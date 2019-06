El sistema digital de control de la diabetes de One Drop está disponible ahora en ciertas tiendas Apple en los Estados Unidos

"La industria de la salud está profundamente investida en resistir el progreso, pero la salud digital orientada al consumidor y los datos se hace realidad", dijo Jeff Dachis, el fundador y CEO de One Drop. "La diabetes afecta a más de 30 millones de estadounidenses hoy en día, muchos de los cuales enfrentan una tremenda cantidad de estigma y escasez de apoyo adecuado de un sistema sobrecargado. One Drop está pasando a concentrar el valor en el consumidor, mientras que se mantiene enfocada implacablemente en mejorar los resultados y la calidad de la vida".

El programa digital de orientación y educación sobre la diabetes líder de la industria de One Drop fue el primero en ser reconocido por la Asociación Estadounidense de la Diabetes y, desde entonces, se ha expandido para ofrecer programas de prediabetes, control del peso, hipertensión y colesterol alto. El programa conecta a cada participante con un educador dedicado con certificación en diabetes para controlar exitosamente su condición.

La compañía expandió recientemente su Predictive Insights (conocimientos predictivos) que emplea AI para incluir predicciones de glucosa en sangre cada 8 horas para los usuarios iOS de One Drop | Mobile con diabetes tipo 2, incluyendo los que toman medicamentos orales y/o están en regímenes de insulina basal, convirtiendo a One Drop en el único proveedor de predicciones de glucosa en sangre para personas con diabetes tipo 2. En adición, la aplicación One Drop ofrece un asistente de salud personal (Personal Health Assistent) fácil de usar, una herramienta digital para vigilar los medicamentos, los alimentos y la actividad física, así como el azúcar en sangre, la presión arterial, el peso y otros indicadores de la salud.

A través de integraciones líderes de la industria, One Drop se ha convertido en una de las soluciones de control de la diabetes de más crecimiento en todo el mundo. La aplicación One Drop | Mobile soporta HealthKit, CareKit, Health Records, y Siri Shortcuts en iPhone, soporta Google Fit en Android, y se integra directamente con Fitbit y Dexcom en los dispositivos iPhone y Android. El monitor de glucosa One Drop | Chrome también envía datos sobre la glucosa en sangre directamente a los dispositivos iPhone, Apple Watch, y Android.

El enfoque único de One Drop combina la orientación personalizada one-on-one, conocimientos habilitados por AI, y la más reciente tecnología móvil para ofrecer un cuidado asequible y efectivo al mayor número de personas posible. El aprendizaje automático propietario, que funciona con datos de salud recopilados de más de 1.2 millones de usuarios de One Drop, genera un asesoramiento factible que conecta el comportamiento con los resultados para simplificar la toma de decisiones y promueve un cambio de comportamiento duradero.

ACERCA DE ONE DROP

One Drop es una compañía de salud digital que utiliza el poder de la informática móvil y la ciencia de datos para transformar las vidas de las personas que padecen diabetes u otras condiciones crónicas en todo el mundo. La plataforma One Drop trae el cuidado de la diabetes asequible y accesible a todo el mundo con diabetes y un smartphone, así como a sus empleadores, aseguradoras y proveedores de salud. Los servicios del consumidor de One Drop están disponibles para la compra en la aplicación (iOS y Android) y en getonedrop.com. One Drop | Mobile está disponible para su descarga gratuita en todo el mundo (iOS y Android). Y, para más información sobre cómo ayudar a su organización a reducir el costo del cuidado, sírvase contactar a results@onedrop.today.

