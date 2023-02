El reporte del verdadero impacto de los pagos rechazados de LexisNexis Risk Solutions revela que el 70% de las corporaciones e instituciones financieras están frustradas con su tasa de incumplimiento de pagos

Cada pago rechazado o reparado cuesta a las empresas un promedio de US $ 12.10

ATLANTA, 22 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- LexisNexis® Risk Solutions publicó hoy los resultados de su Informe sobre el verdadero impacto de los pagos rechazados, una instantánea del rendimiento de los pagos transfronterizos a escala global. El informe evalúa los conocimientos recopilados de 400 ejecutivos de pagos que representan a corporaciones e instituciones financieras líderes en las regiones de Asia Pacifico, Europa, Oriente Medio y África, América Latina y América del Norte.

Más del 70% de los encuestados no están satisfechos con su tasa de incumplimiento de pago. Casi dos tercios de los encuestados (64%) indicaron que los pagos rechazados afectan negativamente la carga de trabajo del personal. Los costos asociados con fallas o demoras solo agravan estos problemas, con una tarifa promedio por pago de USD 12.10 para pagos rechazados o reparados. Este costo se debe en parte a las tarifas más altas para las grandes empresas y la participación de bancos más caros o soluciones más avanzadas.

Los problemas con el nombre del beneficiario bancario y los detalles de la dirección son la fuente más común de retraso o rechazo del pago (21%). Estos detalles también son el elemento de pago de datos más grande que los humanos verifican manualmente, con el 72% de los encuestados confirmando estos datos de esa manera.

Las empresas y las instituciones financieras confían en tasas excepcionales de procesamiento directo (STP por Straight-Through Processing), un proceso de pago electrónico automatizado que no requiere intervención humana. STP protege la integridad de las cadenas de suministro críticas y ofrece una experiencia más fluida para los clientes. La rápida aceleración digital en el espacio de pagos aumenta las expectativas de los clientes y proveedores para las experiencias de pago, por lo que es esencial equilibrar la velocidad, la precisión y la seguridad en cada punto de contacto.

"Los clientes esperan una experiencia de pagos sin problemas y abandonarán rápidamente una transacción si encuentran demasiada fricción", dijo Dalbir Sahota, director senior de pagos de LexisNexis Risk Solutions. "Nuestro informe muestra que los pagos rechazados son perjudiciales para la retención de clientes, aumentan la carga de trabajo del personal y crean costos adicionales. Las empresas deben mantenerse al día con la competencia en un momento en que la tecnología y las iniciativas de pago en tiempo real están cambiando rápidamente el mercado.

"STP ofrece una forma automatizada para que las empresas ofrezcan a los clientes un proceso de pago sin problemas y el reporte ilustra el valor de invertir en esta área. Las herramientas gratuitas pueden sonar atractivas, pero la realidad financiera es poco atractiva. De hecho, nuestro informe muestra bajas tasas de STP entre aquellos que utilizan las búsquedas más básicas. Las sofisticadas soluciones de datos de pago mejoran los niveles de servicio y reducen los costos asociados con los pagos rechazados y reparados", dijo Sahota.

Hallazgos clave del reporte de LexisNexis Risk Solutions acerca del verdadero impacto de los pagos rechazados:

Los problemas de pago conducen a la pérdida de clientes: Las empresas que tienen los niveles más altos de pagos STP y automatización son muy sensibles a los pagos rechazados y retrasados y estiman que pierden un número significativo de clientes debido a estos factores. Las empresas con 250 a 1,000 empleados y aquéllas con más de 10,000 empleados pierden un mayor porcentaje de clientes que las pequeñas empresas.

Las empresas que tienen los niveles más altos de pagos STP y automatización son muy sensibles a los pagos rechazados y retrasados y estiman que pierden un número significativo de clientes debido a estos factores. Las empresas con 250 a 1,000 empleados y aquéllas con más de 10,000 empleados pierden un mayor porcentaje de clientes que las pequeñas empresas. Automatización que reduce la fuerza laboral: El tamaño promedio del equipo de pago para las grandes empresas (10,000 + empleados) es de alrededor del 1% de la fuerza laboral total, con resultados similares en todas las regiones. A diferencia de Asia Pacífico, los bancos tienden a tener equipos de pago más pequeños que las empresas, debido a un mayor nivel de automatización.

El tamaño promedio del equipo de pago para las grandes empresas (10,000 + empleados) es de alrededor del 1% de la fuerza laboral total, con resultados similares en todas las regiones. A diferencia de Asia Pacífico, los bancos tienden a tener equipos de pago más pequeños que las empresas, debido a un mayor nivel de automatización. Aspectos esenciales de la eficiencia: La precisión de los detalles de pago (40%), la velocidad del procesamiento de los pagos (32%) y poco o nulo trabajo manual (11%) son los tres factores más importantes para el procesamiento de pagos transfronterizos.

Metodología

El estudio True Cost of Failed Payments fue realizado de forma independiente en el otoño de 2022 por Capgemini Invent® en nombre de LexisNexis® Risk Solutions. Capgemini Invent no identificó a LexisNexis Risk Solutions como el patrocinador de la investigación para los participantes. El estudio encuestó a 400 tomadores de decisiones que representan a las principales corporaciones, instituciones financieras, bancos y corporaciones no financieras en las regiones de Asia Pacifico, Europa, Oriente Medio y África, América Latina y América del Norte.

Obtenga una copia en inglés del True Impact of Failed Payments Report.

Acerca de LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions aprovecha el poder de los datos y el análisis avanzado para proporcionar información que ayuda a las empresas y entidades gubernamentales a reducir el riesgo y mejorar las decisiones para beneficiar a las personas de todo el mundo. Proporcionamos soluciones de datos y tecnología para una amplia gama de industrias, incluidos seguros, servicios financieros, atención médica y gobierno. Con sede en el área metropolitana de Atlanta, Georgia, EE.UU., tenemos oficinas en todo el mundo y somos parte de RELX (LSE: REL /NYSE: RELX), un proveedor global de análisis basados en información y herramientas de decisión para clientes profesionales y comerciales. Para obtener más información, visite www.risk.lexisnexis.com y www.relx.com.

