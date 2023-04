El Servicio Postal de los Estados Unidos rinde homenaje al arte pop de Roy Lichtenstein en las nuevas estampillas Forever

NUEVA YORK, 24 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Servicio Postal de los Estados Unidos reconoció hoy el centenario del nacimiento del artista estadounidense Roy Lichtenstein con la dedicación de nuevas estampillas en su honor en el Whitney Museum of American Art en Nueva York.

Las estampillas Forever presentan cinco de las creaciones audaces y atractivas del artista y vienen en paneles de 20. Las noticias sobre las estampillas se están compartiendo con el hashtag #RoyLichtensteinStamps.

Para la leyenda: El artista Roy Lichtenstein fotografiado junto a cinco de sus obras de arte pop.

"El Servicio Postal utiliza su programa de estampillas para generar conciencia y celebrar a las personas que representan lo mejor de nuestra nación", señaló Thomas Marshall, asesor general y vicepresidente ejecutivo del Servicio Postal, quien se desempeñó como funcionario encargado de las estampillas. "Roy Lichtenstein ciertamente merece este reconocimiento debido a la extraordinaria creatividad e innovación que demostró a lo largo de su carrera".

"En total, creó más de 5,000 pinturas, grabados, dibujos, esculturas, murales y otras obras que siguen siendo celebradas por su ingenio e invención", afirmó.

"Siempre he sido fanático de la Oficina Postal. Creo que es una organización increíble. Lleva el correo a todas partes, no solo en este país, sino en todo el mundo", comentó Dorothy Lichtenstein, viuda del artista y presidenta de la Roy Lichtenstein Foundation. "Creo que es un honor y que más personas conocerán a Roy. Creo que realmente le habría encantado", dijo, refiriéndose a las nuevas estampillas.

Otros participantes en la ceremonia fueron Jack Cowart, director ejecutivo de la Roy Lichtenstein Foundation, Anne Helmreich, directora de Archivos de Arte Americano del Smithsonian, y Rachel Rossin, artista contemporánea.

Antecedentes

Roy Fox Lichtenstein nació el 27 de octubre de 1923 en la ciudad de Nueva York y creció en Upper West Side de Manhattan. Cuando era un niño pequeño, exploró los museos y las demás maravillas que la ciudad ofrecía. El arte captó su interés a temprana edad y, a los 13 años, comenzó a tomar clases de acuarela en la New York School of Fine and Applied Art (posteriormente Parsons School of Design).

El verano después de graduarse de la escuela secundaria, Lichtenstein estudió pintura en la Art Students League antes de inscribirse en la Universidad Estatal de Ohio en 1940 para estudiar arte, historia del arte y educación. El reclutamiento de la Segunda Guerra Mundial interrumpió su primer año, y para 1944 estaba prestando servicios en un batallón de ingenieros en Europa. Mientras estaba viviendo en París tras el fin de la guerra, tomó clases y visitó museos de arte. Relevado de sus funciones a principios de 1946, regresó al estado de Ohio y completó su máster en Bellas Artes tres años después, a la vez que dictaba cátedra a los estudiantes de pregrado.

Lichtenstein admiraba a los maestros europeos de principios del siglo XX como Pablo Picasso, Paul Klee y Joan Miró, y algunas de sus primeras obras, que representaban imágenes medievales, cuentos de hadas y escenas históricas, reflejaron sus estilos. Deseoso de triunfar en el floreciente mundo del arte de Nueva York, Lichtenstein llevó sus pinturas de galería en galería y en 1951 tuvo algo de éxito: dos exposiciones en solitario en Manhattan. Además, el Museo de Brooklyn eligió una de sus xilografías para su "Quinta exposición anual nacional de grabados" y luego la compró para la colección permanente.

