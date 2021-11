El televisor TCL 8K OD Zero Mini LED y los electrodomésticos inteligentes, premios a la innovación CES 2022

- El televisor TCL 8K OD Zero Mini LED y los electrodomésticos inteligentes reciben los premios a la innovación CES 2022, incluido el galardonado con el premio a la mejor innovación

HONG KONG, 11 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), uno de los actores líderes en la industria de la televisión global y una empresa líder en electrónica de consumo, anunció hoy que dos productos de TCL han sido nombrados galardonados con los Premios a la Innovación CES® 2022 , con el televisor 8K OD Zero Mini LED de TCL - el X9 (X925 PRO) - ganador del prestigioso "Best of Innovation" y el robot aspirador Sweeva 6500 ganador del premio Innovation Awards.