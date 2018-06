Elekta Unity, o primeiro acelerador linear de ressonância magnética de alto campo do mundo, recebe a marca CE

Para ver o Multimedia News Release, clique aqui: https://www.multivu.com/players/uk/8349851-elekta-unity-high-field-mr-linac-ce-mark/

"Receber a marca CE para o sistema Unity é um grande feito porque nos permite revolucionar o campo da radioterapia e por ser um verdadeiro momento crítico no tratamento oncológico", afirmou Richard Hausmann, Presidente e CEO da Elekta. "As mudanças que o RT/RM vão trazer à terapia oncológica são fundamentais para o avanço do tratamento dos pacientes. Quero agradecer aos membros do consórcio do acelerador linear de ressonância magnética, à Philips (o nosso parceiro de tecnologia de RM) e aos nossos funcionários dedicados por nos ajudarem a atingir este marco importante."

O Unity tem o potencial de transformar o modo como os médicos tratam o cancro, permitindo-lhes administrar a dose de radiação e, simultaneamente, visualizar o tumor e os tecidos saudáveis circundantes com imagens de RM de alta qualidade. O Unity também integra ferramentas avançadas que permitem aos médicos adaptar o tratamento do paciente em função das informações anatómicas atuais.

"O sistema Unity é uma inovação excecional no tratamento dos pacientes, permitindo uma abordagem "varrer-planear-tratar" ao desenvolvimento de regimes personalizados, que deverá resultar em vantagens clínicas substanciais", declarou Bas Raaymakers, PhD, Professor de Física Clínica Experimental no Departamento de Radioterapia no Centro Médico da Universidade (CMU) de Utreque. O CMU Utreque é membro fundador do consórcio do acelerador linear de ressonância magnética Elekta e o inventor do conceito de acelerador linear de ressonância magnética de alto campo. "Estou muito feliz pelo facto de a nossa visão de radioterapia personalizada se estar a tornar numa realidade clínica", acrescenta Raaymakers.

Sobre o Elekta Unity

O Unity utiliza uma IRM excecional com qualidade de diagnóstico de alto campo (1.5 Tesla) que oferece imagens de clareza incomparável, permitindo que os médicos tenham uma abordagem mais flexível à radioterapia e garantindo que cada paciente recebe o melhor tratamento com base nas características específicas do tumor. O Unity integra imagens de RM, tecnologias de acelerador linear e planeamento avançado de tratamento numa única plataforma, permitindo aos médicos ver e localizar anatomias de tecidos moles difíceis de visualizar durante a administração da dose de radiação. Pela primeira vez, esta nova tecnologia colmata uma lacuna nunca preenchida na terapia oncológica, permitindo aos médicos ver e localizar o alvo com toda a confiança durante o tratamento e reagir de modo correspondente, adaptando a terapia a cada paciente em cada tratamento.

Para mais informações, visite http://www.elekta.com.

O sistema Elekta Unity tem a marca CE, mas não está disponível para distribuição comercial ou venda nos EUA.

Sobre a Elekta

A Elekta orgulha-se de ser o principal inovador de equipamento e software utilizado para melhorar, prolongar e salvar as vidas de pessoas com doenças oncológicas e neurológicas. As nossas soluções eficazes e avançadas são criadas em colaboração com os clientes, e mais de 6 mil hospitais em todo o mundo confiam na tecnologia da Elekta. Os nossos portefólios de soluções de tratamento e informática oncológica destinam-se a melhorar a administração de radioterapia, radiocirurgia e braquiterapia, e a melhorar a relação qualidade-preço nos fluxos de trabalho clínicos. A Elekta tem 3600 funcionários em todo o mundo. Sedeada em Estocolmo, na Suécia, a Elekta está cotada no NASDAQ de Estocolmo. http://www.elekta.com .