En 1957, surgió una nueva oportunidad de docencia en la Universidad Estatal de Nueva York en Oswego, donde estudió el expresionismo abstracto, un estilo estrechamente asociado con la ciudad de Nueva York. Fue en este momento que los personajes de caricaturas que se convirtieron en un sello distintivo de su obra comenzaron a aparecer en sus lienzos.

En 1960, Lichtenstein hizo lo que resultó ser un cambio que cambió su vida: aceptó un puesto docente en Douglass College, la rama femenina de la Universidad de Rutgers, en New Brunswick, Nueva Jersey. El departamento de arte de la escuela tenía como objetivo destacarse como un semillero de experimentación, y Lichtenstein prosperó allí mientras sus nuevos colegas lo presentaban ante los artistas y propietarios de galerías de vanguardia de Nueva York. En busca de algo nuevo, en 1961 pintó "Look Mickey", presentando al ratón Mickey y al pato Donald con un globo de diálogo con las palabras "LOOK MICKEY, I'VE HOOKED A BIG ONE!!" (Mira, Mickey, ¡he pescado uno grande!) (El pato Donald atrapa con su anzuelo el extremo de la cola de su abrigo). Para esta sorprendente pintura al óleo en tamaño grande, Lichtenstein se inspiró en gran medida en una ilustración de un popular libro infantil de 1960. La pintura marcó el primer intento de Lichtenstein de reproducir el proceso de impresión por puntos Ben-Day utilizado en aquel entonces para libros y revistas de cómics.

Pese a su recelo sobre el tema, un influyente dueño de una galería aceptó representar a Lichtenstein y mostrar un grupo de sus nuevas pinturas, que presentaban personajes de caricaturas y productos de consumo. Algunos conocedores de arte los encontraron escandalosos, pero otros vieron gran significado en ellos. La carrera de Lichtenstein rápidamente despegó. En 1962, tenía exposiciones en solitario en Nueva York y en la costa oeste. Ese mes de diciembre, junto con Andy Warhol, James Rosenquist, Marcel Duchamp y otros artistas, asistió a un simposio en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde los oradores eligieron el nombre "arte pop" para este nuevo movimiento artístico. El arte pop presentaba anuncios, objetos producidos en masa y personajes de caricaturas, y a menudo se consideraba una parodia a sus temas o una burla del consumismo. Contrastó fuertemente con el expresionismo abstracto de fines de las décadas de 1940 y 1950, que enfatizaba la emoción y el acto de pintar, evitando la representación de cualquier tema reconocible.

A finales de 1962, Lichtenstein fue invitado a crear un mural para la Feria Mundial de 1964 en Queens, Nueva York, y durante 1963, siguió presentando sus obras en los Estados Unidos y disfrutó su primera exposición en solitario en Europa. Renunció a su puesto docente en 1964 para dedicarse al arte a tiempo completo y experimentó en varios campos, incluidos el grabado y la escultura. Comenzó una serie de paisajes, exploró las obras de maestros modernos como Paul Cézanne, Piet Mondrian y Claude Monet, y continuó su serie de mujeres extraídas de cómics románticos. Los emotivos estereotipos femeninos presentados en la cultura de masas le fascinaban, al igual que los estereotipos masculinos —y las explosiones— que adoptó de los cómics de guerra.

Inevitablemente, Lichtenstein fue acusado de apropiarse del trabajo de otros artistas, pero muchos críticos defendieron esta práctica. A su juicio, se trataba de examinar trabajos o géneros anteriores y tomar prestados elementos de ellos para luego convertirlos en obras totalmente nuevas. A lo largo de los años, exploró gran número de artistas, motivos y estilos. Incluso tomó elementos prestados de sus propias obras anteriores.

Las primeras pinturas de la serie "Pinceladas" de Lichtenstein, que aparecieron en 1965, hacían referencia a una tira cómica de ciencia ficción, pero también al estilo de expresionismo abstracto que había adoptado anteriormente. La arquitectura y el diseño modernos de las décadas de 1920 y 1930 también captaron su imaginación en este período. La década terminó de excelente manera, cuando el prestigioso Museo Solomon R. Guggenheim llevó a cabo la primera retrospectiva de Lichtenstein. Esta exposición, que incluyó pinturas y esculturas, también se presentó en otros cuatro lugares.

