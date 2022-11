Elegante, potente y electrificado: el nuevo Honda Accord 2023 se propone revitalizar el segmento de los sedanes de tamaño mediano

Los modelos híbridos vienen con un sistema de dos motores híbrido eléctrico más avanzado y receptivo para brindar una experiencia de conducción más deportiva

Los modelos Accord híbridos representarán alrededor del 50 % de las ventas del Accord como un paso clave en la estrategia de electrificación de Honda

Accord marca la primera integración de Honda con Google incorporado para una conectividad perfecta sobre la marcha

Accord ha sido el automóvil más vendido en los Estados Unidos durante los últimos 50 años1

TORRANCE, California, 13 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El automóvil más vendido de los Estados Unidos en las últimas cinco décadas1, el nuevo Honda Accord 2023, revitalizará el segmento de los sedanes medianos con un diseño elegante y sofisticado, además de un sistema híbrido-eléctrico avanzado disponible más receptivo que hace posible una experiencia de conducción deportiva y emocionante. Los modelos híbridos Accord se ubican en la cima de la línea de la 11.a a generación del Accord y representarán alrededor del 50 % de las ventas. El nuevo Accord saldrá a la venta en enero.

America’s best-selling car over the last five decades, the all-new 2023 Honda Accord will re-energize the midsize sedan segment with an elegant and sophisticated design, and an available advanced hybrid-electric system that’s more responsive for a sporty, exhilarating driving experience. Accord hybrid models are positioned at the top of the 11th generation Accord lineup and will represent about 50 percent of sales. The new Accord will go on sale in January.

"El nuevo Accord de 11.a generación es esencial para nuestra línea como impulsor fundamental de lealtad de marca y, dado que los modelos híbridos representarán el 50 % de las ventas, es una parte clave de la estrategia de electrificación de Honda", señaló Mamadou Diallo, vicepresidente de Ventas de Automóviles de American Honda Motor Co., Inc. "Este es nuestro mejor Accord en la historia, un verdadero referente en su categoría, que ofrece una combinación inigualable de estilo, eficiencia, rendimiento y conectividad".

El nuevo Accord 2023 es más largo y elegante, con proporciones prémium y una postura amplia que le dan continuidad a la dirección de diseño de Honda con una línea de cintura horizontal baja y un frente largo y poderoso. El sedán más popular de Estados Unidos complementa su nuevo aspecto con una dinámica más confiable y refinada, mejoras en la receptividad y una personalidad que le permite ser más divertido de conducir.

El Accord estará disponible en seis versiones, empezando con los LX y EX turboalimentados y siguiendo con los Sport, EX-L, Sport-L y Touring híbridos. Con la nueva 4.a generación del sistema híbrido con dos motores que genera 247 lb-ft de torque de Honda, los Accord 2023 híbridos son los más potentes de la historia.

Su nuevo interior deportivo y moderno ofrece una artesanía fina, materiales de alta calidad y características tecnológicas imprescindibles, entre las que se incluyen la pantalla táctil más grande hasta ahora de Honda y la primera integración con Google incorporado para ofrecer una conectividad perfecta sobre la marcha. El Accord es más cómodo gracias a los nuevos asientos frontales con estabilización del cuerpo que ayudan a reducir la fatiga en los viajes largos.

Las funciones de seguridad líderes en su clase incorporadas de manera estándar incluyen una nueva tecnología Honda Sensing® de seguridad y asistencia al conductor, bolsas de aire delanteras de última generación, así como nuevas bolsas de aire para las rodillas y los impactos laterales en la zona posterior.

Características clave del Accord 2023:

Diseño exterior elegante y sofisticado totalmente nuevo.

El sistema híbrido de dos motores de 4. a generación (Sport, EX-L, Sport-L y Touring) es más potente y hace que Accord sea más divertido de conducir.

generación (Sport, EX-L, Sport-L y Touring) es más potente y hace que Accord sea más divertido de conducir. Interior deportivo, moderno, espacioso y cómodo.

Pantalla digital de instrumentos del conductor de 10.2 pulgadas estándar.

Pantalla a color táctil de 12.3 pulgadas para las versiones superiores con compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay ® y Android Auto™ (Sport, EX-L, Sport-L y Touring).

y Android Auto™ (Sport, EX-L, Sport-L y Touring). Pantalla táctil de 7 pulgadas estándar compatible con Apple CarPlay ® y Android Auto™ (LX, EX)

y Android Auto™ (LX, EX) La primera integración de Honda con Google incorporado (Touring), que incluye las funciones de Asistente de Google, Google Maps y Google Play con las aplicaciones y los servicios más recientes.

