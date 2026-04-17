ELEGOO annonce le lancement mondial de Jupiter 2 et présente le système multicolore pour Centauri Carbon à RAPID + TCT 2026

BOSTON, 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, une marque en plein essor dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, a marqué le salon RAPID + TCT 2026 avec le lancement officiel de Jupiter 2 et la toute première présentation du système multicolore CANVAS pour Centauri Carbon, ainsi que de son écosystème d'impression 3D intégré.

ELEGOO spotlights its 3D printing ecosystem at RAPID + TCT 2026

Pendant les trois jours de l'événement, du 14 au 16 avril, ELEGOO a réuni son matériel, ses logiciels et ses expériences communautaires, offrant aux participants une expérience d'impression 3D haut de gamme plus fluide, qui va bien au-delà de la machine elle-même.

Au stand, des débuts inattendus

Au cœur de la vitrine d'ELEGOO se trouvait sa dernière innovation : l'imprimante 3D à résine très grand format Jupiter 2. Avec une résolution ultrafine de 16K, un nivellement automatique multipoint et une gestion intelligente de la résine, elle produit des impressions régulières et impeccables à grande échelle, idéales pour des applications allant de la modélisation de personnages et de la conception de bijoux au prototypage fonctionnel et à la production en série.

ELEGOO a surpris tout le monde en présentant également le système multicolore CANVAS pour Centauri Carbon, conçu pour des impressions vibrantes avec des transitions de couleurs douces et fluides. L'exposition sur place a suscité des réactions positives au stand, les participants ayant manifesté un vif intérêt pour ce produit. Le système devrait être entièrement disponible d'ici la fin du mois, et les prix seront annoncés prochainement.

Outre ces têtes d'affiche, ELEGOO a également présenté d'autres gammes de produits, notamment la Centauri Carbon 2 Combo, la Saturn 4 Ultra 16K et l'OrangeStorm Giga, ainsi qu'une large gamme de filaments et d'accessoires. Le système de commande d'imprimante à distance Matrix APP et la plateforme de modèles 3D Nexprint ont également permis aux participants de bénéficier d'une expérience plus fluide et conviviale au sein de son écosystème d'impression 3D.

ELEGOO a également présenté une large gamme de modèles physiques sur le stand, montrant comment l'impression 3D se traduit par une productivité et une créativité réelles dans différents secteurs et modes de vie. Les visiteurs qui se sont arrêtés au stand ont participé aux activités interactives et ont même eu la chance de gagner le cadeau exclusif d'ELEGOO.

Connecter les utilisateurs grâce à des expériences communautaires

Au-delà de la présentation des produits, ELEGOO a tenu à se rapprocher de sa communauté en organisant, parallèlement à l'exposition, un événement spécial intitulé « Print What You Scan » (Imprimez ce que vous scannez), qui a permis aux créateurs de découvrir comment la numérisation 3D s'intègre à l'impression 3D pour débloquer des applications du monde réel.

L'événement a également accueilli Frankly Built, un influenceur bien connu dans le secteur de l'impression 3D, qui a interagi avec les participants et a partagé des idées créatives sur l'impression 3D d'un point de vue plus professionnel tout au long de l'activité. Grâce à des ateliers, des séances de questions-réponses et des activités interactives avec les créateurs, ELEGOO a fait de son événement un espace de rassemblement où les créateurs peuvent partager et créer.

Perspectives d'avenir

Avec Jupiter 2 et le système multicolore CANVAS pour Centauri Carbon, la vitrine d'ELEGOO à RAPID + TCT 2026 souligne sa volonté d'innover en matière d'impression 3D et d'offrir des produits haut de gamme à un public international. À l'avenir, ELEGOO continuera à défendre sa philosophie axée sur l'utilisateur, en approfondissant son expertise en matière de technologie d'impression 3D afin de porter l'expérience de l'utilisateur à un niveau supérieur.

À propos d'ELEGOO

Fondée en 2015, ELEGOO est une marque en plein essor dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, spécialisée dans la R&D, ainsi que dans la fabrication et la vente d'imprimantes 3D grand public, de graveurs laser, de kits STEM et d'autres produits technologiques intelligents. Située à Shenzhen, la Silicon Valley de la Chine, l'entreprise a vendu des millions de produits dans plus de 150 pays et régions. En 2025, le chiffre d'affaires total de l'entreprise a dépassé 300 millions USD, avec plus de 1 000 employés et plus de 430 000 mètres carrés de bureaux et de zones de production. En mettant l'accent sur la programmation et la technologie d'impression 3D, ELEGOO fournit des espaces de création uniques et intelligents qui permettent aux divers consommateurs de bénéficier d'une expérience plus personnalisée.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Elegoo et les plateformes de médias sociaux : Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, Discord et Reddit.

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