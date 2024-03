Molicel franchit une étape électrisante : Stark Future entre dans l'histoire en tant que premier constructeur de véhicules électriques à vaincre les véhicules à combustion dans le championnat de course de motocross sur piste

Stark Future a remporté l'Arenacross Manufacturers et la première place du championnat britannique Arenacross 2024, devenant la première moto électrique dans l'histoire à gagner contre les motos à moteur à combustion interne.

Le VARG de Stark Future est alimenté par l'INR-21700-P45B de Molicel.

Le motocross le plus rapide du monde est maintenant électrique. Stark Future et Molicel s'engagent tous deux à continuer à se consacrer à la course de motocross.

LONDRES, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- Dans un tournant historique, Stark Future a réécrit l'histoire des championnats de course sur piste lors du Championnat britannique Arenacross 2024. Pour la première fois dans l'histoire, un véhicule électrique, propulsé par la technologie de batterie ultra-puissante de pointe de Molicel, a surpassé ses homologues à combustion, marquant un tournant historique dans l'évolution du sport automobile.

L'Arenacross, un événement captivant qui combine le motocross en intérieur avec des courses sur piste techniques et compactes, a servi de toile de fond au remarquable parcours de réussite de Stark Future. Tout en maintenant une avance constante par rapport à ses concurrents, Jack Brunell a creusé un écart remarquable de 34 points avec la deuxième place, amassant un total de points remarquable bien supérieur aux 86 points du champion de 2023. Ces résultats ont souligné les progrès substantiels de Stark Future dans le domaine sport.

Jack Brunell, Justin Bogle, Eddie Wade (blessé) et le pilote remplaçant Yannis Irsuti, ont été les moteurs du triomphe de l'équipe. Leurs performances exceptionnelles ont solidifié les prouesses de Stark Future dans l'arène dynamique du motocross intérieur.

Ce succès marque un moment charnière pour Stark Future. En remportant le titre des Arenacross Manufacturers et la 1re place, l'entreprise démontre la capacité de ses motos, tout en établissant une nouvelle norme pour le sport du motocross.

« La transition vers l'électrique a été absolument révolutionnaire, tant dans son adaptation à la moto que dans son efficacité sur piste, explique Jack Brunell. Grâce à Molicel, nous avons atteint un nouveau niveau de performance et d'efficacité qui a remodelé le paysage concurrentiel. »

« Cette victoire de Stark Future est aussi un triomphe pour l'ensemble des véhicules électriques, déclare Anton Wass, PDG et fondateur de Stark Future. Nous espérons que cela démontre notre engagement à repousser les limites du possible et à redéfinir ce qui est réalisable dans le sport automobile lorsque vous avez les bons partenaires, tels que Molicel. Sa technologie de pointe a joué un rôle déterminant dans notre succès, et ensemble, nous avons prouvé que les véhicules électriques peuvent dominer la piste. »

« Nous tenons à féliciter l'équipe de Stark Future pour sa première victoire. Sa moto met la barre très haut pour la performance des motos de motocross électriques. De plus, ce succès montre au monde entier que l'endurance de la technologie de batterie ultra haute puissance de Molicel et sa capacité à offrir des puissances et une sécurité maximales ont atteint un tout autre niveau. Nous sommes convaincus que Stark Future remportera d'autres courses tout au long de l'année », affirme Casey Shiue, président de Molicel.

Passer d'une moto conventionnelle à 4 temps à une moto électrique alimentée par les cellules de batterie révolutionnaires INR-21700-P45B de Molicel améliore l'expérience de conduite globale. Le contrôle fluide de l'accélération, associé à l'absence de changement de vitesse, assure une expérience de course familière, permettant au pilote d'appliquer de la puissance de manière précise en fonction de la traction disponible, pour des performances plus fluides sur la piste.

Au cœur de la domination électrique de Stark Future se trouve l'INR-21700-P45B, qui offre des capacités et des spécifications de puissance inégalées. Avec un facteur de forme de 4,5 Ah 21 700, il incarne le meilleur rapport puissance-énergie de Molicel, présentant une densité d'énergie élevée de 240 Wh/kg. Son taux 3C C ultra-rapide facilite la charge rapide à l'état de charge complet, tandis qu'une résistance interne maximale de 13,8 Mohm offre une vitesse et une puissance remarquables. Ces attributs s'avèrent particulièrement avantageux dans les sports mécaniques comme le MotoE, améliorant les performances dès le premier tour et les maintenant jusqu'au dernier.

En dépit d'être limité à 60 chevaux dans la catégorie 450cc, VARG présente des performances inégalées, surpassant ses homologues à moteur de combustion dans la catégorie de course 450cc. Ces avantages distincts positionnent fermement la moto électrique comme un concurrent redoutable contre les machines à combustion interne traditionnelles. Cette réussite est encore amplifiée par l'intégration de technologies clés de Stark Future, telles que l'ajustabilité complète de la puissance de la moto et le freinage régénératif, autant de caractéristiques qui consolident la domination de la moto sur la piste.

Alors que la demande de motos de motocross électriques augmente, l'INR-21700-P45B de Molicel a déjà fait des vagues sur le marché automobile, alimentant des voitures de série de constructeurs de premier rang du monde entier. L'application de la technologie dans l'industrie du motocross a propulsé Stark Future et Molicel à la pointe de l'innovation.

VARG, alimenté par Molicel, a déjà reçu plus de 18 500 précommandes et ses ventes continuent de croître.

« La moto de motocross la plus rapide du monde est maintenant électrique. En effet, Stark Future s'est forgé une place dans le marché des courses de motocross », a déclaré l'équipe, renforçant ainsi son engagement à façonner l'avenir du motocross.