TV Mini LED 8K OD Zero e eletrodoméstico inteligente da TCL ganham o prêmio CES 2022 Innovation Awards, que inclui o prêmio Best of Innovation Award Honoree

"A TCL tem a honra de ter dois de seus produtos reconhecidos com o CES® 2022 Innovation Awards, e agradecemos à Consumer Technology Association (CTA)® por esse reconhecimento. Esse prêmio é uma prova de nosso esforço contínuo de expandir os limites da inovação e inspirar a grandeza. Nosso objetivo é sempre oferecer a melhor tecnologia possível a nossos consumidores, e esperamos encontrar vocês na CES 2022 em janeiro do próximo ano", disse Shaoyong Zhang, CEO da TCL Electronics.

A X9 (X925 PRO) é a primeira TV com a tecnologia de última geração em tela de Mini LED da TCL, a tecnologia de tela OD Zero™. A TV Mini LED de 85 polegadas oferece desempenho de imagem revolucionário, design ultrafino e áudio imersivo, tudo isso combinado com a experiência personalizada do Google TV™.

A TCL X9 (X925 PRO) conta com uma resolução de tela 8K excepcional com mais de 33 milhões de pixels para uma nitidez fantástica, quatro vezes a nitidez das TVs 4K. Além do desempenho de tela impressionante, a TCL X9 (X925 PRO) oferece uma experiência de áudio que conta com poderosos drivers sintonizados Onkyo para criar uma sonoridade de alta qualidade com processamento de áudio 3D Dolby Atmos® para um som envolvente.

Enquanto isso, o homenageado pelo CES Innovation Awards é o Sweeva 6500, o emblemático aspirador de pó robô da TCL. Ele utiliza a tecnologia de navegação LiDAR para mapear sua casa toda e limpa em fileiras bem próximas, garantindo que nenhum canto seja deixado para trás. Com a tecnologia de LED UVC, ele esteriliza o chão à medida que varre, matando bactérias e vírus e adicionando, assim, mais uma camada de proteção.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão de TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes.

