ELEGOO lance le sécheur de filaments H1 HT : séchage à haute température (jusqu'à 85 °C) pour des impressions 3D de haute qualité

SHENZHEN, Chine, 24 juillet 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, une marque en plein essor dans le secteur mondial de la fabrication intelligente, a annoncé aujourd'hui le lancement de son tout premier sécheur de filaments, le H1 HT. Atteignant une température de séchage exceptionnelle pouvant aller jusqu'à 85 °C, cet appareil s'attaque aux défauts d'impression liés à l'humidité afin d'améliorer la qualité globale de l'impression, tout en étant complètement compatible avec pratiquement toutes les imprimantes de modélisation par dépôt en fusion (FDM) 3D disponibles sur le marché. Avec le H1 HT, l'écosystème FDM d'ELEGOO couvre désormais l'ensemble du processus, de la gestion des filaments à l'impression finale, offrant ainsi un flux de travail complet conçu pour aider les créateurs à chaque étape.

Meet the high-performance H1 HT filament dryer — deep drying delivers stable printing

Conçu pour garder le filament parfaitement sec

Depuis des années, la dégradation des filaments provoquée par l'humidité ambiante constitue un problème récurrent tant pour les passionnés que pour les professionnels de l'impression 3D. Le H1 HT d'ELEGOO résout ce problème en augmentant les températures de séchage jusqu'à 85 °C, un niveau inégalé dans sa catégorie. Cette capacité à atteindre de hautes températures transforme l'appareil en une station de préparation de niveau industriel, capable de traiter sans difficulté les matériaux courants comme le PLA et le PETG, tout en restaurant aisément les filaments techniques avancés à haute température tels que le PA et le PC.

À l'intérieur de la chambre, la bobine tourne automatiquement et procure une exposition constante à la chaleur et une élimination homogène de l'humidité. Doté d'un système de déshumidification active, ce dispositif utilise deux évents automatiques pour évacuer l'air humide pendant le séchage, puis se ferme hermétiquement pour empêcher l'humidité de pénétrer, maintenant ainsi les filaments dans un état optimal, prêts à l'impression. En outre, une sortie de dérivation dédiée, conçue pour le TPU et les matériaux renforcés en fibres, garantit une alimentation fluide et une fiabilité à long terme, en éliminant totalement les frottements lors des travaux d'impression intensifs.

Conçu pour une utilisation conviviale

Au-delà de ses performances de séchage exceptionnelles, le H1 HT est entièrement conçu pour privilégier l'expérience utilisateur et la sécurité sur le lieu de travail. Son utilisation est simple et intuitive grâce à un écran tactile couleur réactif de 3,5 pouces. Les utilisateurs peuvent suivre d'un seul coup d'œil l'état du séchage et choisir parmi 11 modes de filaments préconfigurés, ce qui leur évite d'avoir à deviner les réglages de température pour personnaliser leurs propres configurations en toute flexibilité.

Afin d'offrir un environnement créatif et serein, le H1 HT est doté d'un système de protection robuste qui surveille en permanence la température, le débit d'air et l'état du matériel. Ce système protège contre la surchauffe et inclut une coque intérieure ignifuge, un système de détection d'ouverture du couvercle, un système de détection de dysfonctionnement du ventilateur et des alertes sonores en cas de panne.

Fidèle à l'engagement d'ELEGOO en faveur d'un écosystème maker ouvert, le H1 HT offre une compatibilité universelle et ne présente aucune dépendance vis-à-vis d'une marque particulière. Il s'intègre parfaitement à la quasi-totalité des imprimantes 3D FDM disponibles sur le marché, sans nécessiter d'écosystèmes propriétaires, donnant ainsi aux créateurs la liberté de faire évoluer leur équipement sans aucune contrainte.

Prix et disponibilité

Le sécheur de filaments H1 HT d'ELEGOO est disponible dès aujourd'hui, le 24 juillet 2026, au prix de 70 $ US, 70 €, 62 £, 90 $ CAD, 149 $ AUD et 10 399 ¥ . Les clients résidant aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, au Canada, en Australie et au Japon peuvent passer leurs commandes directement dans la boutique officielle d'ELEGOO.

À propos d'ELEGOO

Fondée en 2015, ELEGOO est une marque en plein essor dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, spécialisée dans la R&D, ainsi que dans la fabrication et la vente d'imprimantes 3D grand public, de graveurs laser, de kits STEM et d'autres produits technologiques intelligents. Située à Shenzhen, la Silicon Valley de la Chine, l'entreprise a vendu des millions de produits dans plus de 150 pays et régions. En 2025, le chiffre d'affaires total de l'entreprise a dépassé 300 millions USD, avec plus de 1 000 employés et plus de 430 000 mètres carrés de bureaux et de zones de production. En mettant l'accent sur la programmation et la technologie d'impression en 3D, ELEGOO fournit des espaces de création uniques et intelligents qui permettent aux divers consommateurs de bénéficier d'une expérience plus personnalisée.

Informations complémentaires : www.elegoo.com

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