-ELEGOO anuncia el lanzamiento mundial de Jupiter 2 y presenta el sistema multicolor para Centauri Carbon en RAPID + TCT 2026

BOSTON, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, una marca en rápido crecimiento en la fabricación inteligente global, dejó su huella en RAPID + TCT 2026 con el lanzamiento oficial de Jupiter 2 y la presentación del sistema multicolor CANVAS para Centauri Carbon, junto con su ecosistema integrado de impresión 3D.

Durante los tres días del evento, del 14 al 16 de abril, ELEGOO reunió su hardware, software y experiencias impulsadas por la comunidad, ofreciendo a los asistentes una experiencia de impresión 3D más fluida y de alta calidad que va mucho más allá de la propia máquina.

ELEGOO spotlights its 3D printing ecosystem at RAPID + TCT 2026

En el stand: Presentaciones inesperadas

En el centro del stand de ELEGOO se encontraba su última innovación: la impresora 3D de resina de ultra gran formato Jupiter 2. Con una resolución ultrafina de 16K, autonivelación multipunto y gestión inteligente de la resina, ofrece impresiones uniformes e impecables a gran escala, ideales para aplicaciones que van desde el modelado de personajes y el diseño de joyería hasta la creación de prototipos funcionales y la producción en serie.

Como novedad inesperada, ELEGOO también presentó el sistema multicolor CANVAS para Centauri Carbon, diseñado para impresiones vibrantes con transiciones de color suaves y fluidas. La presentación en el stand recibió una respuesta positiva, y los asistentes mostraron gran interés en conocerlo. El sistema estará disponible a finales de este mes, y el precio se anunciará próximamente.

Además de estos productos estrella, ELEGOO también presentó otras líneas de productos, como Centauri Carbon 2 Combo, Saturn 4 Ultra 16K y OrangeStorm Giga, junto con una amplia gama de filamentos y accesorios. La aplicación Matrix para el control remoto de la impresora y la plataforma de modelado 3D Nexprint ofrecieron a los asistentes una experiencia más fluida e intuitiva dentro de su ecosistema de impresión 3D.

ELEGOO también exhibió una gran variedad de modelos físicos en su stand, demostrando cómo la impresión 3D se traduce en productividad y creatividad reales en diferentes industrias y estilos de vida. Los visitantes que se acercaron al stand participaron en actividades interactivas e incluso tuvieron la oportunidad de ganar un regalo exclusivo de ELEGOO.

Conectando a los usuarios con experiencias impulsadas por la comunidad

Más allá de la exhibición de productos, ELEGOO se propuso conectar con su comunidad organizando un evento especial, "Imprime lo que escanees", junto con la exposición. Este evento ofreció a los creadores la oportunidad de experimentar de primera mano cómo el escaneo 3D se integra con la impresión 3D para abrir nuevas aplicaciones prácticas.

El evento también contó con la presencia de Frankly Built, un reconocido referente en la industria de la impresión 3D, quien interactuó con los asistentes y compartió ideas creativas sobre la impresión 3D desde una perspectiva más profesional. Mediante talleres, sesiones de preguntas y respuestas y actividades interactivas con creadores, ELEGOO convirtió su evento en un punto de encuentro para que los creadores compartieran y crearan.

De cara al futuro

Liderada por la Jupiter 2 y el sistema multicolor CANVAS para Centauri Carbon, la presentación de ELEGOO en RAPID + TCT 2026 subraya su compromiso con la innovación pionera en la impresión 3D y la entrega de productos de alta calidad a una audiencia global. De cara al futuro, ELEGOO seguirá manteniendo su filosofía centrada en el usuario, profundizando su experiencia en tecnología de impresión 3D para llevar la experiencia del usuario a un nuevo nivel.

Acerca de ELEGOO

Fundada en 2015, ELEGOO es una marca en rápido crecimiento en la industria global de fabricación inteligente, especializada en I+D, fabricación y venta de impresoras 3D, grabadoras láser, kits STEM y otros productos de tecnología inteligente para el consumidor. Ubicada en Shenzhen, el Silicon Valley de China, la compañía ha vendido millones de productos en más de 150 países y regiones. En 2025, sus ingresos totales superaron los 300 millones de dólares, con más de 1.000 empleados y más de 430.000 metros cuadrados de oficinas y planta de fabricación. Centrada en la programación y la tecnología de impresión 3D, ELEGOO ofrece espacios de creación únicos e inteligentes para diversos consumidores, mejorando así sus experiencias personalizadas.

Para más información, visite Elegoo y las plataformas de redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, Discord y Reddit.

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