Nuevas actualizaciones del software vía inalámbrica (OTA) en casi todos los módulos de computadoras del vehículo, lo que mejora la funcionalidad y la capacidad.

La arquitectura global mejorada de Honda admite mejoras en la conducción, la maniobrabilidad y el refinamiento general.

El motor turbo actualizado de 1.5 litros (LX, EX) suma refinamiento y receptividad, a la vez que mantiene la eficiencia en el consumo de combustible.

Sistema Honda Sensing ® estándar, además de Control de frenado en baja velocidad, sistema de Reconocimiento de señales de tránsito (TSR) y el nuevo sistema de Asistencia en atascos de tráfico (TJA).

estándar, además de Control de frenado en baja velocidad, sistema de Reconocimiento de señales de tránsito (TSR) y el nuevo sistema de Asistencia en atascos de tráfico (TJA). Bolsas de aire frontales de última generación diseñadas para reducir lesiones traumáticas en el cuello y el cerebro.

Nuevas bolsas de aire estándar para las rodillas y para los pasajeros traseros en caso de impacto lateral.

Estilo nuevo y elegante

El nuevo estilo elegante y sofisticado del Accord 2023 le da continuidad a la nueva dirección de diseño de Honda, con líneas de carrocería largas y limpias, y un frente sólido y poderoso con una parrilla prominente y faros delanteros LED atenuados. Una imponente línea superior que recorre la longitud de la carrocería crea una sensación de movimiento y destaca su mayor longitud general, la cual creció 2.7 pulgadas.

Un capó más largo y una línea de techo fastback fluida crean una silueta prémium. A lo largo de la línea del techo, el Accord utiliza tecnología de soldadura láser, lo que elimina la necesidad de usar molduras de techo y logra un aspecto suave y limpio. Las distintivas luces LED traseras horizontales y rectas acentúan la postura amplia del Accord.

Las versiones LX, EX y EX-L cuentan con una malla de parrilla negra, espejos laterales de color de la carrocería y ruedas 17 pulgadas en aleación estándar. Los modelos Sport y Sport-L tienen un estilo aún más deportivo con espejos laterales negros, un alerón trasero negro y ruedas negras de 19 pulgadas en aleación, mientras que el Sport-L agrega un difusor trasero negro exclusivo. El Touring, el máximo nivel, viene con ruedas exclusivas de 19 pulgadas en aleación color negro brillante, junto con acabados exteriores plateados y negros para un aspecto imponente y de alto contraste. Todos los Accord 2023 tienen una huella trasera 0.4 pulgadas más ancha para una postura más amplia y mejor estabilidad.

El Accord estará disponible en ocho colores de exterior, de los cuales tres son nuevos: Meteorite Gray Metallic, Urban Gray Pearl y Canyon River Blue Metallic.

Interior deportivo y moderno

Con superficies limpias, materiales de alta calidad y toques de lujo, el interior deportivo y moderno totalmente nuevo del Accord se basa en la nueva dirección de diseño de Honda, a la vez que ofrece un volumen para pasajeros (105.7 pies cúbicos sin techo corredizo) y espacio para las piernas en los asientos traseros (40.8 pulgadas) líderes en su categoría.

En la cabina se utilizan materiales de alta calidad, en particular en los puntos de contacto, con especial atención en la operación de los interruptores y controles a fin de generar una sensación prémium. La palanca de cambios se inclinó 5 grados hacia el conductor, lo que permitió ubicar los soportes de vasos a la derecha de la palanca y conservar la capacidad para vasos de gran tamaño.

Los materiales se eligieron pensando en el estilo, como el nuevo y elegante acabado negro Piano. Una llamativa red metálica que se extiende por el tablero sirve tanto en forma como en función y oculta las rejillas de aire que, de otra manera, estropearían el diseño despejado y armonioso.

A su vez, el Accord es más cómodo gracias a los nuevos asientos frontales con estabilización del cuerpo. El marco del asiento de nueva generación sostiene el cuerpo con firmeza, lo que reduce la fatiga en los viajes largos. Un habitáculo abierto y amplio, y los pilares A delgados proporcionan una excelente visibilidad hacia el exterior.

El Accord 2023 cuenta con la mayor cantidad de espacio de carga en su categoría: todos los modelos ofrecen 16.7 pies cúbicos de espacio para el maletero y asientos traseros plegables de manera estándar.

