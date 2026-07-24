- ELEGOO lanza el secador de filamentos H1 HT: Secado a alta temperatura de hasta 85°C para impresiones 3D de alta calidad

SHENZHEN, China, 24 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, una marca en rápido crecimiento en la fabricación inteligente global, ha anunciado hoy el lanzamiento de su primer secador de filamento, el H1 HT. Con una temperatura de secado excepcional de hasta 85°C, este dispositivo soluciona los problemas de impresión relacionados con la humedad desde su origen para mejorar la calidad general de impresión, al mismo tiempo que proporciona compatibilidad con prácticamente todas las impresoras 3D FDM del mercado. Con el H1 HT, el ecosistema FDM de ELEGOO ahora abarca desde la gestión del filamento hasta la impresión final, ofreciendo un flujo de trabajo completo diseñado para potenciar a los creadores en cada etapa.

Meet the high-performance H1 HT filament dryer — deep drying delivers stable printing

Diseñado para mantener el filamento perfectamente seco

Durante años, la degradación de los filamentos por la humedad ambiental se ha considerado constantemente como un problema, tanto para aficionados como para profesionales de la impresión 3D. El ELEGOO H1 HT lo soluciona elevando la temperatura de secado hasta 85°C, una temperatura líder en su clase. Esta capacidad de alta temperatura sirve para transformar el dispositivo y convertirlo en una estación de preparación de grado industrial, capaz de procesar cómodamente materiales comunes como PLA y PETG, al tiempo que restaura sin esfuerzo filamentos de ingeniería avanzados de alta temperatura como PA y PC.

Dentro de la cámara, la bobina gira automáticamente para garantizar una exposición constante al calor y una eliminación uniforme de la humedad. Equipado con deshumidificación activa, el sistema utiliza dos rejillas de ventilación automáticas para liberar el aire húmedo durante el secado y luego se sella herméticamente para evitar la entrada de humedad, manteniendo los filamentos en óptimas condiciones para imprimir. Además, una salida de derivación específica, diseñada para TPU y materiales reforzados con fibra, garantiza una alimentación fluida y una fiabilidad a largo plazo, eliminando por completo la fricción durante trabajos de impresión intensivos.

Diseñado pensando en la facilidad de uso

Aparte de sus capacidades de secado de alto rendimiento, el H1 HT se ha diseñado desde cero priorizando la experiencia del usuario y la seguridad en el espacio de trabajo. Su funcionamiento es sencillo e intuitivo gracias a una pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas de gran capacidad de respuesta. Los usuarios pueden supervisar el estado del secado de un vistazo y elegir entre 11 modos de filamento preestablecidos, eliminando las conjeturas sobre la configuración de la temperatura, o personalizar sus propias configuraciones con la máxima flexibilidad.

Con el objetivo de proporcionar un entorno creativo sin preocupaciones, el H1 HT dispone de un robusto sistema de protección de seguridad que monitoriza continuamente la temperatura, el flujo de aire y el estado del hardware. Esto incluye protección contra sobrecalentamiento, una carcasa interior ignífuga, detección de apertura de la tapa, detección de fallos en el ventilador y alertas sonoras de averías.

Siendo fiel al compromiso de ELEGOO con un ecosistema maker abierto, el H1 HT está diseñado con compatibilidad universal y sin dependencia de ninguna marca. Se integra a la perfección con prácticamente todas las impresoras 3D FDM del mercado sin necesidad de ecosistemas propietarios, lo que proporciona a los creadores la libertad de actualizar sin limitaciones.

Precio y disponibilidad

El secador de filamento ELEGOO H1 HT está disponible a partir de hoy, 24 de julio de 2026, a un precio de 70 dólares estadounidenses, 70 euros, 62 libras esterlinas, 90 dólares canadienses, 149 dólares australianos y 10.399 yenes japoneses. Los clientes de Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Canadá, Australia y Japón pueden realizar sus pedidos directamente a través de la tienda oficial de ELEGOO.

Acerca de ELEGOO

Fundada en el año 2015, ELEGOO es una marca en rápido crecimiento en la industria global de la fabricación inteligente, especializada en I+D, fabricación y venta de impresoras 3D, grabadoras láser, kits STEM y otros productos de tecnología inteligente para el consumidor. Con sede en Shenzhen, el Silicon Valley de China, la empresa ha vendido millones de productos en más de 150 países y regiones. En 2025, los ingresos totales por ventas de la compañía superaron los 300 millones de dólares, con más de 1.000 empleados y más de 430.000 metros cuadrados de área de oficinas y fabricación. Con un enfoque en la programación y la tecnología de impresión 3D, ELEGOO proporciona espacios de creación únicos e inteligentes para diversos consumidores con el fin de mejorar las experiencias personalizadas.

Visite: www.elegoo.com

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