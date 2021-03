Segundo Jogo em Casa do Hank, repleto de celebridades, apresenta piadas, anedotas e confrontos em nome da caridade no PokerStars.net

Jogo em Casa do Hank – impulsionado pelo PokerStars.net, é um Jogo em Casa do PokerStars.net que conta com seis celebridades que interagem e competem diante das câmeras para conquistar sua parte de uma doação de US$ 50 mil para as instituições de caridade de sua preferência. Para essa série de jogos em casa, o PokerStars.net fez parceria com a Edward Charles Foundation para doar os fundos arrecadados por meio do Jogo em Casa do Hank às instituições de caridade escolhidas pelas celebridades. A Edward Charles Foundation é uma patrocinadora fiscal que ajuda os clientes a transformar suas paixões filantrópicas em uma missão impactante.

O segundo jogo da nova série de Jogos em Casa do Hank pode ser visualizado aqui.

O apresentador Hank Azaria disse: "Estou animado por estar de volta para outro jogo e mais diversão para todos aproveitarem, enquanto arrecadamos mais fundos para caridade. Foi legal demais estar com esses caras para fazer o bem. Você nunca sabe o que vai acontecer, e eu não estou dizendo apenas em relação ao pôquer."

Kent Seton, CEO e presidente da Edward Charles Foundation (central de caridade pública 501c3 de mais de 100 iniciativas beneficentes), disse: "A equipe da Edward Charles Foundation está mais do que empolgada por trabalhar com a excelente plataforma PokerStars.net, que se esforçou para fazer o bem e mudar o mundo. Além do mais, a equipe da Edward Charles Foundation está especialmente entusiasmada em trabalhar com a iniciativa Jogo em Casa do Hank, que ajudará a arrecadar fundos beneficentes e a mudar inúmeras vidas."

O Jogo Um contou com Don Cheadle, Jon Hamm, Michael Ian Black, Josh Charles e Michael Cera, que competiram com Hank por causas nobres. Michael Cera ficou em primeiro lugar e ganhou uma doação de US$ 20 mil para sua instituição de caridade preferida, a First Responders First, que apoia as necessidades de saúde e segurança dos trabalhadores da saúde pública.

O Jogo em Casa do Hank dá sequência ao Stars Call for Action, realizado em maio de 2020, em que foram doados mais de US$ 1 milhão para instituições de caridade, quando mais de 90 celebridades se reuniram para jogar pôquer. David Costabile venceu o torneio, e US$ 100 mil foram doados para sua instituição escolhida, a World Central Kitchen, que fornece alimentos àqueles que mais necessitam.

Os Jogos em Casa PokerStars.net permitem que você leve seu jogo em casa local para a sensação on-line, de forma que você possa jogar com amigos e familiares do mundo todo.

Jogue gratuitamente no PokerStars.net. Este não é um site de apostas e não oferece a oportunidade de ganhar dinheiro real. Nossos jogos são destinados a maiores de 18 anos de idade apenas para fins de diversão. A prática ou o sucesso em jogos sociais não implica sucesso futuro em jogos de apostas reais.

