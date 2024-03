Elektrisierender Meilenstein für Molicel: Stark Future schreibt Geschichte als erster Hersteller von Elektrofahrzeugen, der die Verbrennungsmotoren in der Motocross-Meisterschaft besiegt

Stark Future gewann das Arenacross-Rennen für Hersteller und belegte den ersten Platz in der Britischen Arenacross-Meisterschaft 2024. Es ist das erste Elektrofahrrad in der Geschichte, das ICE-Bikes besiegt.

Das VARG von Stark Future wird von Molicel INR-21700-P45B betrieben.

Das schnellste Motocross-Bike der Welt ist jetzt elektrisch. Stark Future und Molicel verpflichten sich beide, sich weiterhin dem Motocross-Sport zu widmen.

LONDON, 6. März 2024 /PRNewswire/ -- In einer bahnbrechenden Wendung der Ereignisse hat Stark Future bei der Britischen Arenacross-Meisterschaft 2024 die Geschichte der Bahnrennen neu geschrieben. Zum ersten Mal in der Geschichte hat ein Elektrofahrzeug, das von Molicels hochmoderner Ultra-Hochleistungsbatterie-Technologie angetrieben wird, seine Verbrenner-Pendants überflügelt und damit einen historischen Moment in der Entwicklung des Motorsports markiert.

Arenacross, eine fesselnde Mischung aus Indoor-Motocross mit technischen und kompakten Streckenrennen, bildete die Kulisse für die bemerkenswerte Erfolgsgeschichte von Stark Future. Mit einer konstanten Führung setzte sich Jack Brunell von der Konkurrenz ab und hatte einen bemerkenswerten Vorsprung von 34 Punkten auf den Zweitplatzierten - eine erhebliche Verbesserung gegenüber den 86 Punkten des Siegers von 2023. Dies unterstreicht die beträchtlichen Fortschritte von Stark Future in diesem Sport.

Jack Brunell, Justin Bogle, der verletzte Eddie Wade und Ersatzfahrer Yannis Irsuti waren die treibenden Kräfte hinter dem Triumph des Teams. Ihre herausragende Leistung untermauerte das Können von Stark Future in der dynamischen Arena des Indoor-Motocross.

Dies ist ein entscheidender Moment für Stark Future. Der Gewinn des Arenacross-Hersteller-Titels und des 1. Platzes zeigt nicht nur das Können des Motorrads, sondern setzt auch einen neuen Standard im Motocross-Sport.

„Die Umstellung auf Elektroantrieb war geradezu revolutionär, sowohl was die Anpassung an das Motorrad als auch die Effektivität auf der Strecke betrifft", sagt Jack Brunell. "Mit Molicel haben wir ein neues Leistungs- und Effizienzniveau erreicht, das die Wettbewerbslandschaft umgestaltet hat."

„Dieser Sieg ist nicht nur ein Sieg für Stark Future - er ist ein Sieg für alle Elektrofahrzeuge", sagt Anton Wass, Geschäftsführer und Gründer von Stark Future. "Wir hoffen, dass dies unser Engagement unterstreicht, die Grenzen des Möglichen zu erweitern und neu zu definieren, was im Motorsport möglich ist, wenn man die richtigen Partner wie Molicel hat. Ihre Spitzentechnologie hat maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen, und gemeinsam haben wir bewiesen, dass Elektrofahrzeuge auf der Rennstrecke dominieren können."

„Wir gratulieren dem Stark Future Team zu seinem ersten Sieg. Ihr Motorrad setzt nicht nur eine hohe Messlatte für die Leistung elektrischer Motocross-Motorräder, sondern zeigt der Welt auch, dass die Ausdauerfähigkeit für Spitzenleistung und Sicherheit, die Molicels Ultra-High-Power-Batterietechnologie bietet, ein ganz neues Niveau erreicht hat. Wir sind davon überzeugt, dass wir das ganze Jahr über weitere Siege von ihnen erleben werden", sagte Casey Shiue, Präsident von Molicel.

Der Wechsel von einem herkömmlichen 4-Takt-Motorrad zu einem Elektromotorrad, das von Molicels bahnbrechenden INR-21700-P45B-Batteriezellen angetrieben wird, verbessert das gesamte Fahrerlebnis. Die nahtlose Gaspedalsteuerung in Verbindung mit dem Fehlen von Gangwechseln sorgt für ein Rennerlebnis, das sich vertraut anfühlt und eine präzise Kraftanwendung auf der Grundlage der verfügbaren Traktion ermöglicht, was zu einer gleichmäßigeren Leistung auf der Strecke führt.

Das Herzstück von Stark Future's elektrischer Dominanz ist der INR-21700-P45B, der sich durch seine unvergleichliche Kapazität und Leistungsdaten auszeichnet. Mit einem 4,5Ah 21700 Formfaktor verkörpert er Molicels bestes Leistungs-Energie-Verhältnis und weist eine hohe Energiedichte von 240Wh/kg auf. Seine ultraschnelle 3C C-Rate ermöglicht ein schnelles Aufladen bei vollem Ladezustand, während ein maximaler Innenwiderstand von 13,8mOhm für bemerkenswerte Geschwindigkeit und Leistung sorgt. Diese Eigenschaften erweisen sich als besonders vorteilhaft in Motorsportarten wie MotoE, da sie die Leistung von der ersten Runde an steigern und bis zur letzten Runde aufrechterhalten.

Obwohl das VARG in der 450-ccm-Kategorie auf 60 PS begrenzt ist, zeigt es eine unvergleichliche Leistung und übertrifft seine Verbrenner-Kollegen in der 450-ccm-Rennkategorie. Diese eindeutigen Vorteile machen das Elektromotorrad zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten der traditionellen Verbrennungsmaschinen. Diese Leistung wird noch verstärkt durch die Integration von Schlüsseltechnologien von Stark Future, wie z.B. die volle Einstellbarkeit der Leistung des Motorrads und regenerative Bremsen, die seine Dominanz auf der Rennstrecke festigen.

Während die Nachfrage nach elektrischem Motocross steigt, hat Molicels INR-21700-P45B bereits Wellen auf dem Automobilmarkt geschlagen und wird in Serienfahrzeugen führender Hersteller weltweit eingesetzt. Die Anwendung der Technologie in der Motocross-Industrie hat Stark Future und Molicel an die Spitze der Innovation katapultiert.

Das VARG, angetrieben von Molicel, hat bereits über 18.500 Vorbestellungen erhalten und wächst weiter.

„Das schnellste Motocross-Bike der Welt ist jetzt elektrisch. Dem Motocross-Rennsport mit Stark Future gehört in der Tat die Zukunft", erklärte das Team und bekräftigte damit sein Engagement, die Zukunft des Motocross zu gestalten.

