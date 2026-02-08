El U.S. Postal Service presenta las nuevas estampillas de Lowriders

Qué: El U.S. Postal Service emitirá Lowriders, una serie de nuevas estampillas conmemorativas.





El evento al aire libre del primer día de emisión es gratuito y está abierto al público. Las noticias acerca de las estampillas se comparten con el hashtag #LowridersStamps.



Quién: Gary Barksdale, inspector jefe del Servicio de Inspección de U.S. Postal será el funcionario a cargo.



Cuándo: Viernes, 13 de marzo de 2026, a las 11:00 a. m. PDT



Dónde: Logan Heights Library

567 S. 28th St.

San Diego, CA 92113



RSVP: Se invita a los asistentes a registrarse en https://www.usps.com/lowridersstamps .



Antecedentes: Bajo y lento: así es el lowrider. Cuando están en movimiento, estos automóviles personalizados parecen deslizarse sobre la superficie de la carretera para luego levitar y rebotar de forma repentina. Estas nuevas estampillas celebran la cultura lowrider que tiene sus raíces en las comunidades méxico-estadounidenses y chicanas de la clase trabajadora de la década del 40 en todo el suroeste de los Estados Unidos.





Los lowriders se consideran lienzos rodantes de arte estilizado, destinados a su exhibición en espacios públicos. Las estampillas presentan fotografías de cinco lowriders diferentes, decorados con deslumbrantes trabajos de pintura e interiores lujosos, los cuales se personalizaron para saltar, rebotar y deslizarse sobre la superficie de la carretera.





Los cinco modelos que engalanan las estampillas se muestran desde la parte superior izquierda: un Chevrolet Impala azul de 1958 llamado "Eight Figures", un Chevrolet Impala naranja de 1964 llamado "The Golden Rose", un Oldsmobile Cutlass Supreme verde de 1987 llamado "Pocket Change", un Chevrolet Fleetline azul de 1946 llamado "Let the Good Times Roll/Soy Como Soy" y un Chevrolet Impala rojo de 1963 llamado "El Rey".





Antonio Alcalá, director artístico de USPS, diseñó las estampillas utilizando fotografías existentes de Humberto "Beto" Mendoza ("Eight Figures", "El Rey", "The Golden Rose") y Philip Gordon ("Let the Good Times Roll/Soy Como Soy", "Pocket Change"). Danny Alvarado agregó el trazado de líneas finas en las estampillas.





Las estampillas de Lowriders se emitirán en pliegos de 15. Al igual que las estampillas Forever, siempre tendrán el mismo valor que el precio actual de una onza de First-Class Mail.

Productos postales

Los clientes pueden adquirir estampillas y otros productos filatélicos visitando The Postal Store en usps.com/shopstamps, llamando al 844-737-7826, enviando un correo a USA Philatelic o en las Oficinas de Correos de todo el país. Para obtener productos filatélicos con licencia oficial, compre la colección USPS Officially Licensed Collection en Amazon. Puede encontrar información adicional acerca de las estampillas, las ceremonias del primer día de emisión y los productos inspirados en estampillas en StampsForever.com.

