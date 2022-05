Electromovilidad con innovación, practicidad y propósito: Neymar Jr., la sensación del fútbol brasileño, revela la línea de productos de última generación e.wave X de e.GO Mobile

Durante el evento, Ali Vezvaei, presidente de la Junta Directiva de Next.e.GO Mobile SE, comentó: "La aceleración de la movilidad sostenible es fundamental no solo para el futuro de nuestro planeta, sino también para sortear los cambios tectónicos que estamos experimentando a nivel mundial".

El e.wave X, que desborda innovación y sostenibilidad, ofrece mucho más que solo un medio de transporte; es más bien un verdadero estilo de vida. Para Neymar Jr., embajador de la marca, este es también un punto crucial hacia un mayor desarrollo de la movilidad sostenible, y explica: "Ver cómo se construye este vehículo eléctrico especial es como observar el arte 3D ejecutado en cuestión de minutos. Este no es solo un automóvil, es una declaración que combina la innovación y el propósito sostenible en una elección de estilo de vida".

e.GO Mobile está fabricando automóviles eléctricos de una manera única en la industria, que aprovecha la robótica avanzada, la primicia tecnológica de la arquitectura de TI de la internet de producción y el innovador concepto exterior que no solo es más resistente a las abolladuras y rayones y mucho más fácil de mantener y reparar, sino que también ofrece la posibilidad de cambiar el exterior ("re-skinning") para ofrecer diversas opciones de color para el mismo vehículo durante su ciclo de vida.

Martin Ecknig, director ejecutivo de Messe Berlin, expresó: "IFA NEXT es el centro de innovación de IFA Berlín y lleva, tanto a la industria como al público, a la verdadera vanguardia de la innovación. Es aquí donde se encuentran las tecnologías más inteligentes, y la sostenibilidad, por supuesto, tiene que ser el eje en torno al cual giren. Es aquí donde se reúnen grandes multitudes y se hace más ruido. Es por eso que IFA NEXT es la plataforma perfecta para el e.wave X de e.GO Mobile y esperamos organizar su lanzamiento público".

El e.wave X está diseñado específicamente para ofrecer practicidad con propósito. Para atender las necesidades urbanas modernas con las dimensiones optimizadas para un automóvil de 4 asientos que se adapta a casi cualquier lugar para estacionar; una increíble dinámica de conducción que hace que esta sea divertida; una solución de batería inteligente y de diseño óptimo que ofrece conveniencia, pantalla ultraancha y muchas funciones inteligentes y conectadas para ofrecer una experiencia única al usuario.

La campaña de reservaciones se inició hoy y los clientes tienen la oportunidad de reservar un vehículo en el sitio web de e.GO o a través de la aplicación e.GO Connect™. Por cortesía de nuestra campaña "Green on and off the pitch", las reservaciones realizadas durante los primeros 10 días son gratuitas.

FUENTE Next.e.GO Mobile SE

