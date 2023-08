Elementa da Trina Storage brilha na Intersolar Europe 2023, premiando mais de 1 GWh de projetos BESS em escala de rede nos mercados europeus

Elementa, o produto verticalmente integrado da Trina Storage escolhido para vários projetos de armazenamento de baterias de centenas de megawatts-hora nos mercados do Reino Unido e da Alemanha

A Trina Storage apresentou o E²MS, sistema interno de gerenciamento de energia projetado para maximizar o controle, a eficiência e a sustentabilidade das baterias em escala de rede da Trina na Intersolar Europe 2023

MUNIQUE, 1 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- ATrina Storage, provedora global de soluções de armazenamento de energia, anunciou hoje que garantiu várias centenas de megawatts-hora de projetos BESS no Reino Unido e nos mercados alemães utilizando seu principal produto Elementa - um sistema de armazenamento de bateria em escala de utilidade, conforme apresentado na Intersolar Europe 2023, marcando o início da Era Elementa Gigawatt.

Solução de bateria Elementa otimizada ainda mais com a nova plataforma EMS interna

Full-size TrinaStorage Elementa

Durante a Intersolar Europe 2023, a Trina Storage apresentou o produto Elementa em escala real pela primeira vez. A empresa possui todos os esforços de P&D ao longo da fabricação de células, bem como uma forte capacidade de integração em Changzhou, China. Totalmente integrado com as células LFP internas da Trina, sistema de gerenciamento de bateria de vários níveis e sistemas abrangentes de mitigação e supressão de incêndio, o Elementa oferece um ativo de rede gerador de receita de última geração com segurança aprimorada e custo otimizado.

"Esta é a primeira vez que vejo fisicamente o produto Elementa. À primeira vista, parece dar a devida atenção a todos os elementos-chave que estaríamos procurando: por exemplo, requisitos de O&M e como é fácil resolver problemas ou manter o produto". Disse Liam Breathnack, diretor de tecnologia de armazenamento de bateria em escala de rede da SMS plc.

Para maximizar o controle e o desempenho de seus ativos de bateria, a Trina Storage também introduziu o E²MS – sistema especializado de gerenciamento de energia. O E²MS é uma solução abrangente de software e hardware que se integra perfeitamente aos sistemas de armazenamento de energia em bateria (BESS) em escala de rede da Trina. Ele é baseado em uma arquitetura de sistema em camadas que compreende o Power Plant Controller (PLC), o servidor SCADA e o medidor de rede. Incorporado com algoritmos evolutivos sofisticados, estratégias de controle inteligentes e interfaces de hardware dedicadas, o E²MS coleta, analisa e interpreta com precisão dados históricos e em tempo real dos ativos da bateria, fornecendo aos clientes controle, eficiência e sustentabilidade maximizados do BESS. A longo prazo, permite ainda uma operação mais segura, melhor desempenho do sistema, bem como retornos de projeto otimizados.

Elementa da Trina Storage lidera o caminho com mais de 1GWh de projetos em construção

A Trina Storage garantiu centenas de megawatts-hora de projetos BESS utilizando seu principal produto Elementa, expandindo estrategicamente sua pegada de baixo carbono em toda a Europa. Recentemente, a Trina Storage anunciou o fechamento do contrato para outros dois projetos de armazenamento de baterias com a DIF Capital Partners, uma gestora independente de fundos de infraestrutura fundada em 2005, acrescentando outros 180MWh aos projetos Solar + Storage da Trina no Reino Unido. Ambos os projetos, o projeto Warley de 50MW/100MWh e o projeto Sundon de 40MW/80MWh localizados no leste da Inglaterra, são projetos de armazenamento de duas horas co-localizados com geração solar. A solução BESS do Elementa da Trina Storage será implementada em ambos os projetos para deslocar o pico de geração do sistema fotovoltaico quando a demanda de energia flutuar, adicionando resiliência e flexibilidade ao local. Espera-se que os projetos Warley e Sundon sejam comissionados até o final de 2024.

Comentando sobre esses negócios, Terry Chen, chefe de negócios de armazenamento no exterior, disse: "Nossas soluções de armazenamento de ponta são construídas para os KPIs de serviço de rede mais exigentes e resistirão ao teste do tempo. Estamos ampliando ainda mais nossas capacidades de fabricação, integração e testes; agora muito bem posicionadas para apoiar a expansão contínua do setor de energia renovável e fazer uma contribuição substancial para a transição energética global".

Sobre a Trina Storage

A Trina Storage, uma unidade de negócios da Trina Solar, é uma provedora global de sistemas de armazenamento de energia dedicada a transformar a forma como oferecemos energia. Nossa missão é liderar a transição de energia renovável por meio de armazenamento econômico e fornecer energia solar para todos, expandindo a geração solar em escala. Com base em 25 anos de experiência em energia solar, oferecemos soluções econômicas e flexíveis para serviços públicos e desenvolvedores em todo o mundo.

Mais informações estão disponíveis no site da Trina Storage, bem como no Facebook e LinkedIn.

Sobre a Trina Solar

Ao longo de 25 anos, a Trina Solar vem evoluindo de um fornecedor de módulos fotovoltaicos de primeira classe para o fornecedor líder mundial de soluções totais de energia inteligente e fotovoltaica, com produtos fotovoltaicos, soluções de sistema e energia inteligente. A empresa fabrica, vende e faz pesquisa e desenvolvimento de produtos fotovoltaicos, EPC e O&M, bem como sistemas complementares inteligentes de microrrede e multienergia e operações de plataforma de energia em nuvem. A Trina Solar está presente em mais de 100 países e regiões, incluindo sedes regionais em Zurique, São José, Miami, Tóquio, Singapura, Dubai. A empresa opera oito bases de fabricação e mais de 40 filiais e tem mais de 12.000 funcionários em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2165535/Full_size_Trina_Storage_Elementa.jpg

FONTE Trina Storage

SOURCE Trina Storage