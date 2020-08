Elementor lance le premier « contrôle de mission » centralisé pour la conception de sites web professionnels sur WordPress

- Une nouvelle percée permet aux créateurs de sites web professionnels de superviser et d'implémenter un système de conception, qui réduit la « dette technique de conception », élimine les incohérences et peut faire gagner un temps précieux

TEL-AVIV, Israël, 25 août 2020 /PRNewswire/ -- Elementor, la première plateforme de création de sites web sur WordPress, a annoncé aujourd'hui que grâce à sa nouvelle version 3.0, les concepteurs de sites web peuvent, pour la première fois, mettre en place un système de conception avancé et complet sur les sites WordPress.

La nouvelle fonctionnalité d'Elementor donne aux professionnels de la conception web la possibilité de visualiser et de contrôler tout élément lié au web sur leurs sites à partir d'une plateforme centralisée, ce qui simplifie la mise en œuvre d'un système de conception. Grâce à ce système, les utilisateurs peuvent désormais apporter des modifications à l'ensemble de leur site pour la mise en page globale, la typographie, les couleurs, le style, les images, les logos, les favicons, les boutons et les champs de formulaires.

La mise en œuvre des capacités de systèmes de conception permet désormais aux créateurs de sites web sophistiqués de réduire les flux de travail, concevoir et modifier des sites web nouveaux et existants à des vitesses fulgurantes. Cela raccourcit le délai de mise sur le marché tout en préservant la cohérence de la marque et de l'aspect visuel.

Alors que WordPress alimente 38 % de tous les sites web sur Internet, soit 15 fois plus que son plus proche concurrent, cette version apporte une nouvelle façon de concevoir des sites web dans le plus grand environnement de création web au monde. Cette nouvelle avancée déployée par Elementor s'appuie sur les avantages qu'offre la plateforme open source, notamment sa flexibilité, sa facilité de personnalisation et son adaptabilité à l'évolution des besoins, et elle ajoute une nouvelle dimension à WordPress.

« La version 3.0 d'Elementor apporte à WordPress des capacités complètes de système de conception et permet aux créateurs de sites web de construire des sites d'une manière vraiment inédite », a déclaré Yoni Luksenberg, PDG d'Elementor. « En offrant la possibilité de passer moins de temps à faire du travail de recherche inutile aux utilisateurs, ceux-ci peuvent se consacrer aux aspects importants de leur conception. Avec la version 3.0 d'Elementor, nous fournissons à notre communauté non seulement des fonctionnalités puissantes, mais nous mettons également en place une nouvelle norme professionnelle d'une manière qui va révolutionner le flux de travail des créateurs et des concepteurs de sites web. »

À propos d'Elementor

Elementor est la première plateforme de création de sites web sur WordPress. Au service de plus de 5 millions de sites Web, la plateforme open source et ne demandant pas de code d'Elementor répond aux besoins des professionnels du web, notamment aux développeurs web, concepteurs et spécialistes du marketing, sur 152 marchés. La mission d'Elementor consiste à simplifier de façon radicale la création de sites web, en permettant aux professionnels et aux agences du web de donner libre cours à leur potentiel créatif et commercial. Pour tout complément d'information, veuillez visiter www.elementor.com ou nous suivre sur Facebook.

