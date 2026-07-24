ELEGOO bringt den Filamenttrockner H1 HT auf den Markt: Hochtemperaturtrocknung bis 85 °C für hochwertige 3D-Drucke

SHENZHEN, China, 24. Juli 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, eine aufstrebende Marke im Bereich der globalen intelligenten Fertigung, hat heute die Einführung seines allerersten Filamenttrockners, des H1 HT, bekannt gegeben. Mit einer außergewöhnlichen Trocknungstemperatur von bis zu 85 °C bekämpft das Gerät feuchtigkeitsbedingte Druckfehler an der Quelle und verbessert so die allgemeine Druckqualität, während es gleichzeitig uneingeschränkt mit praktisch allen auf dem Markt erhältlichen FDM-3D-Druckern kompatibel ist. Mit dem H1 HT erstreckt sich das FDM-Ökosystem von ELEGOO nun vom Filamentmanagement bis zum fertigen Druck und bietet einen kompletten Workflow, der Kreative in jedem Schritt unterstützt.

Meet the high-performance H1 HT filament dryer — deep drying delivers stable printing

Entwickelt, um das Filament perfekt trocken zu halten

Seit Jahren sind durch Umgebungsfeuchtigkeit beeinträchtigte Filamente ein ständiges Problem für 3D-Druck-Enthusiasten und Profis gleichermaßen. Der ELEGOO H1 HT löst dieses Problem, indem er die Trocknungstemperaturen auf klassenführende 85 °C erhöht. Diese Hochtemperaturfähigkeit verwandelt das Gerät in eine Vorbereitungsstation in Industriequalität, die alltägliche Materialien wie PLA und PETG problemlos verarbeitet und gleichzeitig anspruchsvolle, hochtemperaturbeständige technische Filamente wie PA und PC mühelos wiederherstellt.

Im Inneren der Kammer dreht sich die Spule automatisch, um eine gleichmäßige Wärmeeinwirkung und eine gleichmäßige Feuchtigkeitsentfernung zu gewährleisten. Ausgestattet mit aktiver Entfeuchtung nutzt das System zwei automatische Entlüftungsöffnungen, um während des Trocknungsvorgangs feuchte Luft abzulassen, und verschließt sich anschließend dicht, um Feuchtigkeit fernzuhalten – so bleiben die Filamente in einem optimalen, druckbereiten Zustand. Darüber hinaus sorgt ein spezieller Bypass-Auslass für TPU und faserverstärkte Materialien für einen reibungslosen Materialtransport und langfristige Zuverlässigkeit, wodurch Reibung bei intensiven Druckaufträgen vollständig vermieden wird.

Auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt

Über seine leistungsstarken Trocknungsfunktionen hinaus wurde der H1 HT von Grund auf mit Blick auf die Benutzererfahrung und die Sicherheit am Arbeitsplatz entwickelt. Die Bedienung erfolgt einfach und intuitiv über einen reaktionsschnellen 3,5-Zoll-Vollfarb-Touchscreen. Benutzer können den Trocknungsstatus auf einen Blick überwachen und aus 11 voreingestellten Filamentmodi wählen, wodurch das Rätselraten bei den Temperatureinstellungen entfällt, oder ihre eigenen Konfigurationen mit höchster Flexibilität anpassen.

Um eine sorgenfreie kreative Umgebung zu bieten, verfügt der H1 HT über ein robustes Sicherheitssystem, das Temperatur, Luftstrom und Hardware-Status kontinuierlich überwacht. Dazu gehören Überhitzungsschutz, eine flammhemmende Innenhülle, eine Erkennung bei offenem Deckel, eine Erkennung von Lüfterfehlfunktionen sowie akustische Fehlerwarnungen.

Getreu ELEGOOs Engagement für ein offenes Maker-Ökosystem ist der H1 HT auf universelle Kompatibilität ausgelegt und frei von Markenbindung. Er lässt sich nahtlos in praktisch alle auf dem Markt erhältlichen FDM-3D-Drucker integrieren, ohne dass proprietäre Ökosysteme erforderlich sind, und bietet Kreativen so die Freiheit, ohne Einschränkungen Upgrades durchzuführen.

Preis und Verfügbarkeit

Der ELEGOO-Filamenttrockner H1 HT ist ab heute, dem 24. Juli 2026, zu einem Preis von 70 US-Dollar, 70 Euro, 62 Britischen Pfund, 90 kanadischen Dollar, 149 australischen Dollar und 10.399 japanischen Yen erhältlich. Kunden in den USA, Großbritannien, der Europäischen Union, Kanada, Australien und Japan können ihre Bestellungen direkt über den offiziellen ELEGOO-Shop aufgeben.

Informationen zu ELEGOO

ELEGOO wurde 2015 gegründet und ist eine schnell wachsende Marke in der globalen intelligenten Fertigungsindustrie, die sich auf F&E, Herstellung sowie den Vertrieb von 3D-Druckern für Endverbraucher, Lasergravierer, STEM-Kits und andere Smart-Technology-Produkte spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen, dem „Silicon Valley" Chinas, hat Millionen von Produkten in mehr als 150 Länder und Regionen verkauft. 2025 überschritt der Gesamtumsatz des Unternehmens 300 Millionen US-Dollar; das Unternehmen beschäftigte mehr als 1000 Mitarbeiter und verfügte über eine Büro- und Produktionsfläche von über 430.000 Quadratmetern. Mit dem Schwerpunkt auf Programmierung und 3D-Drucktechnologie bietet ELEGOO intelligente sowie benutzerorientierte Lösungen, die den kreativen Gestaltungsprozess bereichern.

Besuchen Sie: www.elegoo.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3007426/image2.jpg