Los Accord LX y EX cuentan con tapicería de tela gris o negra; el EX viene con asiento del conductor eléctrico ajustable en ocho direcciones. El EX también agrega techo corredizo, asientos delanteros con calefacción y control del clima de doble zona. El Sport cuenta con tapicería exclusiva de tela negra, pedales de aluminio y volante y palanca de cambios tapizados en cuero. En los modelos EX-L y Sport-L, las superficies de cuero de los asientos y el asiento del pasajero delantero eléctrico y ajustable en cuatro direcciones son estándar. Para el Touring se adicionaron asientos delanteros con ventilación y asientos traseros con calefacción.

Tecnología inteligente

La tecnología intuitiva se integró de manera inteligente con un enfoque en el conductor. Se incluyó un panel de instrumentos digital estándar de 10.2 pulgadas con funciones únicas de pantalla dependiendo del tren de potencia. En los modelos Sport, EX-L, Sport-L y Touring híbridos-eléctricos, un medidor de flujo de potencia digital reemplaza el tacómetro. La pantalla multiinformativa cuenta con funciones seleccionables por el usuario, como ajustes de Honda Sensing®, información del vehículo y más.

Los modelos Accord híbridos (Sport, EX-L, Sport-L, Touring) incorporan la pantalla táctil más grande de Honda de 12.3 pulgadas con perilla física para el volumen, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay® y Android Auto™ y una estructura de navegación simplificada con menor cantidad de menús. Una pestaña de 1 pulgada en la parte inferior de la pantalla táctil para apoyar el dedo facilita su uso al proporcionar una superficie estable para descansar la mano. También está disponible la carga inalámbrica de 15 W para teléfonos inteligentes compatibles con Qi (Touring).

El Touring de máximo nivel presenta la primera integración de Honda con Google incorporado. Esta incluye aplicaciones como Asistente de Google, Google Maps y más en Google Play para brindar una experiencia de conducción útil, personalizada y conectada. Controle las funciones seleccionadas del vehículo por voz con el Asistente de Google, reciba instrucciones y actualizaciones de tráfico en vivo con Google Maps y descargue música, podcasts, audiolibros y más con Google Play.

El Accord Touring también incluye una pantalla frontal estándar de 6 pulgadas y un sistema de audio prémium Bose con 12 altavoces. Con tecnología Bose Centerpoint y procesamiento digital de señales Bose SurroundStage, el nuevo sistema se diseñó a medida precisamente para el nuevo interior del Accord, de modo que los conductores y los pasajeros, independientemente de su posición de asiento, puedan estar en el centro de la música, con una experiencia de audición clara y amplia.

Un nuevo sistema de audio con pantalla táctil de 7 pulgadas es estándar en las versiones LX y EX, con perillas físicas para el volumen y la sintonización, compatibilidad con CarPlay® y Android Auto™, así como una estructura de menú simplificada. Dos puertos USB-C 3.0A iluminados vienen estándar en los modelos LX, EX y Sport. Los pasajeros de los asientos traseros en los modelos EX-L y Touring también cuentan con dos puertos de carga USB-C 3.0A iluminados.

Todos los Accord ahora pueden recibir actualizaciones inalámbricas (OTA) de software de manera rápida y fácil para casi todos los módulos de computadoras del vehículo, lo que mejora la funcionalidad y la capacidad. Las actualizaciones inalámbricas OTA mejoran la experiencia de propiedad.

Modelos híbridos más potentes

El Accord 2023 más divertido de conducir establece un nuevo referente en la dinámica de conducción deportiva y a la vez cómoda y refinada. Con base en la arquitectura global mejorada de Honda, la mayor rigidez del chasis del Accord con soportes de carrocería más rígidos y las nuevas barras de abrazadera delantera respaldan aún más las mejoras en la conducción, la maniobrabilidad y el refinamiento general.

Las actualizaciones en la suspensión y dirección hacen que el Accord sea más divertido de conducir, a la vez que mejoran la calidad del viaje. Una suspensión independiente de cuatro ruedas reajustada ofrece una experiencia de conducción más envolvente. Los nuevos rodamientos de montaje de suspensión delantera y las juntas esféricas reducen la fricción para mejorar la suavidad de la dirección.

Los modelos Accord híbridos (Sport, EX-L, Sport-L y Touring) cuentan con un nuevo sistema híbrido eléctrico de dos motores de 4.a generación con un par de motores eléctricos que ahora se montan lado a lado y un nuevo motor de cuatro cilindros de ciclo Atkinson de 2.0 litros que añade inyección directa de combustible. Esta nueva configuración permite el uso de un motor de propulsión mayor con más torque. La potencia combinada del sistema es de 204 hp2, mientras que el torque máximo del motor de tracción es de 247 lb-ft de torque (un aumento de 15 lb-ft).

