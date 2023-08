Trina Storage Elementa glänzt auf der Intersolar Europe 2023 und erhält den Zuschlag für mehr als 1GWh netzgekoppelte BESS-Projekte (1GWh grid-scale BESS) auf den europäischen Märkten

Elementa, das vertikal integrierte Produkt von Trina Storage , wurde für mehrere Hundert-Megawattstunden-Batteriespeicherprojekte in Großbritannien und Deutschland ausgewählt

Trina Storage stellt auf der Intersolar Europe 2023 das hauseigene Energiemanagementsystem E²MS vor, das für eine maximale Kontrolle, Effizienz und Nachhaltigkeit der netzgekoppelten Batterien von Trina entwickelt wurde

MÜNCHEN, 1. August 2023 /PRNewswire/ -- Trina Storage, der globale Anbieter von Energiespeicherlösungen, gab heute bekannt, dass er mehrere hundert Megawattstunden an BESS-Projekten in Großbritannien und in Deutschland gewonnen hat, bei denen sein Flaggschiffprodukt Elementa zum Einsatz kommt - ein Batteriespeichersystem im Utility-Scale-Maßstab, das auf der Intersolar Europe 2023 vorgestellt wurde und den Beginn der Elementa-Gigawatt-Ära markiert.

Elementa-Batterielösung mit neuer hauseigener EMS-Plattform weiter optimiert

Full-size TrinaStorage Elementa

Auf der Intersolar Europe 2023 präsentierte Trina Storage erstmals das Elementa-Produkt in vollständigem Maßstab. Das Unternehmen verfügt über alle Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie die Zellfertigung und starke Integrationsfähigkeiten in Changzhou, China. Durch die vollständige Integration der Trina-eigenen LFP-Zellen, des mehrstufigen Batteriemanagementsystems und der umfassenden Brandbekämpfungs- und -unterdrückungssysteme bietet Elementa eine hochmoderne, ertragsstarke Netzanlage mit verbesserter Sicherheit und optimierten Kosten.

"Dies ist das erste Mal, dass ich das Elementa-Produkt in Augenschein nehme. Auf den ersten Blick scheint es alle Schlüsselelemente zu berücksichtigen, auf die wir Wert legen: zum Beispiel die Betriebs- und Wartungsanforderungen und wie einfach es ist, Probleme zu lösen oder das Produkt zu warten", sagte Liam Breathnack, Technology Director of Grid Scale Battery Storage bei SMS plc.

Um die Kontrolle und die Leistung seiner Batterieanlagen zu maximieren, hat Trina Storage außerdem E²MS eingeführt - das Expert Energy Management System. E²MS ist eine umfassende Software- und Hardwarelösung, die sich nahtlos in die netzgekoppelten Batteriespeichersysteme (BESS) von Trina integrieren lässt. Es basiert auf einer mehrschichtigen Systemarchitektur mit Power Plant Controller (PLC), SCADA Server und Grid Meter. E²MS ist mit hochentwickelten evolutionären Algorithmen, intelligenten Kontrollstrategien und speziellen Hardwareschnittstellen ausgestattet und sammelt, analysiert und interpretiert Echtzeit- und historische Daten von den Batterieanlagen, um den Kunden eine maximale Kontrolle, Effizienz und Nachhaltigkeit des BESS zu bieten. Langfristig ermöglicht es einen sichereren Betrieb, eine verbesserte Systemleistung und eine optimierte Projektrendite.

Trina Storage Elementa ist mit über 1 GWh im Bau befindlichen Projekten führend

Trina Storage hat sich Hunderte von Megawattstunden an BESS-Projekten gesichert, bei denen sein Vorzeigeprodukt Elementa zum Einsatz kommt, und baut damit seine kohlenstoffarme Präsenz in ganz Europa strategisch aus. Kürzlich gab Trina Storage den Vertragsabschluss für zwei weitere Batteriespeicherprojekte mit DIF Capital Partners, einem 2005 gegründeten unabhängigen Infrastrukturfondsmanager, bekannt, wodurch die Solar + Storage-Projekte von Trina in Großbritannien um weitere 180 MWh erweitert werden. Bei beiden Projekten, dem 50 MW/100 MWh-Warley-Projekt und dem 40 MW/80 MWh-Sundon-Projekt im Osten Englands, handelt es sich um zweistündige Speicherprojekte, die zusammen mit der Solarstromerzeugung betrieben werden. Die Trina Storage Elementa BESS-Lösung wird in beiden Projekten eingesetzt, um die Spitzenerzeugung aus der PV-Anlage bei schwankendem Energiebedarf zu verlagern und so die Belastbarkeit und Flexibilität des Standorts zu erhöhen. Die Projekte Warley und Sundon sollen bis Ende 2024 in Betrieb genommen werden.

Terry Chen, Head of Overseas Storage Business, kommentierte diese Abschlüsse wie folgt: "Unsere hochmodernen Speicherlösungen sind für die anspruchsvollsten Netzdienstleistungs-KPIs ausgelegt und werden sich im Laufe der Zeit bewähren. Wir bauen unsere Fertigungs-, Integrations- und Testkapazitäten weiter aus und sind jetzt sehr gut positioniert, um den weiteren Ausbau des Sektors der erneuerbaren Energien zu unterstützen und einen wesentlichen Beitrag zur globalen Energiewende zu leisten."

Informationen zu Trina Storage

Trina Storage, ein Geschäftsbereich von Trina Solar, ist ein globaler Anbieter von Energiespeichersystemen, der die Art und Weise, wie wir Energie bereitstellen, verändern will. Unser Ziel ist es, den Übergang zu erneuerbaren Energien durch kosteneffiziente Speicherung anzuführen und durch die Ausweitung der Solarstromerzeugung in großem Maßstab Solar für alle zu ermöglichen. Aufbauend auf 25 Jahren Erfahrung in der Solarbranche liefern wir kosteneffiziente und flexible Lösungen für Versorgungsunternehmen und Entwickler auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Trina Storage sowie auf Facebook und LinkedIn.

Informationen zu Trina Solar

Im Laufe von 25 Jahren hat sich Trina Solar von einem erstklassigen Anbieter von PV-Modulen zu einem weltweit führenden Anbieter von PV- und Smart Energy-Gesamtlösungen entwickelt, der PV-Produkte, Systemlösungen und Smart Energy anbietet. Das Unternehmen produziert, verkauft sowie erforscht und entwickelt PV-Produkte, EPC und O&M sowie intelligente Mikronetz- und Multi-Energie-Komplementärsysteme und Energie-Cloud-Plattformen. Trina Solar ist in mehr als 100 Ländern und Regionen vertreten, einschließlich regionaler Hauptsitze in Zürich, San Jose, Miami, Tokio, Singapur und Dubai. Das Unternehmen betreibt acht Produktionsstätten und mehr als 40 Niederlassungen und beschäftigt weltweit mehr als 12.000 Mitarbeiter.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2165082/Full_size_Trina_Storage_Elementa.jpg

