El St. Ives Mixing Bar regresa a la ciudad de Nueva York este verano

Inspirada por los icónicos ingredientes naturales de St. Ives, la segunda edición del St. Ives Mixing Bar ofrece cientos de combinaciones de ingredientes únicas, la densidad perfecta en las lociones y el nivel ideal de exfoliación en los exfoliantes faciales. La novedad de este año será que los visitantes podrán crear humectantes faciales personalizados, con ingredientes de moda como agua de rosas, yuzu, kiwi y pomelo rosado, entre otros. Para los que buscan darle un toque divertido a su loción corporal, se puede agregar un nuevo brillo mineral a cualquier combinación de ingredientes.

Por primera vez en la historia, se podrán adquirir productos exclusivos como bombas efervescentes de baño, exfoliantes para los labios, cremas para las manos y una icónica fragancia roll-on de albaricoque. También se podrá vivir la experiencia de la tienda en el sitio de compras en línea del St. Ives Mixing Bar, donde los consumidores en todo el país podrán elegir productos personalizados de la línea completa y adquirir artículos de venta minorista. El sitio web se lanzará el 15 de junio y funcionará hasta el 31 de diciembre.

"Nos llena de entusiasmo traer el St. Ives Mixing Bar de regreso a Nueva York este año y ofrecer a los consumidores la posibilidad de volver a crear sus propios productos para el cuidado de la piel usando nuestros ingredientes naturales favoritos. Ofreceremos algunos de los artículos de mejor venta del verano pasado y algunas sorpresas nuevas también", dijo Suzanne Palentchar, directora de Mercadeo de St. Ives. "Como marca, siempre buscamos nuevas formas de conectarnos con nuestros clientes. En respuesta a sus comentarios del verano pasado, nos complace abrir una extensión de la tienda directa al consumidor en línea para llevar la misma experiencia personalizada de la tienda a los fanáticos de todo el país".

También nos visitarán en la tienda diferentes personalidades, comenzando por la modelo y estrella de las redes sociales Jordyn Woods, quien se presentará ante el público el 15 de junio. St. Ives también se asoció con Island Records para traer lo mejor de la música pop con actuaciones sorpresa en la tienda. Live With St. Ives debuta el 16 de junio con la banda británica de pop rock The Vamps. Se anunciarán nuevas actuaciones durante todo el verano. La entrada es por orden de llegada y sin obligación de compra.

El St. Ives Mixing Bar, ubicado en 168 Fifth Avenue, abrirá del 15 de junio de 2018 hasta el 15 de septiembre de 2018. El horario es de lunes a sábados de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. y los domingos de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.

Para obtener información sobre los eventos y promociones en la tienda en el St. Ives Mixing Bar, St. Ives y sus productos, visite www.stives.com. Para no perderse nada de lo que pasa en el St. Ives Mixing Bar este verano siga a @stivesskin en las redes sociales o busque #STIVESMIXINGBAR en Instagram.

Acerca de Unilever United States, Inc.

Unilever es uno de los principales proveedores del mundo de alimentos, bebidas y productos para el hogar y el cuidado personal con ventas en más de 190 países. Sus productos llegan a 2,500 millones de consumidores al día. En los Estados Unidos, la cartera incluye marcas icónicas como Axe, Ben & Jerry's, Breyers, Caress, Country Crock, Degree, Dollar Shave Club, Dove, Good Humor, Hellmann's, I Can't Believe It's Not Butter!, Klondike, Knorr, Lever 2000, Lipton, Love Beauty and Planet, Magnum, Nexxus, Noxzema, Pond's, Popsicle, Promise, Pure Leaf, Q-tips, Schmidt's Naturals, Seventh Generation, Simple, Sir Kensington's, St. Ives, Suave, Sundial Brands, Talenti Gelato & Sorbetto, TAZO, TIGI, TONI&GUY, TRESemmé y Vaseline. Todas las marcas anteriores son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Unilever Group of Companies.

Unilever emplea a aproximadamente 8,000 personas en los Estados Unidos y generó más de $9,000 millones en ventas en 2017.

El plan de vida sostenible de Unilever respalda la estrategia de la compañía y su compromiso con:

Ayudar a que más de mil millones de personas tomen medidas para mejorar su salud y bienestar para 2020.

Reducir a la mitad el impacto medioambiental de nuestros productos para 2030.

Mejorar los medios de vida de millones de personas para 2020.

El plan de vida sostenible de Unilever (USLP) crea valor impulsando el crecimiento y la confianza, eliminando costos y reduciendo riesgos. A nivel mundial, las marcas de vida sostenible de la compañía crecen un 50% más rápido que el resto y representaron más del 60% del crecimiento de la compañía en 2016.

Para obtener más información sobre Unilever U.S., sus marcas y el USLP, visite: www.unileverusa.com

FUENTE Unilever United States, Inc.

SOURCE Unilever United States, Inc.

Related Links

http://www.unileverusa.com