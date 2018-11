El vídeo promocional del East Lake de Wuhan asombra al público

WUHAN, China, 28 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- El vídeo promocional de Wuhan, la ciudad del centro de China, en el que se muestra su East Lake se presentó en la conferencia internacional de amistad entre ciudades China International Friendship Cities Conference celebrada en noviembre. Algunas de las más populares plataformas y cuentas de vídeos cortos de China, como Yangtze River Daily, Xinpianchang, Hubei TV y Wuhan Broadcasting and Television, lo hicieron viral. A mediodía del 16 de noviembre, el vídeo ya sumaba 100.000 reproducciones. Más de 1.000 personas que habían visto el vídeo publicaron sus comentarios.

En el equipo de creación del vídeo está Li Sheng, un experimentado escritor y director que también escribió el texto del vídeo promocional de Wuhan. Li, de 74 años, había estado viajando al East Lake en busca de inspiración desde abril. Tras seis meses de trabajo y correcciones, terminó el texto de 1.768 caracteres para el vídeo. El experto en cine clásico chino Shu Bangxindijo afirmó que los textos para el East Lake y la ciudad de Wuhan son clásicos, siendo el primero aún mejor. Li los escribió con todo el amor que siente por la ciudad. Deng Siming, un experto en historia también alabó el texto de Li.

Zhang Wen, nieta de Zhou Cangbai, constructor del parque de East Lake, e hija de la famosa soprano china Zhou Xiaoyan, envió su enhorabuena por la mañana del 16 de noviembre, repitiendo «¡es precioso!» tres veces. Dijo que las palabras de Li eran tan conmovedoras y sentidas que le hicieron sentir orgullo. Cuando volvió a visitar el lago en abril, apenas podía reconocer el parque. «El vídeo promocional es una mejor forma de contar una historia para que más gente conozca East Lake y Wuhan en general».

El fotógrafo Guo Dagong, sobrino de Zhou Xiaoyan, dijo que el texto y las imágenes se complementaban y «trasmitían a los espectadores una imaginación sin límites».

«Nunca se me había ocurrido que Wuhan tuviera un lago tan bonito en la misma ciudad. Me recordó a la película Avatar», dijo uno los espectadores. «Muchas imágenes eran nuevas para mí, aunque llevo muchos años viviendo aquí. ¿Cómo han conseguido todas esas perspectivas nuevas?» se preguntaba otra persona.

El equipo de rodaje y producción del vídeo es Huke Image. Sus miembros nacieron en las décadas de los 80 y los 90 del siglo pasado, y casi todos han estudiado y tenido experiencias de rodaje en el extranjero. Song Xiaohu, el director y camarógrafo, fue invitado en una ocasión a rodar vídeos promocionales en Rusia, Rumanía, Malasia e Indonesia. Contó que su equipo de más de 60 personas se sumergió en el entorno del lago durante casi un año. Emplearon equipos de calidad cinematográfica por un valor de más de un millón, contrataron actores de doblaje que trabajan para la BBC y produjeron una versión en inglés para facilitar la difusión del vídeo en el extranjero.

«Algunas valiosas escenas son muy difíciles de ver, ya que se grabaron en condiciones especiales de clima y de hora. El equipo de rodaje a menudo tuvo que esperar muy temprano por la mañana o tarde después del anochecer. Algunos momentos con efectos visuales especiales solo duraban un par de minutos. Por ejemplo, las sombras de las nubes solo se pueden capturar cuando el aire está muy limpio, y la niebla envolvente ha de captarse con paciencia tras la puesta del sol» explicó.

De acuerdo con el comité de gestión de East Lake, el vídeo promocional de Wuhan concentró los 3.500 años de historia de la ciudad en 1.500 caracteres a través de los cambios diarios, mientras que el vídeo de East Lake es el «corazón verde» de Wuhan que refleja la armonía de la humanidad y la naturaleza, la ciudad y el lago. Gracias al «corazón verde», Wuhan brilla aún más como una ciudad de puentes, de bosques y de universidades. Antes de ser la sede de los Juegos Mundiales Militares de 2019, la imagen de Wuhan ha sorprendido al mundo una vez más.

