Une vidéo faisant la promotion du lac de l'est de Wuhan fait une entrée spectaculaire

WUHAN, Chine, 28 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Une vidéo de promotion de Wuhan, ville au cœur de la Chine, mettant en valeur le Lac de l'est, a été dévoilée à l'occasion de la Conférence internationale des villes amies de la Chine en novembre. La vidéo est devenue virale sur des comptes et plateformes populaires pour courts métrages, dont le Fleuve Yang-Tsé au Quotidien, Xinpianchang, Hubei TV et la radiodiffusion et télévision de Wuhan. Le décompte cumulatif des visualisations a atteint 100 000 en milieu de journée le 16 novembre. Plus de 1 000 spectateurs ont publié des commentaires.

Li Sheng, écrivain et directeur chevronné qui a également rédigé la vidéo de promotion pour Wuhan, fait partie de l'équipe de création de la vidéo. Li, qui a 74 ans, a visité le Lac de l'est chaque semaine depuis le mois d'avril afin d'y trouver l'inspiration. Au bout d'une demi-année de travail et de finissage, il vient de mettre la dernière touche aux 1 768 caractères de l'article accompagnant la vidéo. Shu Bangxin est un expert de la littérature classique chinoise et il a fait observer que les écrits sur le Lac de l'est et sur la ville de Wuhan sont tous deux des écrits classiques, le premier étant encore le meilleur. Li a exprimé dans son ouvrage tout l'amour qu'il porte à la ville. Deng Siming, expert de l'histoire, a également exprimé son admiration pour le texte de Li.

Zhang Wen, petite-fille de Zhou Cangbai qui a édifié le parc du Lac de l'est et fille de la célèbre soprano chinoise Zhou Xiaoyan, a envoyé à Li ses félicitations aux premières heures du 16 novembre, en lui disant trois fois : « C'est tellement beau ». Elle a dit que les mots de Li étaient si émouvants et chaleureux qu'ils l'ont rendue fière. Lorsqu'elle a visité à nouveau le lac en avril, elle a à peine pu reconnaître le parc du lac. « La vidéo de promotion est une meilleure façon de raconter une histoire qui fera connaître le Lac de l'est et l'ensemble de Wuhan à un plus grand nombre de personnes. »

Guo Dagong est un photographe qui est aussi le neveu de Zhou Xiaoyan. Pour lui, les mots et les images se complètent en « comblant chez le spectateur une imagination sans limites ».

« Je ne m'étais jamais rendu compte que Wuhan possède un lac aussi beau ici, à l'intérieur de la ville, et qui me rappelle le film Avatar, » a remarqué un spectateur. « De nombreuses prises de vue sont nouvelles pour moi, et pourtant cela fait de bien nombreuses années que je vis ici. Comment ont-ils obtenu ces perspectives complètement nouvelles ? » a souligné un autre spectateur.

Huke Image est l'équipe de tournage et de production de la vidéo. Ses membres sont nés dans les années 1980 et 1990 et la plupart ont étudié à l'étranger et y ont acquis une expérience du tournage. Song Xiaohu, metteur en scène et vidéographe, a été dans le passé invité à tourner des vidéos promotionnelles en Russie, en Roumanie, en Malaisie et en Indonésie. Il explique que son équipe rassemble plus de 60 membres qui tous se sont laissé absorber par l'environnement du Lac de l'est pendant près d'une année. Ils ont utilisé un équipement de classe cinématographique d'une valeur de plus d'un million, recruté des doubleurs de voix travaillant pour la BBC et produit une version anglaise pour la commodité de la diffusion à l'étranger.

« De nombreux paysages de valeur sont rarement vus, car ils ont été filmés dans des circonstances spéciales de météo et de calendrier. Il a souvent fallu à l'équipe de tournage qu'elle attende les premières heures du matin ou tard le soir après le crépuscule. Certains moments favorables à des effets visuels spéciaux ne duraient que quelques minutes. Par exemple, des ombres de nuages ne peuvent être saisies que lorsque l'air est absolument pur, et les voiles de brume doivent être pris patiemment après le coucher du soleil, » a-t-il expliqué.

Selon le Comité de gestion du Lac de l'est, la vidéo de promotion de Wuhan a concentré les 3 500 années de l'histoire de la ville en 1 500 caractères à travers le prisme des changements de tous les jours, tandis que la vidéo faisant la promotion du Lac de l'est porte sur le « cœur vert » de Wuhan et reflète l'harmonie de la nature et de l'humain, de la cité et du lac. Grâce à son « cœur vert », Wuhan resplendit d'un éclat encore plus brillant comme une cité des ponts, une cité des forêts, une cité des universités. Avant d'accueillir les Jeux mondiaux militaires en 2019, l'image de Wuhan aura une fois de plus étonné le monde.

