Elekta Unity, le premier IRM accélérateur haut champ au monde, obtient le marquage CE

Elekta (EKTA-B.ST) a annoncé aujourd'hui que son système de radiothérapie avec imagerie par résonance magnétique embarquée (MR/RT) - Elekta Unity - a obtenu le marquage CE, ouvrant ainsi la voie à sa commercialisation et à l'utilisation clinique de cette nouvelle technologie en Europe.

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.multivu.com/players/uk/8349851-elekta-unity-high-field-mr-linac-ce-mark/

« L'obtention du marquage CE pour Unity est un succès majeur qui va révolutionner le domaine de la radiothérapie. Cela représente une étape décisive dans le traitement du cancer », a déclaré Richard Hausmann, Président et PDG d'Elekta.

« Le changement apporté par le MR/RT dans la thérapie du cancer est primordial pour faire avancer le traitement des patients. Je suis très reconnaissant envers les membres du Consortium Elekta IRM-linac, et je remercie Philips (notre partenaire technologique en IRM) et nos employés dont la dévotion a permis cette importante réalisation. »

Unity a le potentiel pour révolutionner la manière dont les cliniciens traitent le cancer. Il permet de délivrer la dose de rayonnement tout en visualisant simultanément la tumeur et les tissus sains environnants, et ce avec une imagerie IRM de haute qualité. Unity dispose aussi d'outils avancés qui permettent aux cliniciens d'adapter le traitement du patient aux informations anatomiques offertes par l'imagerie.

« Unity est une innovation prodigieuse dans les soins apportés aux patients. Cela ouvre la porte à une approche de traitement révolutionnaire, Scanner-Planifier-Traiter dans la même séance, permettant de mettre en place des schémas thérapeutiques personnalisés qui devraient produire des avantages cliniques substantiels », a indiqué Bas Raaymakers, PhD, professeur de physique clinique expérimentale dans le service de radiothérapie à l'University Medical Center (UMC) d'Utrecht.

UMC Utrecht est l'un des membres fondateur du Consortium Elekta IRM-linac et l'inventeur du concept de l'IRM-linac haut champ. « Je suis ravi que notre vision de la radiothérapie personnalisée devienne une réalité clinique » a commenté M. Raaymakers

À propos d'Elekta Unity

Unity utilise une IRM haut champ de qualité diagnostique (1.5 Tesla) haut de gamme qui apporte une qualité d'image inégalée, offrant aux cliniciens une plus grande flexibilité dans leur approche de radiothérapie et en garantissant que chaque patient reçoive les meilleurs soins en fonction des caractéristiques particulières de leur tumeur. Unity réunit en une seule plateforme les technologies de l'accélérateur linéaire, la planification de traitement avancé et l'imagerie par résonance magnétique permettant de voir pendant la séance d'irradiation les anatomies des tissus mous difficiles à visualiser. Pour la première fois, cette nouvelle technologie donne aux cliniciens la possibilité de voir et de suivre en toute confiance la cible au cours du traitement et ainsi de réagir en conséquence en personnalisant la thérapie pour chaque patient et à chaque séance de traitement.

Pour davantage d'informations, consultez le site http://www.elekta.com.

Elekta Unity possède le marquage CE mais ne peut pas faire l'objet d'une distribution commerciale ou d'une vente aux États-Unis.

À propos d'Elekta

Elekta est fière d'être le plus grand innovateur en matière d'équipements et de logiciels utilisés pour améliorer, prolonger et sauver la vie des personnes souffrant du cancer et de troubles cérébraux. Nos solutions perfectionnées et efficaces sont créées en collaboration avec nos clients, et plus de 6 000 hôpitaux dans le monde font confiance à la technologie d'Elekta. Nos solutions de traitement et notre portefeuille de solutions logicielles d'oncologie sont conçus pour améliorer l'administration des traitements par radiothérapie, radiochirurgie et curiethérapie, et pour favoriser l'efficacité des protocoles cliniques. Elekta, dont le siège est situé à Stockholm, emploie 3 600 personnes dans le monde et est cotée au NASDAQ Stockholm. http://www.elekta.com.



Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez contacter :

Oskar Bosson, Global EVP Corporate Communications and Investor Relations (Vice-président exécutif mondial Communications d'entreprise et Relations avec les investisseurs)

Tél. : +46-70-410-7180, e-mail : Oskar.Bosson@elekta.com

Fuseau horaire : CET : Heure de l'Europe centrale

Raven Canzeri, Global Public Relations Manager (responsable des relations publiques mondiales)

Tél. : +1-770-670-2524, e-mail : raven.canzeri@elekta.com

Fuseau horaire : ET : Heure de l'Est



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/704103/Elekta.jpg )



Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8349851-elekta-unity-high-field-mr-linac-ce-mark/



SOURCE Elekta