En la década de 1970, Lichtenstein se mudó con su segunda esposa a Southampton, NY, un pueblo de Long Island popular entre los artistas. En este lugar más tranquilo, pintó imágenes de estudios de artistas y docenas de obras de naturaleza muerta, a menudo tomando prestados elementos de Henri Matisse. Al mismo tiempo, exploró estilos como el cubismo, el purismo y el futurismo. Un encuentro casual con un coleccionista de arte expresionista alemán, en 1978, lo llevó a profundizar en ese género también. Durante esa década recibió encargos tan variados como un mural para la Universidad de Düsseldorf, Alemania; un diseño exterior para un automóvil de carreras; y su primera escultura pública al aire libre, para el Miami Beach Theatre for the Performing Arts. Sus obras ocuparon un lugar destacado en la exposición de 1978 "Art About Art" del Whitney Museum of American Art y, en 1979, ingresó en la Academia Americana de Artes y Letras, apenas uno de una serie de honores que recibió a lo largo de su vida.

A lo largo de los años ochenta y noventa, Lichtenstein se mantuvo tan activo como siempre, viajando y creando diversas series de obras, entre las que se incluyeron abstracciones geométricas, desnudos y paisajes chinos. Le siguieron llegando grandes encargos desde todo el mundo y, en 1995, el presidente Bill Clinton le otorgó la Medalla Nacional de las Artes. Lichtenstein no había mostrado signos de desaceleración cuando se enfermó de neumonía a los 73 años. Falleció el 29 de septiembre de 1997.

Uno de sus últimos grandes encargos se convirtió en un obsequio póstumo a su querida ciudad de Nueva York: un mural de 53 pies de largo para la estación del metro Times Square de la Autoridad Metropolitana de Tránsito de Nueva York. Finalizada en 1994 e instalada en 2002, la obra muestra una ciudad futurista mientras hace referencia a la arquitectura histórica del metro y las innovaciones presentadas en dos Ferias Mundiales de Nueva York.

Arte de la estampilla

Estas nuevas y llamativas estampillas rinden homenaje a Roy Lichtenstein (1923–1997), el icónico artista estadounidense del movimiento de arte pop de mediados del siglo XX, que basaba su estética en la cultura popular. Cada uno de los cinco diseños del panel de 20 presenta una obra de arte de Lichtenstein.

"Standing Explosion (Red)" (1965) es una obra de esmalte de porcelana sobre acero que forma parte de la colección del Crystal Bridges Museum of American Art en Bentonville, AR.

"Pintura moderna I" (1966) es una obra obra pintada con acrílico, óleo y lápiz de grafito sobre lienzo que forma parte de la colección de la Frederick R. Weisman Art Foundation en Los Ángeles.

"Naturaleza muerta con cuenco de cristal" (1972) es una obra pintada con acrílico, óleo y lápiz de grafito sobre lienzo que forma parte de la colección del Whitney Museum of American Art en Nueva York.

"Naturaleza muerta con peces de colores" (1972) es una obra pintada con acrílico, óleo y lápiz de grafito sobre lienzo que es propiedad de un coleccionista privado.

"Retrato de una mujer" (1979) es una obra pintada con acrílico, óleo y lápiz de grafito sobre lienzo que es propiedad de un coleccionista privado.

En el tercio izquierdo del panel se encuentra una fotografía de Bob Adelman de Lichtenstein parado frente a una de sus pinturas con patrón de puntos. Su rostro está enmarcado por un modelo de su escultura de 1983, "Pinceladas en vuelo".

Derry Noyes, director de arte de USPS, diseñó las estampillas.

