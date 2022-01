El TEQUILA 1800 ES NOMBRADO EL TEQUILA OFICIAL DEL EQUIPO LAS VEGAS RAIDERS Y EL ALLEGIANT STADIUM

Como dos marcas tradicionales con credenciales galardonadas y raíces tanto en Las Vegas como en California, Tequila 1800 y el equipo Las Vegas Raiders se unen para llevar el mejor sabor del tequila a los días de juego. Para celebrar, Tequila 1800 unifica a la Raider Nation de una manera adecuada a su ciudad natal de Las Vegas. Tequila 1800 invita a la Raider Nation a que le acompañe en la explanada del Allegiant Stadium para disfrutar de la mejor experiencia tailgate "Married to the Game", organizada por la superfan de los Raiders, Josephine Skriver. El evento tailgate "Married to the Game" de Tequila 1800 tendrá lugar antes del partido local el 9 de enero y hará un brindis de celebración al conglomerado de fanáticos de los Raiders en todo el mundo.

Tequila 1800 también creó dos bebidas especiales para celebrar su alianza con Las Vegas Raiders y el Allegiant Stadium: el 1800 Mexican Mule Rusher (1800 Blanco, jugo fresco de lima, sabor amargo y cerveza de jengibre) y el 1800 Pirate Paloma (1800 Cristalino, agave ligero, amargo de pomelo y agua de refresco). Estos cócteles pueden disfrutarse en casa comprando Tequila 1800 y siguiendo la receta publicada en 1800tequila.com.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a los fanáticos al Allegiant Stadium como el socio oficial de tequila de Las Vegas Raiders", comentó Lander Otegui, vicepresidente sénior de marketing de Proximo Spirits. "Raider Nation es una base de fanáticos diversa y apasionada, que refleja los valores de autenticidad y comunidad de Tequila 1800. Alzamos un vaso de 1800 Pirate Paloma para celebrar nuestra alianza con el Allegiant Stadium y los Raiders".

Tequila 1800 está disponible en determinadas tiendas en Las Vegas y todo el país. Para obtener más información, visite 1800Tequila.com.

Acerca de Tequila 1800

Tequila 1800, el tequila más galardonado del mundo y la marca de tequila prémium número 1 en los Estados Unidos, es elaborado con 100 % de agave azul Weber cosechado en su mejor momento de maduración en Tequila, México. Nombrado en honor a su año de origen, Tequila 1800 nunca se ha desviado de su fórmula y proceso de destilación originales. Ahora, como el mejor sabor en tequila, Tequila 1800 ha alcanzado una categoría de liderazgo a través de su superioridad en líquido, su patrimonio mexicano profundamente arraigado y sus colaboraciones culturales con músicos y artistas. La icónica botella también es reconocida por su forma trapezoidal, que recuerda a las centenarias pirámides de piedra de la cultura maya, que se encuentran en todo México. Visite 1800Tequila.com para obtener más información sobre la cartera de Tequila 1800: Blanco, Coconut, Reposado, Añejo, Milenio, Cristalino, Colección y The Ultimate Margarita.

Acerca de Allegiant Stadium

Situado adyacente a la mundialmente famosa Franja de Las Vegas (Las Vegas Strip), el Allegiant Stadium es un destino de eventos globales, destacado por la llegada de los icónicos Raiders de la NFL en 2020. El Allegiant Stadium, que ganó el reconocimiento de "Best Venue" (Mejor sede) en los Premios de la Industria de la Cumbre Mundial de Fútbol 2020, tiene una ubicación ideal para visitantes y lugareños, es totalmente cerrado y climatizado y cuenta con capacidad para 65,000 personas. El recinto tecnológicamente avanzado sirve como sede para el fútbol americano UNLV y organiza eventos de entretenimiento de primer nivel, entre los que figuran conciertos de Garth Brooks, Guns N' Roses y The Rolling Stones, además de eventos deportivos como el Juego del Campeonato Pac-12 y el evento Las Vegas Bowl. Se espera que el proyecto del estadio aporte un beneficio económico de $620 millones anuales y a la vez genere 6,000 puestos de trabajo permanentes en el sur de Nevada. Para obtener más información sobre el Allegiant Stadium, visite https://www.allegiantstadium.com/

FUENTE 1800 Tequila

