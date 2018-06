Elari, la marque internationale de haute technologie, lance un routeur SmartWiFi 4G sur la compagnie aérienne Aeroflot

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/707012/Elari_WiFi.jpg )

Les amateurs de football se rendant en Russie pour la Coupe du monde apprécieront certainement les fonctionnalités du SmartWifi. Pour ce qui est de l'accès Internet haut débit dans le monde entier, il signe un triplé parfait :

Achetez le SmartWiFi à bord, fourni avec la carte SIMTravel internationale ; Connectez-le aux dispositifs mobiles ; Profitez d'un accès à Internet durant votre séjour.

Le SmartWiFi d'Elari fournit à tous les dispositifs mobiles un accès Internet haut débit et sans interruption. Il peut être simultanément connecté à un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable et ne peut pas être plus facile à installer. Achetez le routeur sur n'importe quel vol d'Aeroflot, puis choisissez tout simplement un service de données Internet et connectez-vous.

Le SmartWiFi d'Elari offre une connectivité mondiale, permettant aux utilisateurs de rester connectés où qu'ils aillent et il est équipé d'une batterie de 5200 mAh assurant jusqu'à dix heures d'autonomie sur les réseaux 4G et jusqu'à douze heures sur les réseaux 3G. On peut également l'utiliser comme batterie externe pour les gadgets avec le câble microUSB, fourni avec chaque routeur SmartWiFi.

Le SmartWifi fait également office de lecteur de cartes microSD et de serveur de fichiers WiFi pour les documents, les photos et les vidéos. Les utilisateurs peuvent créer des galeries photo et vidéo du tournoi et partager l'accès avec leurs amis, par le biais du WiFi ou du microUSB.

Infos Elari

Еlari est spécialisé dans la création et la distribution de gadgets électroniques innovants, pour une vie connectée. Depuis sa création en 2012, Elari est passé du statut d'innovateur brillant à celui de marque internationale reconnue, en étant présent sur différents marchés à travers le monde. Les principaux produits d'Elari sont les gadgets SmartSound pour les mélomanes ; les solutions de traceurs téléphoniques SmartFamily ; les téléphones super compacts GSM anti-smartphones ; les gadgets de voyage novateurs, etc. Nombre de ces produits sont devenus des best-sellers dans leur catégorie et ont remporté des prix prestigieux dans des salons réputés d'électronique grand public. Les circuits de distribution d'Elari incluent des fournisseurs et des détaillants en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, Amazon - la plus grande plateforme de commerce électronique, des compagnies aériennes internationales. Elari dispose de bureaux à Hong Kong, Riga et Moscou.



Anton Neshko

Responsable du Département Promotion et relations publiques

+7(916)795-17-03

anton_n@elari.net

elari.net



