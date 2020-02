El renovado Kia Cadenza 2020 debuta en al Auto Show de Chicago

Cuando se ponga a la venta luego este año, el Cadenza 2020 estará disponible en dos versiones: Technology y Limited, al tiempo que se elimina la versión Premium del año pasado. Los precios se darán a conocer cuando se acerque la fecha de puesta a la venta del vehículo.

Mejoras exteriores

Capó y parrilla rediseñados con fascia de cascada vertical más profunda

Luces delanteras LED multilentes estándar con bombillas DRL LED rediseñadas

Nueva fascia frontal más baja con señales de giro integradas

Parachoques trasero y tapa del maletero rediseñados

Nueva combinación LED en las luces traseras

Ruedas de 18 pulgadas (estándar) y 19 pulgadas (disponibles) rediseñadas

Aunque el diseño exterior es lo primero que muchos observarán, es en el interior donde el Cadenza 2020 ha recibido la mayor cantidad de cambios. Los cambios en el diseño interior incluyen:

Salpicadero y tablero de instrumentos completamente rediseñados con los controles del audio relocalizados sobre el interruptor para el control climático

Pantalla a color TFT de 4.2 pulgadas estándar en el panel de instrumentos

Nueva pantalla táctil de 12.3 pulgadas con conectividad Bluetooth® 2 para múltiples dispositivos como característica estándar

para múltiples dispositivos como característica estándar Nueva iluminación LED ambiental multicolor en función del estado de ánimo disponible (solo en la versión Limited)

Dos nuevos colores de asientos con detalles de piel de napa: Saddle Brown y Gray, y en los modelos Limited se ofrecen refuerzos de asientos acolchados

Tres puertos de carga USB adicionales (uno en el área del pasajero delantero y dos en el asiento trasero)

Cargador mejorado para teléfono con carga rápida inalámbrica de 10 watts

Nuevo arranque del motor basado en Smart Key como característica estándar

Para 2020, Drive Wise, la suite avanzada de tecnologías de asistencia para el conductor de Kia, contempla varias mejoras significativas para el Cadenza. Entre las nuevas características estándar están:

Nuevo "Sensor Fusion" estándar que combina advertencia de colisión adelante, asistencia para evitar colisión adelante con detección de peatón/ciclista, control de crucero inteligente con retención de tráfico y asistencia con haces altos 3

Asistencia para mantenerse en el carril, que sigue marcas de carril visibles o un vehículo precedente y proporciona avisos en el volante para mantener la posición del vehículo en el carril 3

Asistencia para evitar colisión con punto ciego – trasera con asistencia para cambio de carril 3

Asistencia para conducción en autopista que usa información sobre límites de velocidad en autopistas federales para ajustar automáticamente la velocidad del vehículo dentro del límite de velocidad señalado 3

Control de crucero inteligente basado en navegación – Curva usa datos de navegación para reducir proactivamente la velocidad del vehículo antes de llegar a las curvas 3

Asistencia para salida segura que alerta al conductor o pasajero que abre la puerta a no salir del vehículo cuando se detecta tráfico aproximándose4

El vehículo es propulsado por el mismo motor V6 de 3.3 litros del año pasado, totalmente construido en aluminio, que entrega 290 caballos de fuerza a las ruedas delanteras a través de una transmisión Sportmatic de 8 velocidades controlada electrónicamente. Las mejoras en lo que respecta a ruido, vibración y dureza (NVH) para 2020 incluyen miembros transversales reforzados en el sub-bastidor trasero y ruedas resonadoras (solo las de 19 pulgadas) que ayudan a reducir la entrada en la cabina del ruido de la carretera. Las válvulas de impacto rediseñadas reducen la vibración y los amortiguadores traseros más grandes mejoran el rebote sobre superficies desiguales.