El sistema híbrido eléctrico también es más receptivo y significativamente más refinado a velocidades de carretera. El control de cambios lineal mejora la experiencia de conducción al imitar la sensación de las revoluciones vinculada a la velocidad del vehículo asociada con un cambio de marchas convencional con aceleración. Los cambios en el sistema de control híbrido también mejoran el manejo del motor y la potencia eléctrica en diferentes condiciones para una mejor experiencia de conducción.

Bajo el capó del LX y del EX, el motor turboalimentado de 1.5 litros con 4 cilindros del Accord con tecnología de elevación de válvulas variable VTEC® se actualizó con un refinamiento adicional y un mejor desempeño de las emisiones. Las mejoras incluyen un sistema de inyección directa actualizado y un nuevo catalizador activo en frío, además de un árbol de levas y cárter de aceite de alta rigidez para reducir el ruido del motor.

La transmisión automática variable continua (CVT) para el turbo de 1.5 litros se actualizó para reducir el ruido. También se realizaron mejoras significativas en la conducción y el desempeño, entre ellas la programación Step-Shift que simula los cambios de marcha en plena aceleración.

Los conductores pueden cambiar con facilidad entre cuatro modos de conducción seleccionables para optimizar la experiencia de conducción del Accord en diversas condiciones. Los modos Econ, Normal y Sport (solo híbridos) cuentan con configuraciones de desempeño preestablecidas para la respuesta del tren de potencia, nivel de asistencia de dirección, diseño de grupos de indicadores y configuraciones de control de crucero adaptativo. Los modelos híbridos (Sport, EX-L, Sport-L y Touring) también incluyen un nuevo modo Individual que permite personalizar la experiencia de conducción.

Liderazgo en desempeño de seguridad

La 11.a generación del Accord es líder en características de seguridad entre los sedanes medianos gracias a la avanzada tecnología de seguridad activa y pasiva que viene estándar en todos los modelos. Esto incluye la última versión de la estructura de la carrocería Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) que fue mejorada a fin de brindar una compatibilidad aún mayor con los vehículos más grandes. Esto incluye mejor protección de los ocupantes en colisiones frontales en ángulo. Con el objetivo de obtener las calificaciones Top Safety Pick+ y 5 estrellas de la NHTSA de hoy en día, el Accord está diseñado para cumplir con los nuevos estándares de la Evaluación de Impacto Lateral (SICE) 2.0 del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS), así como con los estándares anticipados para el futuro.

Las nuevas bolsas de aire delanteras para el conductores y el pasajero, que se lanzaron con el Civic 2022, fueron diseñadas para minimizar el potencial de traumas cerebrales graves asociados con colisiones frontales en ángulo. La nueva bolsa de aire del conductor delantero utiliza una innovadora estructura de costura para aumentar la rigidez de ambos lados de la bolsa de aire. La bolsa de aire del pasajero delantero utiliza un diseño de tres cámaras en el que las dos cámaras exteriores fueron diseñadas para cobijar la cabeza y minimizar la rotación. Por primera vez, el Accord cuenta con bolsas de aire estándar para las rodillas y para impactos laterales en la zona de los pasajeros traseros.

El Accord también cuenta con un paquete actualizado Honda Sensing® de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor habilitadas por una nueva cámara con un campo de visión más amplio de 90 grados y un radar gran angular con un campo de visión de 120 grados. Este gran angular mejora el desempeño de prevención de colisiones a través de una capacidad mejorada para reconocer atributos de objetos, como vehículos o peatones, así como líneas blancas, límites de carretera como andenes, otros vehículos, peatones, ciclistas, motocicletas y señales de tránsito. El gran angular también permite ampliar el rango de control del Accord en las intersecciones.

La información de punto ciego (BSI) se amplió y ahora ofrece un rango de radar de 82 pies. Otra novedad es la Asistencia para embotellamientos de tráfico (TJA), una primicia para Accord. El Control de crucero adaptativo (ACC) con seguimiento a baja velocidad y la Asistencia para mantenerse en el carril (LKAS) se actualizaron para ofrecer respuestas más naturales. El Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) también es estándar y el Control de frenado a baja velocidad está disponible en el Touring.

El Accord cuenta con las funciones incorporadas estándar de Recordatorio del cinturón de seguridad trasero y Recordatorio del asiento trasero, el cual les avisa a los conductores para que revisen la zona de los asientos traseros por si hay niños, mascotas u otra carga valiosa al salir del vehículo. Otras funciones de seguridad estándar ahora incluyen localizador de vehículo robado, inmovilizador remoto y la función Localiza tu vehículo.

