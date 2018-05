SÃO PAULO, 04 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp ("Companhia" ou "Sabesp"), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e às disposições da Instrução CVM nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no dia de hoje, a Secretaria de Governo do Estado de São Paulo encaminhou, de ordem do Senhor Governador do Estado, a recomendação para que o CODEC (Conselho de Defesa dos Capitais do Estado) oriente o Conselho de Administração da Companhia para tomar as providencias cabíveis para a eleição de Karla Bertocco Trindade para o cargo de Diretora-Presidente.