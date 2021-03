El segundo Hank's Home Game, plagado de estrellas, se llena de chistes, bromas y duelos a beneficio de la caridad en PokerStars.net

Presentado por PokerStars.net, el Hank's Home Game es un Home Game especial de PokerStars.net en el que seis celebridades interactúan y compiten ante las cámaras para ganar su parte en una donación de USD 50.000 para las organizaciones benéficas más cercanas a sus corazones. Para esta serie de Home Games, PokerStars.net se asoció con la Fundación Edward Charles para distribuir los fondos recaudados a través del Hank's Home Game a las organizaciones benéficas de elección de las celebridades. La Fundación Edward Charles es un patrocinador fiscal que ayuda a los clientes a convertir sus pasiones filantrópicas en una misión de impacto.

El segundo juego en la nueva serie del Hank's Home Game se puede ver aquí.

El anfitrión Hank Azaria comentó: "Me entusiasma que tengamos otro juego y más diversión para que todos disfruten mientras recaudamos más fondos para la caridad. Conectarnos con estas personas para hacer algo positivo siempre ha sido fantástico. Simplemente, nunca se sabe qué va a pasar, y no me refiero solo al póker".

Kent Seton, director ejecutivo y presidente de la Fundación Edward Charles (una organización pública 501c3 de caridad que actúa como paraguas con más de 100 iniciativas benéficas), señaló: "El equipo de la Fundación Edward Charles está más que emocionado por trabajar con la plataforma de clase mundial PokerStars.net, que se ha esforzado por hacer el bien y cambiar el mundo, y el equipo de la Fundación Edward Charles se entusiasma específicamente por trabajar con la iniciativa Hank's Home Game, que ayudará a recaudar fondos de caridad y a cambiar innumerables vidas".

El primer juego vio a Don Cheadle, Jon Hamm, Michael Ian Black, Josh Charles y Michael Cera competir con Hank por causas valiosas. Michael Cera ocupó el primer lugar y recibió una donación de USD 20.000 para la organización benéfica de su elección, First Responders First, que trabaja por la salud y seguridad de los trabajadores de salud pública.

El Hank's Home Game es consecuencia del evento Stars Call for Action realizado en mayo de 2020, donde se donó más de USD 1 millón a organizaciones benéficas cuando más de 90 celebridades se unieron para jugar póker. David Costabile arrasó en el torneo al lograr que se donaran USD 100.000 a World Central Kitchen, su organización benéfica elegida, que provee de alimentos a quienes más lo necesitan.

Los Home Games de PokerStars.net le permiten llevar su Home Game local al fieltro virtual, de manera que pueda jugar con amigos y familiares en cualquier lugar del mundo.

