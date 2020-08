Elementor lança primeiro "controle de missão" centralizado para design de sites profissionais no Wordpress

TEL AVIV, Israel, 25 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Elementor, plataforma líder de construção de sites WordPress, anunciou hoje que, com sua nova versão 3.0, web designers podem, pela primeira vez, implementar um sistema de design avançado e completo em sites do WordPress.

A nova funcionalidade da Elementor permite que web designers profissionais visualizem e controlem qualquer elemento web de seus sites em um hub centralizado, racionalizando assim a implementação de um sistema de design. Ele permite a aplicação de mudanças em um site como um todo, incluindo layout geral, tipografia, cores, estilos, imagens, logotipos, favicons, botões e campos de formulário.

Com a implementação de capacidades de um sistema de design, criadores de sites avançados podem resumir fluxos de trabalho e projetar e editar websites novos e antigos em altíssima velocidade, reduzindo o tempo de chegada ao mercado e mantendo a consistência visual e de marca.

O WordPress está por trás de 38% dos sites em toda a internet, 15 vezes mais do que o concorrente mais próximo, e este lançamento traz uma nova forma de projetar websites no maior ambiente de criação web do mundo. O avanço implementado pela Elementor acrescenta uma nova dimensão e leva a um novo patamar as vantagens oferecidas pela plataforma de código aberto: flexibilidade, personalização e adaptabilidade à mudança de necessidades.

"O Elementor V3.0 leva capacidades completas de sistema de design ao WordPress e permite que criadores construam sites de maneiras antes impossíveis", disse Yoni Luksenberg, CEO da Elementor. "Gastando menos tempo em trabalhos desnecessários, os usuários podem focar nos aspectos importantes do design. Com o Elementor V3.0, estamos fornecendo à nossa comunidade recursos poderosos, e também estamos possibilitando um novo padrão profissional para revolucionar o fluxo de trabalho de web designers e criadores."

Sobre a Elementor

A Elementor é a principal plataforma de construção de sites no WordPress. Com mais de 5 milhões de websites, a plataforma aberta e livre de código da Elementor capacita profissionais da web, como desenvolvedores, web designers e comercializadores, em 152 mercados. A missão da Elementor é simplificar radicalmente a construção de sites, permitindo que profissionais e agências na web utilizem ao máximo o seu potencial criativo e comercial. Para obter mais informações, visite www.elementor.com ou siga-nos no Facebook.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=N8wiLAsuIZ4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1243364/Elementor.jpg