40 años de fabricación del Accord

Honda celebrará 40 años de producción del Accord en Ohio el 1 de noviembre de 2022. El nuevo Accord de 11.a generación seguirá fabricándose* en la planta de automóviles de Marysville en Ohio, lo que da continuidad al compromiso de Honda de fabricar productos cerca del cliente. Honda ha producido más de 12.5 millones de vehículos Accord en Ohio desde que comenzó la producción en los Estados Unidos en 1982.

* Utilizando piezas de origen nacional e importadas

Especificaciones y características principales del Accord 2023

INGENIERÍA Turbo de 1.5 litros (LX, EX) Híbrido (Sport, EX-L, Sport-L y Touring) Tipo de motor Motor de 1.5 litros turboalimentado en línea con 4 cilindros Sistema de 4 cilindros en línea de 2.0 litros Atkinson y

sistema híbrido de dos motores

Cilindrada 1498 cc 1993 cc

Caballos de fuerza 192 hp (SAE neto @ 6,000 rpm) 204 hp1 (sistema combinado, ISO neto)

Torque 192 lb-ft (SAE neto @ 1,700-5,000 rpm ) 247 lb-ft (@ 5,000-8,000 rpm)

Modos de conducción ECON / Normal ECON / Normal / Sport / Individual

Transmisión CVT Sistema híbrido de dos motores

Rango de proporción 2.645-0.405 N/A

Transmisión Final 5.36340 3.895

Suspensión – delantera / trasera MacPherson de puntal / multibrazo

RUEDAS Y NEUMÁTICOS LX EX Sport EX-L Sport-L Touring

Tamaño de las ruedas 17 pulgadas 17 pulgadas 19 pulgadas 17 pulgadas 19 pulgadas 19 pulgadas

Color de las ruedas Hoja

plateada Gris

peltre Negro

brillante Gris

peltre Negro

mate Negro

brillante

Tamaño del neumático 225/50R17 << 235/40R19 225/50R17 235/40R19 <<

DIMENSIONES EXTERIORES

Distancia entre ejes (in) 111.4

Longitud (in) 195.7

Altura (in) 57.1

Ancho (in) 73.3

Huella(in) (delantera/trasera) 63.6 / 62.6



























































CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES LX EX Sport EX-L Sport-L Touring Honda Sensing® • Estructura de carrocería Advanced Compatibility

Engineering™ (ACE™) • 10 bolsas de aire, incluidas

Bolsas de aire de última generación para el conductor

y el pasajero delantero • Pantalla de interfaz

de información del

conductor de 10.2 pulgadas • Pantalla táctil HD a

Color de 12.3 pulgadas con perilla de

volumen



• • • • Pantalla táctil de 7 pulgadas

con perillas de volumen

y sintonización • •







Google incorporado









• Compatibilidad con Apple CarPlay® y

Android Auto™ • • Inalámbrica Inalámbrica Inalámbrica Inalámbrica Carga inalámbrica









•

Acerca de Honda

Honda ofrece una línea completa de vehículos ecológicos, seguros, divertidos y conectados que se venden a través de más de 1,000 concesionarios independientes de Honda de los Estados Unidos. Honda cuenta con la flota de vehículos de mayor ahorro promedio de combustible y con el más bajo nivel de emisiones de CO 2 entre los fabricantes de línea completa de automóviles de los Estados Unidos, según lo que indica el Informe de Tendencias Automotrices 2021 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. La galardonada línea de Honda incluye los modelos Civic y Accord, además de los vehículos utilitarios deportivos HR-V, CR-V, Passport y Pilot, la camioneta Ridgeline y la minivan Odyssey. La línea de vehículos eléctricos de Honda incluye el Accord Hybrid, el CR-V Hybrid y, en el futuro, el Civic Hybrid. El SUV Prologue, el primer vehículo eléctrico de volumen impulsado por batería de Honda, se sumará a la línea en 2024.

Honda produce automóviles en los Estados Unidos desde hace 40 años y actualmente opera 18 importantes plantas de producción en Norteamérica. En 2021, más del 95 % de todos los vehículos Honda que se vendieron en los Estados Unidos fueron fabricados en Norteamérica, cerca de dos tercios de estos en Estados Unidos, utilizando piezas nacionales e importadas.

Más información sobre Honda disponible en el Digital Fact Book.





















1 Fuente: Wards Intelligence cumulative U.S. light vehicle sales among passenger cars, 1972-2022CYTD Sep. 2 Caballos de fuerza totales del sistema (ISO neto) de la salida máxima y simultánea de los dos motores eléctricos y el motor de gasolina.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1943486/2023_Honda_Accord.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/451598/Honda_Logo.jpg

FUENTE American Honda Motor Co., Inc.

SOURCE American Honda Motor Co., Inc.