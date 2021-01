ElectrifAi annonce l'expansion des offres de modèles de machine learning pour Amazon SageMaker

Des solutions commerciales rapides et fiables pour le machine learning

JERSEY CITY, New Jersey, 13 janvier 2021 /PRNewswire/ -- ElectrifAi, l'une des principales sociétés mondiales de modèles d'intelligence artificielle (IA) pratique et de machine learning (ML) préconçus, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de l'offre de modèles de ML préfabriqués et préstructurés pour Amazon SageMaker, y compris des modèles des collections Computer Vision et Image Analytics. Amazon SageMaker est un service de machine learning de la plateforme Amazon Web Services (AWS) qui aide les scientifiques des données et les développeurs à préparer, concevoir, former et déployer rapidement des modèles de machine learning de haute qualité en rassemblant un vaste ensemble de capacités conçues pour le ML.

ElectrifAi a désormais publié 58 modèles de machine learning.

Le nouvel ensemble de modèles Computer Vision peut fonctionner sur des caméras, permettant de nouveaux types d'applications et résolvant de nouveaux problèmes. Par exemple, les caméras montées sur des drones peuvent être utilisées pour suivre des personnes, des véhicules et des animaux, même si la caméra et l'objet d'intérêt se déplacent rapidement. Il est également possible d'ajouter des capacités d'analyse audio afin d'enrichir la solution dans son ensemble.

Voici des exemples d'utilisations des modèles Computer Vision d'ElectrifAi :

Oiseau intelligent (drone) pour le contrôle de périmètre

Caméra corporelle intelligente pour les forces de l'ordre

Détermination de l'état de la peau par l'image sur le terrain

Amélioration de la sécurité en milieu de travail

Identification d'une personne en particulier dans une foule

Maintien du bien-être des animaux dans les fermes

Les modèles Image Analytics peuvent détecter, segmenter et annoter les anomalies médicales avec précision pour Amazon SageMaker, ce qui permet de suivre la progression d'une maladie ou le succès ou l'échec d'un protocole de traitement. Le modèle peut également cerner un large éventail de problèmes de peau presque instantanément à partir d'une photo prise sur un smartphone ordinaire.

Voici des exemples d'utilisations des modèles Image Analytics d'ElectrifAi :

Utilisation aux points d'entrée et de sortie

Déploiement n'importe où à l'aide d'appareils à rayons X portatifs

Suivi rapide des personnes

Mesure objective de l'efficacité des protocoles de traitement au fil du temps

Aide dans la visualisation des caractéristiques anatomiques internes, des marqueurs d'identification de maladie ou des problèmes respiratoires

« La vision informatique en périphérie est en train de changer la donne en matière d'IA. Nous nous réjouissons de la rapidité avec laquelle ces nouveaux modèles permettront de nouvelles applications », a déclaré Jim McGowan, vice-président principal des partenariats cloud et responsable de produits d'ElectrifAi. « Ces modèles cachent toute la complexité derrière une interface simple, facilitant ainsi le processus de conception de toutes sortes de nouveaux outils. »

Les modèles de ML sont disponibles dans le monde entier dans le catalogue AWS Marketplace. Pour accéder à nos modèles préalablement formés et à nos services connexes en vue d'accélérer l'intégration de solutions de ML au sein de votre organisation, cliquez ici.

À propos d'ElectrifAi

ElectrifAi est un leader mondial dans le domaine des modèles de machine learning prêts à l'emploi. La mission d'ElectrifAi est d'aider les organisations à changer leur façon de travailler grâce au machine learning : en favorisant la baisse des coûts ainsi que l'amélioration des bénéfices et des performances. Fondée en 2004, ElectrifAi se targue d'être un leader chevronné du secteur, de disposer d'une équipe mondiale d'experts du domaine et d'avoir fait ses preuves dans la transformation de données structurées et non structurées à l'échelle. Une vaste bibliothèque de produits basés sur l'IA s'étend aux fonctions commerciales, aux systèmes de données et aux équipes pour obtenir des résultats supérieurs en un temps record. ElectrifAi compte environ 200 scientifiques, ingénieurs en logiciels et employés qui ont fait leurs preuves en s'occupant de plus de 2 000 implémentations chez des clients, principalement des entreprises du Fortune 500. Au cœur de la mission d'ElectrifAi se trouve un engagement à rendre l'intelligence artificielle et le machine learning plus compréhensibles, pratiques et rentables pour les entreprises et les industries du monde entier. ElectrifAi a son siège social à Jersey City et possède des bureaux à Shanghai et à New Delhi.

