinado con una sensación de amplitud y luminosidad.

Una experiencia más conectada

Más allá de su cabina rediseñada, el renovado Niro se beneficia de un conjunto de tecnologías conectadas diseñadas para el estilo de vida digital actual. El disponible sistema Kia Connected Car Navigation Cockpit (Cabina de navegación del auto conectado, ccNC) ofrece conectividad mejorada con controles rápidos y actualizaciones con capacidad inalámbricas2, mientras que inalámbrico Apple CarPlay3 y Android Auto4, vienen de serie en todos los acabados.

Servicios de entretenimiento y datos disponibles5 ofrecen acceso a plataformas de streaming como Disney+, Netflix y YouTube en ciertos planes. Las opciones de personalización incluyen temas de visualización6 para algunas de las marcas más icónicas de Disney©, que se presentarán a lo largo de 2026. Además, los 30 equipos de la NBA están disponibles como temas de exhibición a través de Kia Connect Store. El asistente de IA de Kia disponible7 se puede activar simplemente diciendo "Hola, Kia..." y ayuda a los conductores a disfrutar del control de las funciones clave del vehículo, incluyendo la configuración del climatizador, el audio y más, mediante comandos de voz.

Diseñado en torno a la energía híbrida.

Centrado exclusivamente en la propulsión híbrida, el Niro 2027 continúa combinando un motor de cuatro cilindros y 1.6 litros con un motor eléctrico, ofreciendo una potencia combinada de 139 caballos de fuerza a través de una transmisión automática de doble embrague de seis velocidades.

Para 2027, los ingenieros de Kia se centraron en mejorar la experiencia de conducción general mediante ajustes en la suspensión, la comodidad de marcha y la insonorización del habitáculo. En conjunto, estas mejoras contribuyen a una experiencia de conducción más suave y equilibrada, manteniendo la agilidad característica del Niro.

Sistemas de asistencia al conductor ampliados, mayor confianza.

El Niro 2027 amplía aún más su conjunto de sistemas avanzados de asistencia al conductor, tanto de serie como opcionales (ADAS)1, reforzando así el compromiso de Kia de ayudar a los conductores a transitar por la carretera con mayor confianza y atención.

El sistema estándar de prevención de colisiones frontales se ha ampliado con funciones de giro en intersecciones, ciclistas y detección de vehículos que se aproximan directamente, mientras que el sistema estándar de advertencia de colisión en el punto ciego, la prevención de colisiones por tráfico cruzado trasero y el control de crucero inteligente 2 se mantienen8, ayuda a facilitar la conducción diaria. El sistema estándar de asistencia de seguimiento de carril 2 ayuda a mantener el vehículo centrado en su carril en determinadas circunstancias y se ha mejorado con un sensor de detección de manos (HOD, por sus siglas en inglés) que monitoriza la interacción del conductor con el volante.

El modelo SX Touring ahora ofrece un monitor de visión envolvente de 360 grados y un monitor de visión de punto ciego9, que muestra una transmisión de video en vivo de las áreas de punto ciego adyacentes dentro del panel de instrumentos digital cuando se activa una señal de giro. También está disponible recientemente el Asistente de conducción en carretera 210, lo que puede ayudar a mantener una velocidad y distancia determinadas con respecto al vehículo detectado delante, a la vez que facilita el mantenimiento del carril durante la conducción en autopista.

Kia America – Sobre nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia America continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia ha sido reconocida como una de las Empresas Más Sostenibles del Mundo de TIME en 2025. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos que se venden a través de una red de casi 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

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* Los modelos EV6 y EV9, SUV eléctricos de tres filas de asientos (modelos 2026 y 2027), el Sportage (excepto el modelo híbrido enchufable), el Sorento (excepto los modelos híbridos y enchufables) y el Telluride se ensamblan en Estados Unidos con piezas de origen estadounidense e internacional.

1Los sistemas avanzados de asistencia al conductor no sustituyen la conducción segura y es posible que no detecten todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con seguridad y tenga precaución.

2Las funciones y actualizaciones inalámbricas pueden requerir un costo adicional y pueden variar según el modelo, el año del modelo y el nivel de equipamiento. Las características, especificaciones y tarifas están sujetas a cambios. Se requiere suscripción a Kia Connect y se aplican los términos y condiciones de Kia Connect.

3Apple CarPlay funciona con datos móviles del smartphone. Se aplican las tarifas de datos habituales. Apple y CarPlay son marcas comerciales de Apple, Inc.

4Android Auto™: La interfaz de usuario para vehículos es un producto de Google, y se aplican sus términos y políticas de privacidad. Requiere la aplicación Android Auto disponible en Google Play y un smartphone compatible con Android™ 5.0 Lollipop o superior. Se aplican las tarifas del plan de datos. Android Auto es una marca comercial de Google LLC.

5Es posible que se requieran suscripciones adicionales para los servicios de streaming. El vehículo debe estar estacionado para poder usar las funciones de streaming de video y juegos. Se requiere una suscripción a Kia Connect. El uso de esta función está sujeto a los Términos de servicio y la Política de privacidad de Kia Connect. Actualmente, esta función podría no estar disponible para vehículos comprados o vendidos en Massachusetts que no sean elegibles para Kia Connect.

6La disponibilidad y las características de los temas de visualización pueden variar según el modelo, el año del modelo y el nivel de equipamiento. En los vehículos equipados con el panel de instrumentos analógico de 4 pulgadas, el tema de visualización se limitará a la pantalla de info-entretenimiento. Se requiere una suscripción activa a Kia Connect para utilizar los temas de visualización. Sin una suscripción activa a Kia Connect, los temas de visualización no funcionarán. Una vez adquiridos, los temas de visualización se limitan al vehículo específico asociado a la compra y no se pueden transferir a otros vehículos. Una vez adquirido un tema de visualización, se pueden agregar ciertos sonidos de bienvenida/despedida, que pueden variar según el modelo y el año del modelo.

7Se requiere suscripción a Kia Connect. El uso de esta función está sujeto a los Términos de servicio y la Política de privacidad de Kia Connect. Actualmente, puede no estar disponible para vehículos comprados o vendidos en Massachusetts que no sean elegibles para Kia Connect. Kia no ofrece garantías sobre la exactitud de la información proporcionada. Conducir distraído puede provocar la pérdida de control del vehículo. Al conducir, nunca utilice un sistema que le impida concentrarse en la conducción segura.

8Cuando está activado, el Control de Crucero Inteligente no sustituye la conducción segura ni las maniobras de control de crucero. No se trata de un piloto automático. Conduzca siempre con precaución y de forma segura. El sistema de Control de Crucero Inteligente podría no detectar todos los objetos que se encuentren delante del vehículo.

9Cuando está activado, el sistema de monitoreo de punto ciego no sustituye la conducción segura y es posible que no muestre todos los objetos alrededor del vehículo. Conduzca siempre con precaución y de forma segura.

10Cuando está activado, el Asistente de Conducción en Carretera no sustituye a una conducción segura, puede que no detecte todos los objetos que rodean al vehículo y solo funciona en determinadas carreteras federales. Conduzca siempre con seguridad y precaución.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3002872/Kia_2027_Niro.jpg

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FUENTE Kia America