Mobilidade elétrica com inovação, praticidade e propósito: sensação do futebol brasileiro Neymar Jr. lança próxima geração da linha e.wave X da e.GO Mobile

Cerca de 150 convidados e representantes da imprensa participaram do lançamento exclusivo de um dos veículos elétricos urbanos mais inovadores e sustentáveis. O evento, transmitido ao vivo e apoiado pelo IFA, o marketplace de eletrônicos de consumo e inovação mais importante do mundo, marca o início do próximo capítulo na jornada de crescimento da e.GO Mobile.

Durante o evento, Ali Vezvaei, presidente da diretoria da Next.e.GO Mobile SE, comentou: "A aceleração da mobilidade sustentável é importante, não só para o futuro de nosso planeta, mas também para passarmos pelas mudanças tectônicas que estamos vivenciando globalmente."

Repleto de inovação e sustentabilidade, o e.wave X oferece muito mais do que apenas um meio de transporte; é um verdadeiro estilo de vida. Para o embaixador da marca, Neymar Jr., esse também é um ponto fundamental para o desenvolvimento futuro da mobilidade sustentável. Ele explicou: "Observar como esse carro elétrico especial está sendo desenvolvido é como olhar para uma arte 3D sendo realizada em minutos. Isso não é só um carro; é uma afirmação que combina inovação e propósito sustentável em uma opção de estilo de vida."

A e.GO Mobile está desenvolvendo carros elétricos de forma diferenciada no setor, utilizando robótica avançada, a arquitetura de TI Internet of Production que prioriza a tecnologia e o conceito externo inovador que não só é mais resistente a amassados e arranhões e muito mais fácil de manter e reparar, mas que também revela a possibilidade de mudar o exterior (por meio da troca do revestimento, também chamada de "re-skinning") para oferecer várias opções de cores para o mesmo veículo ao longo de seu ciclo de vida.

Martin Ecknig, CEO da Messe Berlin, disse: "O IFA NEXT é o centro de inovação do IFA Berlin e leva o setor e o público realmente ao limite da inovação. É aqui que você encontra as tecnologias mais inteligentes, e a sustentabilidade naturalmente tem que estar no centro delas. É aqui que você vê as maiores multidões e fica sabendo de tudo. É por isso que o IFA NEXT é a plataforma perfeita para o e.wave X da e.GO Mobile, e estamos ansiosos para organizar seu lançamento ao público."

O e.wave X foi desenvolvido especificamente para oferecer praticidade com propósito. Atender às necessidades urbanas modernas com as dimensões otimizadas para quatro lugares, encaixando-se em quase qualquer vaga de estacionamento; dinâmica de condução incrível que torna divertido dirigir; solução de bateria inteligente e otimizada que oferece conveniência; tela ultrawide e muitos recursos inteligentes e conectados para oferecer uma experiência de usuário diferenciada.

A campanha de reservas começou hoje, e os clientes têm a oportunidade de reservar um veículo no site da e.GO ou no aplicativo e.GO Connect™. Como cortesia de nossa campanha "Verde Dentro e Fora do Campo", todas as reservas feitas durante os primeiros dez dias serão grátis.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1812441/Presentation_of_ewaveX.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1812442/Presentation_of_ewaveX_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1812443/Presentation_of_ewaveX_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1812444/Presentation_of_ewaveX_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1812445/Presentation_of_ewaveX_5.jpg

FONTE Next.e.GO Mobile SE

